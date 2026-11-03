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کد خبر: ۳۴۱۳۸۳
تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۳
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روایت صد ثانیه‌ای

نقطه عطف

ابوالقاسم محمدزاده

متوجه شدم مسئول نیروها خراسانی است. رفتم پیشش خودم رو معرفی کردم. بسیار خاکی، متواضع با چهره دوست‌داشتنی‌اش مواجه شدم.
همین نقطه عطف ماندنم در جبهه شد. مجذوبش شدم و شدم نیروی تحت امرش. 
شجاعت، تواضع، تقوا، روحیه شاد و تواضع او الگوی همه نیروهای تحت امرش بود. بعدها فهمیدم مهندسه. محمود، صبح خیلی زود کنار کتاب دعا و هنگام نیایش و راز و نیاز  شهید شد.
موضوع: شهید محمود امیرخانی 
راوی: هم‌رزمان؛ شکوهی، نعلبندان، اخوان

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