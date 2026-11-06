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کد خبر: ۳۴۱۴۸۸
تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۴
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برگزاری مسابقه دو خیابانی دانش‌آموزی در تالش

تالش‌– خبرنگار کیهان:
 همزمان با گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، مسابقه دو خیابانی دانش‌آموزی با حضور فرماندار تالش، از میدان آزادی تا ورزشگاه پوریای ولی برگزار شد.
این رقابت ورزشی با هدف ترویج فرهنگ ورزش و نشاط اجتماعی، توسعه فعالیت‌های بدنی در میان نسل نوجوان و تشویق دانش‌آموزان به سبک زندگی سالم برگزار شد.
در این برنامه، دانش‌آموزان با حضور پرشور در مسیر تعیین‌شده به رقابت پرداختند و بر اهمیت ورزش در ارتقای سلامت جسمی و روحی نسل آینده تأکید شد.

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