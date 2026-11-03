معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه با اشاره به تهدیدات آمریکا گفت: چنین تهدیدی به معنای فروپاشی نظم حقوقی عدم اشاعه هسته‌ای است. اگر مقام یک کشور دارنده سلاح هسته‌ای چنین تهدیدی مطرح کند، دیگر اعتباری برای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) باقی نخواهد ماند. چنین رویکردی کشورها را به این سمت سوق می‌دهد که برای دفاع از خود از هر ابزاری استفاده کنند؛ در شرایطی که دیگر حد و مرزی باقی نخواهد ماند.

مراسم رونمایی از گزارش‌های سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس با حضور کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه و جمعی از مسئولان وزارت خارجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در ابتدای جلسه، غریب‌آبادی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه گفت: ما در شرایطی از گزارش‌های نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس رونمایی می‌کنیم که آمریکای جنایتکار به نقض حقوق بشر در حق ملت‌ها ادامه می‌دهد. همچنین انگلیس که داعیه‌دار حقوق بشر است، مرتکب نقض‌های زیادی شده است.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه با بیان اینکه آمریکا در نقض حقوق بشر پیشرو در بین همه کشورهاست، گفت: هرچه رفتارهای ناقض حقوق بشر آمریکا بیشتر شده، از پاسخ‌گویی هم فرار کرده است.

غریب‌آبادی عنوان کرد: آمریکا هیچ باوری به شورای حقوق بشر ندارد و آمریکا از همین شورای حقوق بشر بی‌خاصیت خارج شده است، دلایل آن هم جالب است و در دفاع از رژیم صهیونیستی خارج شده است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون شورای حقوق بشر سازمان ملل در حال برگزاری جلسه دوره‌ای خود است و گزارش‌هایی را مورد بررسی قرار می‌دهد. گزارشی که به ما دادند این است که حضور آمریکا هنوز مشخص نشده است. آمریکا معلوم نیست حاضر به پاسخگویی در قبال وضعیت حقوق بشر خودش باشد.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه بر نقض حقوق بشر در آمریکا تأکید کرد و اظهار داشت: در خصوص حقوق زندانیان، آزادی بیان و تجمعات، تبعیض و نژادپرستی، مهاجران، فقر و نابرابری، نقض گسترده حقوق بشر در این کشور رخ داده است. این کشور نباید ادعای حقوق بشری نسبت به سایر کشورها داشته باشد. باید خودشان را اصلاح کنند و بعد ادعای حقوق بشر داشته باشند.

غریب‌آبادی گفت: بحث‌های بین‌المللی و حقوق بشر در اثر اقدام تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران و دیگر کشورها ماهیت خودش را از دست داده است.

زدن زیرساخت‌ها، بیمارستان‌ها و اماکن مسکونی جنایت است

وی ادامه داد: حتی مقامات حقوق بشری که سکوت اختیار می‌کنند، از گستردگی این جنایت نتوانستند عبور کنند.

غریب‌آبادی یادآور شد: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران مغایر با قوانین بین‌المللی است. زدن زیرساخت‌ها، بیمارستان‌ها و اماکن مسکونی مواردی از جنایت‌هایی است که آمریکا انجام داده است.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه گفت: آمریکا اصولی‌ترین موارد حقوق بشر را رعایت نکرده است، مهم‌ترین آن قتل‌عام در مدرسه میناب است. حدود ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم را به شهادت رساندند. دانش‌آموزی که در مدرسه باید تحت آموزش باشد، چه گناهی دارد؟ محیطی که مختص به آموزش است را تحت حمله نظامی قرار دادند و جنایت وحشیانه را در تاریخ ثبت کردند.

وی افزود: مداخلات فرامرزی هم توسط آمریکا صورت گرفته و اقدام ربایش رئیس‌جمهور ونزوئلا را صورت دادند که مغایر با حقوق بین‌الملل است. همچنین تحریم‌های یک‌جانبه علیه طیفی از کشورها توسط آمریکا ادامه پیدا کرده است. علاوه بر این‌ها، آمریکا سازوکارهای چندجانبه را تضعیف کرده و رئیس‌جمهور آمریکا از تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی خارج شده است.

غریب‌آبادی در مورد موارد نقض حقوق بشر در انگلیس ادامه داد: این کشور هم در حوزه داخلی و هم خارجی دچار نقض است. انگلیس به سیاست غلط حمایتی خود از جنایات رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد. در حوزه داخلی هم دچار نقض حقوق بشر، از جمله محدودیت‌ها علیه مردمی که به دنبال دفاع از فلسطین هستند، اقدام کرده است. این کشور که داعیه‌دار حقوق بشر است، خودش دچار نقض حقوق بشر است و باید پاسخگوی جامعه جهانی باشد. در قبال جامعه بین‌المللی مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه خاطرنشان کرد: ما به عنوان کشوری که از آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب‌های زیادی دیده، مصمم به پیگیری حقوق خود و موارد نقض حقوق بشر هستیم. در عرصه بین‌المللی این موارد را مورد پیگیری قرار می‌دهیم.

ایران برای هر سناریویی آمادگی دارد

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه با تشریح آخرین وضعیت تعاملات دیپلماتیک و پیگیری‌های حقوقی ایران در ارتباط با تحولات اخیر، اعلام کرد که تبادل پیام‌ها از طریق میانجی‌گران ادامه دارد و طرح هفت‌روزه ایران، مبنای مذاکرات برای حل‌وفصل مسائل از مسیر میانجی‌گری قطر است.

غریب‌آبادی در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران، درباره وضعیت مذاکرات و تحولات اخیر اظهار کرد: تعاملات و تبادل پیام‌ها از طریق میانجی‌گران همچنان ادامه دارد و طرح هفت‌روزه ایران، مبنای ما برای حل‌وفصل مسائل از طریق میانجی‌گری قطر است.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به حوادث اخیر در قشم گفت: شاهد حوادثی در قشم بودیم که درباره آن اطلاع‌رسانی شد. ما همچنان در وضعیت جنگی قرار داریم و از نظر ایران، تجاوز پایان نیافته است. این موضوع از منظر حقوقی اهمیت دارد؛ چراکه تا زمانی که تجاوز نظامی به‌صورت کامل و دائمی خاتمه نیابد، ایران حق دفاع مشروع خود را محفوظ می‌داند.

غریب‌آبادی با تأکید بر پایبندی ایران به گفت‌وگوهای دیپلماتیک تصریح کرد: ایران همواره اعلام کرده که به مسیر دیپلماسی پایبند است، اما این رویکرد با آگاهی از بی‌اعتمادی به آمریکا دنبال می‌شود. ایران برای هر سناریویی آمادگی دارد و اگر آمریکا بخواهد مسیر دیگری را دنبال کند، ایران با جدیت از خود دفاع خواهد کرد. ما تمامی ظرفیت‌های موجود، حتی ظرفیت‌های محدود، را شناسایی کرده‌ایم.

وی درباره اقدامات حقوقی ایران در ارتباط با حوادث لامرد و میناب گفت: در این زمینه پرونده‌هایی علیه برخی کشورها در حال تشکیل است و مستندات لازم نیز جمع‌آوری شده است. طبیعتاً قربانیان می‌توانند شکایت کنند و ما حمایت‌های لازم را در این زمینه انجام خواهیم داد.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه با اشاره به پیگیری موضوع در مجامع بین‌المللی افزود: علاوه بر اقدامات حقوقی و قضایی، از ظرفیت نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی دریانوردی، نیز استفاده می‌کنیم. جنایات صورت‌گرفته را در این مجامع مطرح و پیگیری خواهیم کرد. تاکنون بیش از ۲۰۰ مکاتبه با نهادهای بین‌المللی انجام داده‌ایم و همچنان از ظرفیت‌های موجود بهره می‌گیریم.

غریب‌آبادی درباره پیگیری حقوقی موضوع شهادت رهبر انقلاب اظهار کرد: در این زمینه پرونده تشکیل شده و کیفرخواست نیز صادر شده است. مستندات را از قوه قضائیه درخواست کرده‌ایم. همچنین در ارتباط با موضوع شهادت رهبر انقلاب و حمله به ناو دنا، مستندات لازم را مطالبه کرده‌ایم و تیمی از حقوقدانان در حال بررسی ظرفیت‌های موجود برای پیگیری حقوقی این دو پرونده است.

معاون وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود، درباره اظهارات مطرح‌شده در رسانه‌ها پیرامون احتمال استفاده از سلاح تاکتیکی گفت: در رسانه‌ها اظهاراتی درباره استفاده از سلاح تاکتیکی مطرح می‌شود، اما تاکنون موضع رسمی در این زمینه ندیده‌ایم. اگر چنین اظهاراتی به‌صورت رسمی مطرح شود، موضوع را پیگیری خواهیم کرد. طرف مقابل نیز به‌خوبی از پیامدها و آثار چنین اقدامی آگاه است.

به گزارش مهر، وی تأکید کرد: چنین تهدیدی به معنای فروپاشی نظم حقوقی عدم اشاعه هسته‌ای است. اگر مقام یک کشور دارنده سلاح هسته‌ای چنین تهدیدی مطرح کند، دیگر اعتباری برای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) باقی نخواهد ماند. چنین رویکردی کشورها را به این سمت سوق می‌دهد که برای دفاع از خود از هر ابزاری استفاده کنند؛ در شرایطی که دیگر حد و مرزی باقی

نخواهد ماند.