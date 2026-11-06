تحقق انتقام خون رهبر شهید در گرو وحدت و انسجام مردم است

مشهد‌- خبرنگار کیهان‌:

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: انتقام خون رهبر شهید را خواهیم گرفت، اما این انتقام باید در پرتو وحدت و اتحاد مردم رقم بخورد، زیرا خارج از این چارچوب محقق نخواهد شد.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام و‌المسلمین احمد مروی در اختتامیه یازدهمین اجلاسیه «مجاهدان در غربت» در مشهد اظهار کرد: این مراسم پیونددهنده شهیدان و جامعه است و باید زمینه‌ای برای تبیین آرمان‌های شهدا و تقویت روحیه مقاومت باشد.

وی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در زنده نگه‌داشتن فرهنگ عاشورا افزود: انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل، همانند نام و یاد عاشورا زنده نگه داشته شد و تا امروز دشمنان را به زانو درآورده است. امام شهید نیز انقلاب اسلامی را گسترش داد و بر عمق و گستره آن افزود.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان این که مقاومت ملت ایران با پشتوانه جریان دینی به جایگاه کنونی رسیده است اظهار کرد: اگر مقاومت منحصر به‌ فرد ملت ایران با جریان دینی همراه نبود، امروز در چنین جایگاهی قرار نداشتیم. دنیا پیام مقاومت را دریافت کرده و این مقاومت هیمنه آمریکا را به خاک کشانده است؛ ابهت و هیمنه‌ای که آمریکا از دست داده دیگر قابل جبران نیست.

مروی با اشاره به تهدیدهای مکرر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: آمریکا سال‌ها انقلاب اسلامی را تهدید و اعلام می‌کرد از همه گزینه‌ها علیه ایران استفاده خواهد کرد، اما امروز با به‌کارگیری همه گزینه‌های خود به نتیجه نرسیده و این مسئله قدرت پوشالی و واهی آمریکا را برای جهانیان آشکار کرده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای گفت: ایران امروز در اراده الهی ابرقدرت اول است و تجلی این اراده در دفاع از محرومان و مستضعفان نشان داده خواهد شد. تولیت آستان قدس رضوی حضور مستمر مردم در میدان و سردادن شعارهای ضد استکباری را شایسته تجلیل دانست و افزود: نتیجه باور به قدرت الهی را از مسیر نورانی مقاومت به دست آورده‌ایم و باید حضور بدون وقفه مردم را در حدود ۲۵۰ شب در میدان ارج گزاریم.

مروی با هشدار نسبت به تغییر راهبرد دشمن از گزینه نظامی به ابزارهای نرم از جمله تحریم و فشار اقتصادی، تأکید کرد: نباید اجازه دهیم اتحاد و یکپارچگی مردم با این ترفندها گسسته شود. دشمن به‌دنبال خسته‌کردن مردم است و وظیفه ما تبیین شرایط و توطئه‌های دشمن برای مردم است.

استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم با بیان این که مجاهدت در غربت به معنای صرف دوری از وطن نیست، گفت: مجاهدت در غربت آرمانی است که باید برای تحقق آن، آگاهی را به مردم منتقل کرد.

غلامحسین مظفری اظهار کرد: زبان مشترک ما آزادگی، عدالت‌خواهی، عزت و ایستادگی در برابر ظلم است و این ارزش‌ها، جریان‌های آزادی‌خواه جهان را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

وی با اشاره به تحولات فلسطین و غزه افزود: فلسطین و غزه وجدان بیدار بشریت را به آزمونی تاریخی فراخوانده‌اند و آنچه بر مردم این سرزمین‌ها می‌گذرد، مسئله ایستادگی در برابر استکبار و حق تعیین سرنوشت است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر و حمایت مردم از کشور اضافه کرد: ملت ایران پشتیبانی خود را به‌خوبی نشان داد و جهانیان را آگاه کرد که دشمن با ترور و تهدید نمی‌تواند اراده آنان را در هم بشکند.

مظفری ادامه داد: ملت ایران در کنار نیروهای مسلح، یکپارچه از امنیت، تمامیت ارضی و استقلال کشور دفاع کردند و اجتماع امروز نیز نمادی از تقویت پیوند میان جریان‌های مختلف آزادی‌خواه جهان است