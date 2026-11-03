حجت احسان‌بخش

مرحوم سید‌احمد موسوی پدر بزرگوار شهید عبدالرحیم موسوی یکی از بزرگان و انقلابیون قم بود که در یکی از محله‌های قدیمی قم زندگی می‌کرد، محله دروازه ری و نوبهار قم که تاکنون هم آثار محرومیت بر چهره این محله‌های قدیمی هم‌چنان نمایان است.

مرحوم سید احمد موسوی با اینکه خود بازاری و کارخانه‌دار بود ولی این‌قدر بین مردم قم معروف به بزرگی و مورد اعتماد همه بود که خیلی از مردم مشکلات خود از مالی و خانوادگی را پیش ایشان می‌بردند تا آن را حل کند.

به قول حاج رسول یکی از فرزندان ایشان، خانه ما دادگستری شهر شده بود از بس مردم می‌آمدند و مشکلات خود را در خانه و پیش پدر ما حل می‌کردند.

مرحوم سید‌احمد که با لهجه قمی ایشان را «آق احمد» صدا می‌کردند پولی که حتی ذره‌ای در آن شبهه هم داشت به سفره زن و بچه‌های خود نیاورد.

آق احمد یکی از انقلابیون برجسته قم بود که سابقه مبارزات درخشانی در همکاری با شاخه قم فداییان اسلام و شهید نواب صفوی داشت و همچنین بسیاری از صوت‌های حضرت امام که امروز از صداوسیما پخش می‌شود، توسط ضبط‌صوت‌های قدیمی آق احمد ثبت و ضبط شده است.

این چنین بود که از ایشان، فرزند باعظمتی همچون سیدعبدالرحیم موسوی به دنیا می‌آید که از همان کودکی به او می‌گوید باید روی پای خود بایستد و پسرش را به سمت کار کردن می‌فرستد تا مرد بار بیاید و درس مردانگی به وی می‌آموزد.

سید‌عبدالرحیم هم به حرف پدرش گوش فرا داد و مراتب ترقی در ارتش را بدون هیچ رانت و سفارشی و فقط به خاطر شایستگی و لیاقتی که از خود نشان داد یک‌به‌یک پشت سر گذاشت و در نهایت به فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران رسید و پس از جنگ ۱۲ روزه و شهادت سردار باقری نیز با حکم رهبر شهید انقلاب به بالاترین مقام نظامی کشور یعنی فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح نائل گشت.

سید عبدالرحیم موسوی مورد اعتماد کامل رهبر معظم شهید انقلاب بود و مخصوصاً بعد از جنگ ۱۲روزه اقدامات مهمی را انجام داد که ثمرات کارهای ایشان در جنگ ۴۰ روزه نمایان گشت.

صحبت از شهید سید‌عبدالرحیم موسوی و کارهای بزرگی که در فرماندهی ارتش و چه در مدت چندماهه قبل از شهادتش در فرماندهی ستاد‌ ‌کل نیروهای مسلح به انجام رساند، فرصت مستوفی می‌طلبد ولی ذکر این نکته خالی از لطف نیست که رهبر شهید انقلاب به شهید عبدالرحیم موسوی بسیار علاقه و اعتماد داشتند و بارها این نکته را به نزدیکان خود بیان کرده بودند.

رهبر شهید انقلاب بارها سیدعبدالرحیم را سفارش به دیدار پدر می‌کنند و تأکید می‌کنند که با اینکه سرشلوغی‌های فراوان دارید ولی به عنوان فرمانده کل قوا به شما سفارش می‌کنم که حتماً به دیدار پدر ولو کوتاه هم شده بروید و سلام ویژه مرا به ایشان برسانید. آق احمد بعد از شهادت فرزندش سیدعبدالرحیم موسوی با اینکه داغ بسیار سنگینی به ایشان وارد شد ولی صبوری بی‌نظیری به نمایش گذاشت.

او همیشه می‌گفت که ما به ایران، مردم، اسلام و انقلاب بدهکاریم. فراق میان پدر و پسر

۸ ماه بیشتر طول نکشید و در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها آق احمد به فرزند شهیدش آق رحیم پیوست.

سلام و درود خدا بر روان پاک و مطهر شهدا و خانواده آنها.