تالش‌– خبرنگار کیهان:

همزمان با گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، مسابقه دو خیابانی دانش‌آموزی با حضور فرماندار تالش، از میدان آزادی تا ورزشگاه پوریای ولی برگزار شد.

این رقابت ورزشی با هدف ترویج فرهنگ ورزش و نشاط اجتماعی، توسعه فعالیت‌های بدنی در میان نسل نوجوان و تشویق دانش‌آموزان به سبک زندگی سالم برگزار شد.

در این برنامه، دانش‌آموزان با حضور پرشور در مسیر تعیین‌شده به رقابت پرداختند و بر اهمیت ورزش در ارتقای سلامت جسمی و روحی نسل آینده تأکید شد.