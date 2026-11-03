

دو روز قبل از انتخابات پارلمانی اسرائیل، نتانیاهو دست به دامان «ایران‌هراسی» شد و با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت: «در معرض خطر هولوکاست دوم قرار داریم»؛ ۲۷ اکتبر، انتخابات برگزار شد، اما ترفند «هولوکاست دوم» رأی کافی نیاورد.

۲۵ اکتبر ۲۰۲۶، بنیامین نتانیاهو در شبکه ایکس هشدار داد: «دولت اسرائیل با خطری واقعی و ملموس برای موجودیت خود روبه‌روست. اگر ایرانی‌ها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند، دیگر هیچ چیز اهمیت نخواهد داشت. تمام مسائل دیگر در برابر تهدید وجودی ایران ناچیز است. موضوع، موجودیت فیزیکی تک‌تک ما در اینجاست. ما هنوز دو سال از ریاست‌جمهوری ترامپ فرصت داریم تا مأموریت در ایران را تکمیل کنیم».

وی در ادامه پیام خود به حربه «ایران‌هراسی» روی آورد و افزود: «هر کسی که نگران بقای خود، خانواده و عزیزانش است، باید هنگام انتخاب فردی که قادر به تکمیل این مأموریت نیست، دستش بلرزد؛ زیرا با چنین انتخابی، خود و خانواده‌اش را در معرض خطر یک هولوکاست دوم قرار می‌دهد».

همان روز، «گادی آیزنکوت»، رهبر حزب «یاشار» در گردهمایی انتخاباتی شهر «تل‌آویو» نسبت به نتانیاهو موضع گرفت؛ او در واکنش به دست‌وپا زدن نتانیاهو برای افزایش سبد آرا گفت: «من نتانیاهو را هم می‌شناسم. او برای ماندن در قدرت از هیچ کاری دریغ نخواهد کرد؛ هم دروغ می‌گوید هم دست به اقدام افراطی می‌زند».

آیزنکوت ادامه داد: «نتانیاهو حاضر نیست درک کند که امنیت اسرائیل نباید ابزار معامله سیاسی باشد، جان شهروندان اسرائیل و سربازان ارتش قابل چشم‌پوشی نیست و کشور اسرائیل ملک شخصی او محسوب نمی‌شود».

کسب ۵۳ کرسی حزب لیکود و متحدانش در انتخابات ۲۰۲۶ در قیاس با ۶۴ کرسی در انتخابات ۲۰۲۲ حکایت از افت ۱۷ درصدی آرا دارد؛ افت و کاهشی چشمگیر که متأثر از قمار سیاسی نتانیاهو و نتیجه محاسبات غلط او در جنگ با ایران است. آخرین «تردستی» و ترفند تبلیغاتی نتانیاهو، توسل به ایران‌هراسی و هشدار در خصوص هولوکاست دوم بود که آن هم بی‌نتیجه ماند.