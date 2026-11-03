عراقچی: همسایگان در اولویت ما قرار دارند

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی پس از سفر به ترکمنستان تاکید کرد که همسایگان ما در اولویت ما قرار دارند.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه (12 آبان) در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به سفر خود به جمهوری ترکمنستان و دیدار با مقامات این کشور نوشت: باعث خرسندی است که در عشق‌آباد با رئیس‌جمهور سردار بردی‌محمداف دیدار کردم و گفت‌ وگوهای سازنده‌ای با دوست و همتای خود رشید مردوف، وزیر امور خارجه داشتم.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه تاریخ مشترک و پیوندهای عمیق فرهنگی ما، بنیانی مستحکم برای گسترش همکاری‌ها فراهم می‌کند، تاکید کرد: همسایگان ما در اولویت ما قرار دارند. به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه صبح روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه در صدر هیئت سیاسی و اقتصادی، وارد عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان شد.