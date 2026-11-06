فرار از ولخرجی در شب انتخابات

دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

صبح روز 8 نوامبر - روز انتخابات - در دفترم در ملک شماره 666 خیابان پنجم مشغول به کار بودم. من به تازگی کشور را درنوردیده بودم و عملکرد ترامپ را در 10 تجمع در 48 ساعت پایانی تماشا کردم. من پیامی از ساوانا گاتری1‌، مجری برنامه «امروز» شبکه ان‌بی‌سی2 دریافت کردم. من او را ندیده بودم - و به ندرت با خبرنگار صحبت می‌کردم -

اما کنجکاو بودم که رسانه‌ها در مورد انتخابات چه فکری می‌کنند، بنابراین به تماس پاسخ دادم. پس از شنیدن این موضوع که همکارانش فکر می‌کنند ترامپ در حال شکست است، با خوش‌بینی محتاطانه پیش‌بینی کردم او برنده خواهد شد. من داده‌هایمان را مطالعه کرده بودم.

در سال 2012، میت رامنی3‌، نامزد جمهوری‌خواه ریاست‌جمهوری، نتوانست رأی‌دهندگان کافی را در شهرستان‌های کوچک‌تر و روستایی در سراسر آمریکا جلب کند. ترامپ در این مناطق عملکرد بهتری از رامنی داشت و به افرادی که معمولاً رأی نمی‌دادند انگیزه می‌داد.

همچنین می‌دانستم اگر هیلاری در حومه‌ شهرهای کلیدی حتی اندکی از او پیشی بگیرد، نتایج انتخابات به راحتی می‌تواند تغییر کند. پس از ماه‌ها اقدام بی‌وقفه، منتظر ماندن برای نتایج بدون اینکه بتوانی کاری انجام دهی، ناراحت‌کننده بود.

در ساعت پنج، اندکی قبل از تمام شدن زمانِ اولین مرحله از رأی‌گیری، معاون مدیر کمپین، دیو بوسی4‌، با من تماس گرفت و داده‌های خروجی نظرسنجی را در اختیارم گذاشت. او به من هشدار داد نتایج شبیه یک کابوس است. من به ترامپ قول داده بودم او را هر لحظه در جریان قرار دهم، بنابراین با حالتی عصبی به آپارتمانش زنگ زدم. قبل از اینکه اعداد نظرسنجی را برایش بررسی کنم به او گفتم: «نظرسنجی‌های خروجی عالی نیستند.

آنها ما را عقب نشان می‌دهند، اما استپین فکر می‌کند روش‌شناسی آنها ناقص است و رأی‌دهندگان ما آمریکایی‌های شاغل هستند، بنابراین احتمالاً دیر به پای صندوق‌های رأی می‌روند. بگذارید ببینیم چه می‌شود.» هرگز پاسخ او را فراموش نمی‌کنم: «ما همه چیز را در میدان، انجام دادیم. تمام تلاشم را کردم و دیگر کاری نمی‌توانستیم انجام دهیم. من به کاری که انجام داده‌ام افتخار می‌کنم. من به تیمم افتخار می‌کنم. من به تو افتخار می‌کنم. برد یا باخت، بیایید امشب به عنوان خانواده کمی سرگرم شویم.» تحت تأثیر قرار گرفتم. او نمی‌توانست بیشتر از این در آرامش باشد.

همان‌طور که شب پیش می‌رفت، اوضاع بهتر به نظر می‌رسید: درست بعد از ساعت ده و سی دقیقه آن شب، آسوشیتدپرس5 رأی ایالت اوهایو6 را برای ترامپ اعلام کرد. پارسکیل به سمت من آمد و در گوشم زمزمه کرد: «تیم علمیِ داده‌ورزی ما می‌گوید مدل‌های خوش‌بینانه همان‌طور که انتظار داشتیم بر اساس داده‌های مشارکت واقعی اجرا می‌شوند. این یک خروج از کمربند زنگی7 است. ما برنده می‌شویم.» آنها تقریباً پانزده دقیقه بعد فلوریدا را اعلام کردند، زمانی که اختلاف رأی در پن هندل8 کاهش یافت.

نتایج اولیه از پنسیلوانیا 9 با طرح مدل‌سازی داده‌های خوش‌بینانه ما مطابقت داشت. تماس‌های تلفنی و پیامک‌هایی از طرف افراد خیرخواه شروع شد. من از استیون میلر پرسیدم آیا سخنرانی پیروزی داریم. پاسخ مثبت بود، اما این یک پیش‌نویس بسیار خشن بود بیشتر نگاهی پیروزمندانه داشت تا اینکه کشور را گرد هم آورد. در ساعت 23:00 ترامپ این سخنرانی را مرور کرد. پس از دیدن یک کلیپ تلویزیونی از حامیان مأیوس هیلاری در مرکز جاویتس10‌، متوجه شد که متن، لحن مناسبی ندارد. او می‌خواست مهربان و بخشنده باشد. در حالی که منتظر بودیم تا نتایج به دست آید، ایوانکا، استفن و من در اتاق غذاخوری آپارتمان ترامپ جمع شدیم تا سخنرانی را‌، همان‌طور که ترامپ دیکته می‌‌کرد که چه می‌خواهد بگوید، بازنویسی کنیم.

همان‌طور که داشتیم می‌نوشتیم، به هتل پنینسولس 11

در سمت جنوب نگاه کردیم، جایی که کمپین کلینتون، پشت‌بام یک سالن مشروب فروشی را برای جشن پیروزی رزرو کرده بود تا گروه ما را در برج ترامپ مورد تمسخر قرار دهد. مطبوعات در واقع از اعلام نتایج نهائی رقابت خودداری می‌کردند، بنابراین ما در حوالی ساعت

2 بامداد به هیلتون نیویورک 12 در مرکز شهر رفتیم.

ترامپ نمی‌خواست میلیون‌ها دلار برای یک مهمانی شب انتخابات مانند آنچه در زمان میت رامنی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2012 انجام شد، خرج کند. در واقع، او به من گفته بود نمی‌خواهد یک دلار هم برای این مهمانی خرج کند. او پیشنهاد کرد اگر برنده شود، فقط یک توئیت بفرستد و حامیانش به‌ صورت خودجوش جمع شوند. او به شوخی گفت: «اگر شکست بخوریم، من مستقیماً با هواپیمای زیبای 757 خود به اسکاتلند می‌روم تا چند ماه گلف بازی کنم.» وقتی اصرار کردم که باید محل برگزاری داشته باشیم، او به من گفت ارزان‌ترین سالن رقصی را که می‌توانم پیدا کنم، تهیه کنم و این کاری بود که کردیم. ساعت دو و نیم صبح، در حالی که داشتیم در مورد اینکه بعد از این چه کار باید بکنیم فکر می‌کردیم، با کلیان کانوی تماس گرفته شد و او تلفن را به ترامپ داد. هیلاری کمتر از یک دقیقه با ترامپ صحبت کرد. هیلاری تبریکات خودش را به خاطر مبارزات سخت انتخاباتی پیشکش کرد و شکست را پذیرفت. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، در مقابل حضار خوشحال روی صحنه آمد و پانزده دقیقه سخنرانی پیروزی ایراد کرد. ترامپ اولین خارج از حزب واقعی بود که به ریاست جمهوری برگزیده شد. پیروزی او مسیر تاریخ را تغییر داد.

قبل از اینکه شب تمام شود، به لوئیس ویدگارای 13

زنگ زدم‌، او از شنیدن صدای من در چنین شب تاریخی متعجب به نظر می‌رسید. گفتم: «درست شرط‌بندی کردی. من می‌خواهم از شما تشکر کنم. اکنون ما فرصتی برای اصلاح روابط آمریکا و مکزیک داریم.»

از نظر عقلی، من همیشه معتقد بودم ترامپ می‌تواند برنده شود. اما از نظر احساسی، هرگز به خودم اجازه نمی‌دادم به این فکر کنم که اگر او می‌توانست پیروز شود چه اتفاقی می‌افتاد. وقتی پیام‌هایی از طرف دوستان جدید و قدیمی در سراسر جهان به صندوق پستی من سرازیر شد، متوجه شدم که ایوانکا و من یک تصمیم بزرگ زندگی باید بگیریم. قسمت سخت در شُرُف آغاز بود.

پی‌نوشت‌ها:

1. Savannah Guthrie

2. NBC’s Today Show

3. Mitt Romney

4. Dave Bossie

5. Associated Press

6. Ohio

7. کمربند زنگی یک اصطلاح محاوره‌ای است که برای توصیف منطقه جغرافیایی امتدادی از نیویورک تا ایالت‌های غرب میانه که زمانی تحت سلطه صنعت زغال سنگ، تولید فولاد و تولید کالا بود، استفاده می‌شود.

8. panhandle

9. Pennsylvania

10. Javits Center

11. Peninsuls Hotel

12. New York Hilton

13. Luis Videgaray