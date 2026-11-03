فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۳۹۲
تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

عراقچی: همسایگان در اولویت ما قرار دارند

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی پس از سفر به ترکمنستان تاکید کرد که همسایگان ما در اولویت ما قرار دارند.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه (12 آبان) در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به سفر خود به جمهوری ترکمنستان و دیدار با مقامات این کشور نوشت: باعث خرسندی است که در عشق‌آباد با رئیس‌جمهور سردار بردی‌محمداف دیدار کردم و گفت‌ وگوهای سازنده‌ای با دوست و همتای خود رشید مردوف، وزیر امور خارجه داشتم.
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه تاریخ مشترک و پیوندهای عمیق فرهنگی ما، بنیانی مستحکم برای گسترش همکاری‌ها فراهم می‌کند، تاکید کرد: همسایگان ما در اولویت ما قرار دارند. به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه صبح روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه در صدر هیئت سیاسی و اقتصادی، وارد عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان شد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

کسی ندیده باشه!(گفت و شنود)

انتخابات آمریکا هنوز تمام نشده جمهوری‌خواهان به جان هم افتادند

رؤیای آمریکایی که به کابوس تبدیل شد(یادداشت روز)

آقای گروسی! حسابمان هنوز تسویه نشده است

آمریکا مجوز قتل‌عام دانش‌آموزان را به شاه داد

۱۳آبان ادامه دارد دیروز اخراج آمریکا از ایران، امروز اخراج آمریکا از منطقه

سرلشکر عبداللهی: ایران با کنترل تنگه هرمز به عنوان چهارمین قدرت ظهور کرده است

ایستادگی بازیگر ژاپنی در تقابل با استکبار جهانی

خون‌خواهی رهبر فراتر از واکنشی فردی و عاطفی است

دولت از حضور و درخشش زنان در عرصه‌های مختلف حمایت خواهد کرد