مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: نخستین و اصلی‌ترین وظیفه ما در این شرایط، ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی این دژخیمان است که قصد نابودی کشور و تجزیه ایران را دارند. باید همانند رزمندگان و سلحشوران جبهه‌های نبرد همواره در میدان بود و اجازه هیچ‌گونه تحرک و جنگ‌افروزی مجدد را به آن‌ها نداد.

مهدی نوید ادهم، مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور مدارس سما، در همایش گرامیداشت روز دانش‌آموز که در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، پیام علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب را قرائت کرد.

در این پیام آمده است: ۱۳ آبان روزی به‌یادماندنی در تقویم ایران است؛ روزی که مردم ایران، از جمله نوجوانان و دانش‌آموزان، در پاسخ به ندای آزادی‌بخش بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، در برابر فشار و زیاده‌خواهی قدرت‌های بزرگ ایستادند و از استقلال و سربلندی کشورشان دفاع کردند. استکبار آن قدرتی است که خود را بزرگ‌تر و برتر از دیگران می‌داند، برای دیگران حقی قائل نیست و می‌خواهد نظر خود را بر دیگران تحمیل کند و منابع، امکانات و سرمایه‌های دیگران را به نفع خود مصادره و چپاول کند. ایستادگی در مقابل این رفتار مستکبرانه به معنای دشمنی با مردم هیچ سرزمینی نیست؛ بلکه به معنای دفاع از حق خود، استقلال کشور، زندگی آزاد و عزتمندانه و شرافتمندانه و حق تعیین سرنوشت خویش است.

وی افزود: امروز ایران بزرگ ما درگیر جنگی نابرابر و ناخواسته است که توسط دو جنایتکار کودک‌کش بر ما تحمیل شده است. نخستین و اصلی‌ترین وظیفه ما در این شرایط، ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی این دژخیمان است که قصد نابودی کشور و تجزیه ایران را دارند. باید همانند رزمندگان و سلحشوران جبهه‌های نبرد همواره در میدان بود و اجازه هیچ‌گونه تحرک و جنگ‌افروزی مجدد را به آن‌ها نداد. ملت بزرگ ایران در طول تاریخ پرافتخار خود بارها با دشمنان ددمنش و خون‌آشام روبه‌رو شده، اما با اتکا به خداوند مهربان، الگوگیری از مکتب اهل‌بیت (ع)، وحدت کلمه، انسجام ملی، صبر و همدلی و خردورزی، این موانع را پشت سر گذاشته و سربلند از آن‌ها بیرون آمده است. شما وارثان تمدنی بزرگ هستید. این خاک سرزمین ابن‌سینا و رازی است که طب را به جهان آموخته‌اند؛ خوارزمی، ابوریحان بیرونی، خواجه نصیرالدین طوسی و محمد بن حسن کرجی را در دامان خود پرورده که ریاضیات و نجوم را شکوفا کردند. ایران فردوسی را دارد که با شاهنامه زبان و هویت ما را زنده نگه داشت و سعدی، حافظ و مولوی را که درس عرفان، معنویت، مهربانی و انسانیت دادند. این بزرگان و مفاخر در مکتب اسلام و در گهواره ایران رشد کردند و به ما آموختند که علم و عدالت دو بال پرواز یک ملت هستند.

ولایتی خاطرنشان کرد: دانشمندان ایرانی در دورانی که بخش‌های گسترده‌ای از دنیا در ناآگاهی بودند، با ایمان، پژوهش و اخلاق چراغ دانش را برافروختند. آشنایی و افتخار به این میراث گران‌بها و ادامه آگاهانه این راه، مسئولیتی بزرگ بر دوش شماست. قوی‌ترین سنگر هر ملت، دانایی، توانایی و اخلاق فرزندان آن است. امروز دانشگاه آزاد اسلامی با صدها واحد و مرکز آموزشی، پژوهشی و فناوری در سراسر کشور و با دارا بودن مجموعه مدارس سما و برخورداری از مدیران، استادان و معلمان مؤمن، مسئولیت‌پذیر و توانمند، آماده است تا دانش‌آموزان را در مسیر علم و پیشرفت همراهی کند.

مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: ضمن قدردانی از تدبیر و زحمات دکتر بیژن رنجبر و همکاران ایشان، به‌ویژه دکتر لادن، در کیفیت‌بخشی به فرایند تعلیم و تربیت و نوآوری در ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و فناوری، به شما دانش‌آموزان عزیز می‌گویم: با جدیت درس بخوانید، به پرسش‌هایتان فکر کنید، کتاب بخوانید، به زبان و فرهنگ خود عشق بورزید و هیچ‌گاه امید را از دست ندهید. دولتمردان، دانشمندان، ادبا، هنرمندان و کارآفرینان فردای ایران از میان شما برخواهند خاست. شما می‌توانید و می‌باید با سخت‌کوشی، ایمان به خداوند و پیروی از ولایت فقیه و رهبری داهیانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، پرچم پرافتخار تمدن نوین اسلامی را در جهان به اهتزاز درآورید.