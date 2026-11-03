آقای گروسی! حسابمان هنوز تسویه نشده است



در حالی که نقشه‌ها علیه صنعت هسته‌ای کشورمان وارد فاز تازه‌ای شده و کاخ سفید با گستاخی تمام، ایران را تهدید می‌کند، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با لحنی طلبکارانه، بازگشت بازرسان به ایران را درخواست می‌‌کند؛ غافل از اینکه این آژانس، پیش از هر موضع‌گیری، باید پاسخگوی بدهی‌های انباشته و تاریخی خود به ملت ایران باشد.

گروسی که برای جلب رضایت ترامپ و رژیم کودک‌کش صهیونیستی از هیچ خیانتی فروگذار نکرده، این روزها با کمال پررویی موضع مدعی به خود گرفته است. در زمان حملات تروریستی و جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای کشورمان، این آقا به جای محکومیت صریح این اقدامات ضدبشری، روزه سکوت گرفت و با انتشار گزارش‌های دوپهلو و مشکوک، جاده‌صاف‌کن تجاوزگران شد.

اخیراً سخنگوی دستگاه دیپلماسی با سیلی محکم منطق، نقاب از چهره این جاسوس برداشت و اعلام کرد: «آقای مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدهی‌های زیادی به ایران دارند و باید بدهی‌های قبلی خود را تسویه کنند و بعد درباره روند آتی صحبت کنند. کدام عقل سلیمی می‌پذیرد نهادی که باید نگهبان صلح فنی باشد، به پادگانی رسانه‌ای برای پرونده‌سازی‌های سیاسی و امنیتی علیه ملت ایران بدل شود؟»

تکرار ادعاها درباره بازرسی از سایت‌های هسته‌ای و اورانیوم غنی‌شده توسط گروسی، دیگر خریدار ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدت‌هاست که اعتبار حرفه‌ای خود را در پای منافع غرب قربانی کرده و به ابزاری برای فشار تبدیل شده است. ایران با تکیه بر اقتدار ملی تا اطلاع ثانوی، به هیچ باج‌بگیری هسته‌ای و بازرسی تن نخواهد داد.