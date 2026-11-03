الگوی بسیجی نسل جدید

نشست نقد و بررسی کتاب «سرباز روز نهم» (روایت زندگی‌نامه و مجاهدت‌های شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده) با حضور محمدمهدی رحیمی، محقق و پژوهشگر این اثر و محمدعلی صمدی، کارشناس و منتقد برجسته ادبی، در خبرگزاری مهر برگزار شد. در این نشست تخصصی، ابعاد کمتر شناخته‌شده شخصیت این شهید والامقام، شیوه فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی او در منطقه کهنز شهریار، مدل تصمیم‌گیری‌های اعتقادی و ویژگی‌های نسلی جوانان مؤمن و انقلابی دهه شصت واکاوی و تحلیل شد.

فرآیند شکل‌گیری

و نگارش کتاب «سرباز روز نهم»

در بخش نخست این نشست، محمدمهدی رحیمی، محقق کتاب «سرباز روز نهم»، درباره چگونگی پیدایش ایده و روند گردآوری این اثر توضیح داد: ایده تدوین کتاب حدود یک هفته پس از شهادت مصطفی صدرزاده شکل گرفت. آشنایی نزدیک برخی از فعالان فرهنگی با شهید و دوستانش در منطقه کهنز شهریار، زمینه را برای آغاز این کار فراهم ساخت و گروهی از نیروهای فرهنگی تصمیم گرفتند با ثبت دقیق روایت‌های مربوط به زندگی او، بستر شناخت بیشتر نسل جوان با این الگوی برجسته را فراهم کنند.

رحیمی با تأکید بر اینکه «سرباز روز نهم» حاصل تلاش فردی نیست و به‌صورت جمعی تدوین شده است، افزود: مسئولیت بخشی از مصاحبه‌ها را بر عهده داشتم و دیگر اعضای گروه نیز در بخش‌های مختلف یاری‌رسان بودند. دفتر راه‌یار از نخستین مجموعه‌هایی بود که پس از شهادت مصطفی صدرزاده کار جمع‌آوری روایت‌ها را آغاز کرد و در همان روزهای ابتدایی، گفت‌وگو با دوستان و نزدیکان او کلید خورد. با این حال، کتاب «سرباز روز نهم» در سال ۱۴۰۰ به چاپ رسید.

وی در خصوص شناخت اولیه خود از شهید صدرزاده اظهار داشت: در آغاز تصور می‌کردم مصطفی هم مانند بسیاری از فعالان فرهنگی اطراف ماست؛ جوانی که در حوزه فرهنگ فعالیت کرده و سپس برای حضور در سوریه راهی جبهه مقاومت شده و به شهادت رسیده است. اما هرچه مصاحبه‌ها بیشتر شد و جزئیات دقیق‌تری از زندگی او به دست آمد، متوجه شدم ابعاد شخصیتی او بسیار گسترده‌تر و فراتر از یک سطح معمولی است. فعالیت‌های تربیتی شهید در مسجد و پایگاه، تشکیل حلقه نوجوانان و برنامه‌های اصولی برای رشد این گروه سنی، بخش مهمی از روایت‌های اولیه را تشکیل می‌داد. رحیمی خاطرنشان کرد که با توجه به نزدیکی سنی و جغرافیایی خود با شهید صدرزاده، پی برد که این الگو می‌تواند نقشه راهی ارزشمند برای کنشگران مساجد، هیئت‌ها و مجموعه‌های تربیتی باشد تا با بازخوانی انتخاب‌های مصطفی، دلایل اثربخشی فعالیت‌های او را در کار خود به کار ببندند.

روحیه‌ای مبتنی بر مسئولیت‌پذیری

و باور درونی

محقق کتاب «سرباز روز نهم» با اشاره به ویژگی‌های برجسته شهید صدرزاده، از روحیه بی‌قرار و احساس مسئولیت مستمر او سخن گفت و تأکید کرد که تصمیم‌های مصطفی هرگز بر اساس هیجان یا احساسات زودگذر شکل نمی‌گرفت، بلکه برخاسته از تکلیفی بود که برای خود تشخیص می‌داد. رحیمی برای تبیین این ویژگی به تغییر مسیرهای تحصیلی و شغلی شهید اشاره کرد؛ ورود او به دانشگاه در رشته ادیان و مذاهب، ناشی از دغدغه فکری او نسبت به گرایش برخی نوجوانان محله به آیین‌های دیگر بود تا با شناخت علمی، ارتباط و گفت‌وگوی مؤثرتری با آنان برقرار کند.

رحیمی همچنین به فعالیت‌های اقتصادی شهید، از جمله تجربه برنج‌فروشی اشاره کرد و افزود: مصطفی در کار خود موفق بود، اما پس از مواجهه با مسئله‌ای درباره فرایند آماده‌سازی برنج و عدم تطابق آن با معیارهای شرعی و اخلاقی‌اش، آن را کنار گذاشت.

این نمونه‌ها نشان می‌دهد که او حتی در کسب‌وکار روزمره نیز تناسب میان فعالیت‌های خود و باورهایش را به دقت می‌سنجید. انتخاب محله کهنز شهریار و انتقال فعالیت‌ها از مسجد به مناطق نیازمندتر و آسیب‌پذیرتر محله نیز گویای همین نگاه عمیق و مسئولانه بود؛ چرا که او به دنبال محیط‌های آماده و بی‌دردسر نبود، بلکه تلاش می‌کرد به سراغ کسانی برود که بیش از دیگران به ارتباط، هدایت و تربیت

نیاز داشتند.

روایت نسلی بدون تجربه مستقیم جنگ

در ادامه نشست، محمدعلی صمدی، منتقد و کارشناس ادبی، با تحسین کتاب «سرباز روز نهم» آن را نمونه‌ای کم‌نظیر از روایت زندگی یک جوان بسیجی از نسل متولد دهه ۱۳۶۰ دانست؛ نسلی که نه فضای انقلاب و دفاع مقدس را به چشم خود دیده بود و نه پذیرش قطعنامه یا دشواری‌های خاص اجتماعی دهه ۱۳۷۰ را به‌طور مستقیم درک کرده بود. صمدی با تشریح فضای اجتماعی و فرهنگی دشوار دهه ۱۳۷۰ برای نیروهای مذهبی و انقلابی یادآور شد که در آن سال‌ها، گاه برخی افراد مسن‌تر یا رزمندگان سابق به دلیل سرخوردگی‌های گذشته، جوانان را از ورود به مسیرهای دشوار اجتماعی و سیاسی برحذر می‌داشتند.

این منتقد ادبی تأکید کرد: ارزش بزرگ زندگی شهید مصطفی صدرزاده در این است که او در چنین فضایی رشد کرد و توانست با اتکا به یک اعتقاد درونی و بدون وابستگی به تشویق‌های بیرونی یا فضاهای ایده‌آل، راه خود را پیدا کند. صمدی بر خلاف ظاهر پرتحرک شهید، او را انسانی صاحب «آرامش و ثبات در تصمیم‌گیری» توصیف کرد که پس از تشخیص وظیفه، بدون گرفتار شدن در کشمکش‌های ذهنی و توجیه‌تراشی‌های رایج، دست به اقدام می‌زد. او مفهوم «آتش‌به‌اختیار» را نیز در همین راستا معنا کرد؛ یعنی حرکتی برخاسته از احساس مسئولیت خالصانه که با اقدامات خودسرانه شخصی تفاوت ماهوی دارد. صمدی همچنین با مقایسه ویژگی‌های اخلاقی شهید صدرزاده با شهید مصطفی چمران، زلالی، صمیمیت، تقوای درونی و پایبندی مطلق به اصول را از نقاط اشتراک برجسته این دو فرمانده عارف‌مسلک برشمرد.

ثبت دقیق جزئیات و ارائه تصویری واقعی و ملموس

صمدی یکی از نقاط قوت ممتاز کتاب «سرباز روز نهم» را توجه به جزئیات روزمره زندگی شهید، مشکلات واقعی پایگاه‌های بسیج، چالش‌ها و حتی شوخی‌ها و صمیمیت‌های میان جوانان دانست و تصریح کرد: برخلاف رویکردهای کلیشه‌ای که گاهی از بیان واقعیت‌های ملموس پرهیز می‌کنند، این کتاب با ثبت بی‌پرده جزئیات، نشان می‌دهد که این نسل با چه موانعی دست‌وپنجه نرم کرده و چگونه بدون امکانات ویژه، به موفقیت‌های بزرگ دست یافته‌اند. ثبت این روایت‌ها کمک می‌کند تا نسل جوان امروز بداند که فعالیت فرهنگی مستلزم شرایط آرمانی نیست، بلکه با اخلاص، پشتکار و شناخت دقیق میدان عمل می‌توان بر تمامی دشواری‌ها فائق آمد و به درجه‌ای از تعالی رسید که نام و راه شهیدان مقاومت تا ابد الهام‌بخش باقی بماند.