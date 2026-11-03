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کد خبر: ۳۴۱۳۸۹
تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
سرویس کیهان » اخبار
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کسی ندیده باشه!(گفت و شنود)

گفت: رسانه‌های آمریکایی از لغو پی‌در‌پی برنامه‌های سخنرانی ترامپ در تجمعات انتخاباتی خبر داده‌اند. این تجمعات قرار بود با هدف حمایت از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه برپا شود.
گفتم: دیگه چی؟! 
گفت: سناتور «جاناساف» در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی.‌ان.‌ان گفته است لغو برنامه‌های سخنرانی ترامپ به دو علت بوده است. اول؛ مخالفت نامزدهای جمهوری‌خواه که قرار بود ترامپ از آنها حمایت کند. آنها با اشاره به نفرت عمومی از ترامپ، حمایت او را باعث کاهش رای خود می‌دانند و دومین علت را خالی بودن صندلی‌ها دانسته‌اند. سناتور جاناساف می‌گوید خالی بودن صندلی‌ها برای شخص خودشیفته‌ای مثل ترامپ قابل تحمل نیست و از هر حادثه دیگری دردناک‌تر است!
گفتم: یارو می‌گفت؛ چند روز قبل، بد‌جوری زمین خوردم، قبل از این‌که ببینم کجام داغون شده، به اطرافم نگاه کردم که کسی ندیده باشه، بعد که رفتم خونه، تازه متوجه شدم که ‌ای داد و بیداد، 
دستم قطع شده!

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کسی ندیده باشه!(گفت و شنود)

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