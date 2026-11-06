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کد خبر: ۳۴۱۴۹۰
تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۴
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مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خبر داد

ساخت افزایشی؛ فرصتی برای خلق کسب‌ وکارهای جدید

اصفهان- خبرنگار کیهان: 
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه ملی ساخت افزایشی با تأکید بر ضرورت حرکت صنایع بزرگ به سمت فناوری‌های پیشرفته و کسب‌وکارهای نوین، از آمادگی این مجموعه برای سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت افزایشی و توسعه مواد پیشرفته خبر داد و گفت: فولاد مبارکه به‌دنبال تبدیل ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور به فرصت‌های جدید صنعتی و اقتصادی است تا در کنار توسعه سبد محصولات با ارزش افزوده بالا، جایگاه خود را در بازارهای آینده ارتقا دهد.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در نخستین گردهمایی ملی و تخصصی زنجیره ساخت افزایشی که به همت دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به برنامه‌های راهبردی گروه فولاد مبارکه برای افق ۱۴۱۴ اظهار کرد: در این مجموعه، شش محور راهبردی دنبال می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها توسعه سبد محصولات پیشرفته و با ارزش افزوده بالاست. اعتقاد ما این است که فولاد مبارکه باید به سمت فعالیت‌هایی حرکت کند که دیگران توان ورود به آن‌ها را ندارند و با نگاهی متفاوت، محصولات و فناوری‌های پیشرفته را در کانون برنامه‌های توسعه‌ای خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه نگاه به آینده صنعت نباید تحت‌تأثیر دشواری‌ها و محدودیت‌های مقطعی قرار گیرد، افزود: در دوره اخیر، مجموعه فولاد مبارکه با شرایط دشواری روبه‌رو بود و همکاران ما دوره‌ای سخت را پشت سر گذاشتند؛ اما حتی در همان شرایط نیز تلاش کردیم برنامه‌های آینده را متوقف نکنیم. در کنار فعالیت‌های بازسازی و تداوم تولید، گروهی از همکاران به‌صورت مستمر پیگیر پروژه‌های توسعه‌ای و برنامه‌های بلندمدت مجموعه 
بودند.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد صنایع بزرگ در حوزه فناوری و سرمایه‌گذاری تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی برنامه‌های ما، توسعه محصولات خاص و پیشرفته است و تمرکز قابل‌توجهی بر این موضوع داشته‌ایم؛ زیرا معتقدیم فولاد مبارکه باید در حوزه‌هایی فعالیت کند که امکان خلق مزیت رقابتی و ارزش افزوده بیشتر در آن‌ها وجود دارد.
زرندی، توسعه تولید سبز، نوآوری و فناوری هوشمند را از دیگر محورهای راهبردی گروه فولاد مبارکه برشمرد و گفت: در کنار این موضوعات، به‌دنبال آن هستیم که نقش خود را از خریدار فناوری و دانش از کشورهای دیگر به مجموعه‌ای تبدیل کنیم که بتواند بخشی از دانش و تجربه انباشته خود را نیز به دیگران عرضه کند. تجربه فعالیت‌های بازسازی اخیر بار دیگر نشان داد که فولاد مبارکه از دانش فنی و تجربیات عملیاتی ارزشمندی برخوردار است؛ ظرفیتی که می‌تواند به منبع درآمد و مزیت اقتصادی برای مجموعه تبدیل شود.
وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه شبکه همکاری‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در صنایع مکمل خبر داد و گفت: در این مسیر، مدلی برای تخصیص منابع طراحی شده است که بر اساس آن، حدود ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها به حوزه‌های اصلی فعالیت، ۲۰ درصد به صنایع و کسب‌وکارهای مکمل و ۱۰ درصد به حوزه‌های جدید اختصاص می‌یابد.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تشریح سه جهت‌گیری مهم صنعت فولاد جهان، اقتصاد چرخشی، تحول دیجیتال و توسعه مواد پیشرفته را از پیشران‌های اصلی برنامه‌های آینده این گروه معرفی کرد و گفت: مطالعات ما درباره شرکت‌های بزرگ فولادی دنیا نشان می‌دهد که این سه حوزه به جهت‌گیری‌های مهم صنعت تبدیل شده‌اند و ما نیز به‌تدریج ساختارها و برنامه‌های خود را با این تحولات هماهنگ می‌کنیم.
زرندی، تحول دیجیتال را دومین پیشران این مسیر دانست و افزود: در حوزه تحول دیجیتال، هفت پروژه جدی را در دست اجرا داریم و روند پیشرفت آن‌ها نیز مطلوب است. در کنار این دو محور، توسعه مواد پیشرفته نیز از موضوعاتی است که برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم و معتقدیم باید در سطح صنعت و کشور با جدیت بیشتری دنبال 
شود.
وی با اشاره به اینکه بخش‌هایی از فولاد مبارکه در زمینه توسعه فولادهای پیشرفته فعال شده‌اند، خاطرنشان کرد: در دو حوزه مواد پیشرفته و فناوری‌های مرتبط با آن، هنوز به حرکت منسجم و فراگیر در سطح صنعت کشور نرسیده‌ایم. از این رو، انتظار داریم همکاری دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناور و صنایع بزرگ به‌گونه‌ای شکل بگیرد که این موضوع از مرحله مطالعات و ایده‌پردازی عبور کند و به پروژه‌های اجرائی و صنعتی برسد.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در پایان ابراز امیدواری کرد نخستین نمایشگاه ملی ساخت افزایشی، نقطه آغاز همکاری‌های گسترده‌تر میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع بزرگ باشد و گفت: در فولاد مبارکه سه پیشران تحول دیجیتال، اقتصاد چرخشی و توسعه مواد پیشرفته را به‌صورت جدی دنبال می‌کنیم. امیدواریم رویداد امروز بتواند به‌ویژه در حوزه مواد پیشرفته و ساخت افزایشی، زمینه‌ساز تحولی تازه در صنعت کشور باشد و مسیر ورود فولاد مبارکه به فعالیت سرمایه‌گذاری و صنعتی جدید را هموار کند.

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