*پیشنهادم به تحلیلگران و فعالین سیاسی این است که در کنار تحلیل‌های سیاسی، سنت‌های الهی و قواعد حاکم بر هستی که مورد تاکید قرآن و رهبران الهی انقلاب است را مدنظر داشته باشند. شخصا معتقدم اگر خداوند برای قوم حضرت موسی یک بار رود نیل را باز کرد برای ملت ایران بارها باز کرده است.

عزیزیان

* وحدت ساحات که در پیام رهبر معظم انقلاب آمده یعنی اگر هر یک از اضلاع محور مقاومت (مثلاً در غزه، لبنان، سوریه، عراق یا یمن) مورد حمله قرار گیرد، سایر اضلاع آن را تنها نگذارند. در واقع، هرگونه تعرض به یک بخش، به معنای تعرض به کل مجموعه است و می‌تواند پاسخی از چندین جبهه را در پی داشته باشد. هدف این است که هزینه تجاوز برای دشمن به قدری بالا برود که ریسک حمله را نپذیرد.

طرقی

* عزیزی که رهبر معظم انقلاب در پیام اخیر خود به‌مناسبت سالروز عملیات کوی ذوالفقاری، از او یاد کردند، شهید «دریاقلی سورانی» کارگر ساده و اوراق‌فروش آبادان بود که در 11 آبان سال ۱۳۵۹ مردم آبادان و نظامیان حاضر در منطقه را از نقشۀ بعثی‌ها آگاه کرد و همین فداکاری، شهر را از سقوط نجات داد و بعدها خودش به شهادت رسید. شادی روحش صلوات.

پژمان‌فر

* پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی حقیقتاً بسیار متن پرمعنا و غنی و نخبگانی است و نشان از دانش وسیع معظم‌له دارد. اگر مطالعه نشده پیشنهاد اکید به مطالعه آن دارم.

گلشن

* دشمنی و کینه‌توزی امروز غرب با تمدن ایرانی، حاصل پرونده‌ها و موضوعات روز و دوره‌ای مانند برنامه هسته‌ای نیست. بلکه همان‌طور که مارکو روبیو در سخنرانی خود در آتن چندی پیش اعتراف کرد، مربوط به زمان‌های قدیم و ماحصل عقده و ناکامی تاریخی غربی‌ها در برابر تمدن ایرانی است. جایی که والرین غربی نهایتا در برابر حاکمان ایرانی سر تعظیم فرود آورد و در مقابل پادشاه ایران زانو زد.

آراسته

* ترامپ اعلام کرده اوکراین به رئیس‌جمهور جدیدی نیاز دارد که بتواند با ولادیمیر پوتین به توافق برسد. این حرکت و موضع ترامپ نشان می‌دهد حمایت واشنگتن از متحدان، نه تعهدی پایدار بلکه امتیازی وابسته به میزان همسویی آنها با اهداف آمریکا است. امتیازی که با بروز اختلاف بر سر هزینه‌ها، توافق‌های بین‌المللی یا نحوه مواجهه با رقبا، می‌تواند به اهرم فشار تبدیل شود. حتی نزدیک‌ترین متحدان آمریکا نیز از حمایت واشنگتن تاریخ انقضا دارند.

سیدرضا

* رژیم صهیونی در ادامه طرح‌های یهودی‌سازی در قدس اشغالی، قصد دارد چند برج بلند و صدها آپارتمان در مرکز این شهر احداث کند. این طرح با هدف تغییر بافت جمعیتی و جغرافیایی این شهر انجام می‌شود و می‌تواند به افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در منطقه منجر شود. در ضمن جامعه بین‌المللی بارها این اقدامات را نقض قوانین بین‌المللی و مانع صلح خوانده است. اصلاً باید دید رژیم صهیونیستی چند سال بعد وجود خارجی خواهد داشت یا خیر؟

بوربور

* حملات موشکی از عراق و یمن به زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات نفتی عربستان، در کنار کاهش حمایت عملی آمریکا و مسدود شدن مسیرهای دیپلماتیک، این کشور را با بحرانی چندجانبه روبه‌رو کرده است. یک سال پیش، محمد بن‌سلمان ولی‌عهد سعودی مدعی رهبری جهان عرب و مسلمان و افزایش نفوذ این کشور در گروه ۲۰ بود. اما امروز، پادشاهی او در لاک دفاعی فرو رفته و حتی اصل بقای آن نیز در معرض تهدید قرار گرفته است.

محمدبیگ

* الزبیدی، سخنگوی ائتلاف النصر عراق، اعلام کرد فشارهای آمریکا، توسعه توان پدافند هوائی و هوانوردی ارتش عراق را با مانع روبه‌رو کرده است. وی افزود آمریکا تمایلی ندارد توان نظامی عراق به سطحی برسد که این کشور را از حضور نیروهای خارجی، به‌ویژه نظامیان آمریکایی، بی‌نیاز کند. وابستگی یک کشور به خارج همین تبعات را درپی دارد.

ثابت

* در واکنش به لفاظی‌های نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی علیه ایران، باید گفت ما ایرانیان هم کارهای ناتمامی با این حیوان کثیف داریم که باید در زمانش با او تسویه حساب بکنیم.

علیان‌نژادی

* اساس تأسیس سازمان همکاری اسلامی، موضوع فلسطین و قدس شریف است. اگر این سازمان نتواند برای علت وجودی خود راهکاری پیدا کند، مایه تأسف خواهد بود.

بیگلو

* جنبش کتائب حزب‌الله به دولت عراق هشدار داد که در صورت بسته شدن گذرگاه‌های مرزی با ایران، گذرگاه‌های مرزی با عربستان سعودی و اردن نیز بسته خواهند شد. این جنبش تأکید کرد یا گذرگاه‌های مرزی برای همه باز می‌مانند، یا همه آن‌ها بسته خواهند شد.

صوفی

* وزیر خارجه آمریکا اعتراف کرده این جنگ، جنگ نهائی غرب با اسلام است که اسلام پیروز خواهد شد و سپس تمام جهان تحت قوانین آن‌ها در خواهد آمد. این یعنی این که خودشان هم قبول دارند بازنده این جنگ هستند.

عبدل‌زاده

* آمریکا هرگز تصور نمی‌کرد ایرانی که ۴۶ سال تحریم است، بتواند سه جنگ بزرگ را پشت سر گذاشته و پنجه در پنجه ابرقدرت جهان آمریکا بیندازد و طعم تلخ شکست را به آنان بچشاند و سیلی محکمی به آنان بزند. همه‌ این‌ها به این دلیل است که زن و مرد ایرانی، بزرگ و کوچکشان احساس می‌کنند امروز هر کدامشان یک ایران هستند که هویت فردی‌شان با هویت اسلامی و ملی و سرزمینی‌شان گره خورده است.

واثقی

* هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، خانواده ترامپ را فاسد و کلاهبردار خواند و هشدار داد انتشار کامل پرونده ‌اپستین، پیامدهای سنگینی برای ترامپ خواهد داشت و حتی حامیان او نیز از دانستن این واقعیت شگفت‌زده می‌شوند.

منفرد

* یک مقام آمریکایی در «مجمع امنیتی ورشو»به یک واقعیت مهم اشاره کرده و گفته تنگه هرمز اکنون به ابزاری بسیار قدرتمندتر از گذشته در دست تهران تبدیل شده است. اهرمی که از برخی جهات حتی می‌تواند قدرتمندتر از سلاح هسته‌ای باشد، چرا که ایران توانایی استفاده عملی از آن را دارد.

جودخواه

* برای دهه‌ها یک اجماع دوحزبی درباره حضور راهبردی آمریکا در منطقه وجود داشت. ولی ترامپ کاری کرد که همه این پایگاه‌ها در جنگ ایران هدف قرار گرفته‌اند. و حالا این سؤال برای آمریکایی‌ها مطرح است که آیا این پایگاه‌ها باید بازسازی شوند، چگونه و کجا؟

نصیرزاده

* اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونی، در جریان سفر به مجارستان و همزمان با تداوم تظاهرات جهانی علیه سیاست‌های نسل‌کشی در غزه، دستور جمع‌آوری پرچم‌های این رژیم را از کاروان خودروهای خود صادر کرد. روزی خواهد رسید که صهیونیست‌ها در داخل سرزمین‌های اشغالی هم مجبور خواهند شد برای جلوگیری از برخورد معترضان با کاروان خود، از نمایش نمادهای جعلی و ملی رژیم صهیونی خودداری بکنند و آن روز خیلی دیر نخواهدبود.

واحدی

*ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه اذعان کرد؛ جنگ علیه ایران، انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت، عامل اصلی افزایش اعتراضات در فرانسه است. گویا کم‌کم این حضرات از خواب بیدار می‌شوند!

آبایی

* یک جاهل غربگرا گفته شرکت در تجمعات و شعار دادن خشونت است! اگر این‌گونه است، باید پرسید؛ بمباران مدارس و شهید کردن معلمان و دانش‌آموزان توسط ارباب آنها را چه باید نامید؟!

میرجوادی

* یکی از افتخارآفرینی‌های نظام اسلامی در عرصه آهن و فولاد این است که بيش از 60 درصد بازار آهن اسفنجى دنيا را هند و جمهوری اسلامی ایران قبضه کرده‌اند. اما با این تفاوت که هندى‌ها براى تولیدش هنوز از زغال‌سنگ استفاده مى‌كنند ولی جمهوری اسلامی ايران از آهن سبز، که يكى از پيشرفته‌ترين رو‌ش‌های جهان است را برای تولید با کمترین آلودگی به‌کار گرفته است.

هدایتی

*مبادلات تجاری قاره آفریقا سالانه ۲۵۰۰ میلیارد دلار است که سهم ما حدود ۲ میلیارد دلار می‌باشد. در حالی که ترکیه بیش از ۴۰ میلیارد دلار، چین بالای ۳۰۰ میلیارد دلار، امارات ۱۰۷ میلیارد دلار و عربستان ۷۰ میلیارد دلار با آفریقا تجارت دارند. عرضم این است که ما آفریقا را فراموش کردیم و فرصت‌های زیادی را از دست دادیم. امیدواریم جبران بشود.

شریفی‌نسب