کد خبر: ۳۴۱۴۸۸
تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۴
برگزاری مسابقه دو خیابانی دانشآموزی در تالش
تالش– خبرنگار کیهان:
همزمان با گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، مسابقه دو خیابانی دانشآموزی با حضور فرماندار تالش، از میدان آزادی تا ورزشگاه پوریای ولی برگزار شد.
این رقابت ورزشی با هدف ترویج فرهنگ ورزش و نشاط اجتماعی، توسعه فعالیتهای بدنی در میان نسل نوجوان و تشویق دانشآموزان به سبک زندگی سالم برگزار شد.
در این برنامه، دانشآموزان با حضور پرشور در مسیر تعیینشده به رقابت پرداختند و بر اهمیت ورزش در ارتقای سلامت جسمی و روحی نسل آینده تأکید شد.