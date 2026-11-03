حمید داوودآبادی

بسم الله القاصم الجبارین

«رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی» صدق الله العظیم

شهادت می‌دهم هیچ خدایی جز الله نیست و او، واحد است و شریکی ندارد، و شهادت می‌دهم که گذر زمان حق است و در ساعات آینده نیز هیچ شک و تردیدی نیست.

درود و سلام بر اشرف مخلوقات خدا، محمد و خاندان مطهرش. سلام بر تمامی انبیاء و فرستادگان و راست‌گویان و اوصیاء خدا.

سلام بر بانوی بزرگوارم حضرت فاطمه زهرا.

سلام بر آقا و سرورم اباعبدالله و بر روح مطهر فرزندان و یارانش.

سلام بر حضرت قائم، حجت منتظر (عج).

سلام بر روح مقدس امام خمینی.

سلام بر امام و رهبر بزرگ، سیّدعلی خامنه‌ای.

سلام بر رهبر امت حزب‌الله.

سلام بر سیّد شهیدان مقاومت اسلامی سیّدعباس موسوی و شیخ شهیدان مقاومت، شیخ راغب حرب.

سلام بر شهدای اسلام و شهیدان مقاومت اسلامی.

سلام بر مجاهدین و رزمندگان دلیر.

سلام بر اهالی پایدار و مقاوم جنوب و بقاع غربی لبنان.

سلام و رحمت خداوند و برکات او، بر همه شما.

حمد و ستایش خداوند که ما را بر دینش هدایت کرد و از شیعیان امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (ع)، و از دوست‌داران بانوی کوثر، فاطمه زهرا ـ که برترین درودها و سلام‌ها بر او باد ـ و از پیروان و دوست‌داران قلبی رسول خدا (ص)

و امام حسن و امام حسین (ع) جوانان اهل بهشت، قرار داد.

از خداوند مسئلت دارم که آنان را شفیع ما و همه مسلمانان در روز قیامت قرار دهد.

پس از سلام و درود، وصیت‌نامه خویش را برای شما می‌نویسم:

به لطف و یاری پروردگار، اکنون یکی از مجاهدین مقاومت اسلامی هستم و با هدف آزادی و دفاع از دین خداوند متعال و حفظ حرمت دین، به این جمع پیوسته‌ام. از خداوند طلب می‌کنم که شهادت در راهش را روزی من گرداند.

ستایش خدایی که مرا موفق گردانید تا پس از کسب رضایت پدرم مبنی بر ترک درس و تحصیل، برای پیوستن به واحدهای مجاهدین مقاومت اسلامی، به این سعادت دست پیدا کنم و یکی از رزمندگان و جهادکنندگان امت حزب‌الله باشم.

خدا را شاکرم که مرا پذیرفت تا به این سعادت نائل شوم که در ارتفاعات و کوه‌های عظیم «ملیتا» و «صافی» و «عقماته» و «لویزه» از پرچم دین و ولایت و امت مسلمان و از کودکان و پیران و همه مردم مظلوم دفاع کنم و بتوانم در برابر دشمنان خدا و مردم، این جرثومه فساد ـ رژیم صهیونیستی ـ

به قیام واجب برخیزم و از دو راه پیروزی باعزت و شهادت در راه خدا، به یکی نائل شوم.

پدر عزیزم!

آقا و سرورم، مولا و امینم، رهبر، استاد و مرشدم!

سلام بر تو که هم پدرم بودی، هم سرورم، هم رهبرم و هم امینم. سلامی از صمیم قلب بر شما می‌فرستم.

سلام بر تو از آن هنگام که زاده شدی، رشد کردی، قیام کردی و آن هنگام که می‌نشینی و آن هنگام که قرائت می‌کنی، هنگامی که سخن می‌گویی و خطبه می‌خوانی، هنگامی که می‌خوابی و هنگامی که برمی‌خیزی.

سلامی از اعماق وجودم بر تو باد.

سلام و اشتیاق قلبی‌ام بر تو که عطر پیامبر از وجودت به مشام می‌رسد.

پدرم!

همانا تو مرا تربیت کردی، آموختی و ارشادم کردی؛ و ان‌شاءالله با حسن ظن تو، در آینده نیز همین‌گونه خواهم بود.

پدرم!

شما را فقط به دعا سفارش می‌کنم و از شما درخواست دارم که روز قیامت شفیع من باشی؛ روزی که انسان از پدرش، صاحب و فرزندش، فرار می‌کند.

ملتمسانه و خاضعانه از شما خواهش دارم و برای‌تان دعا می‌کنم. دعا برای حفظ رهبری مقاومت اسلامی و امت حزب‌الله.

این دعای خاص برای مجاهدین مقاومت اسلامی، برپادارندگان مجد و عظمت و پیروزی، برای این است که خداوند جهاد در راهش را توفیق‌شان داده.

همه آنان را سفارش می‌کنم و خواهش دارم و التماس دعا دارم؛ دعایی خالصانه برای ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، و سفارش می‌کنم که همچنان از او حمایت و پشتیبانی معنوی، روحی و جانی داشته باشید که این حمایت، نه نیاز او، که برای خودتان است.

پدر عزیزم!

از تو خواهش می‌کنم مرا ببخشی و حلالم کنی. همچنان التماس می‌کنم که حلالم کن، حلالم کن، حلالم کن! ای مولا و سرورم.

مادر عزیزم! سلام و درود خداوند باری‌تعالی بر تو باد.

ای کسی که سرپرستم هستی و هر روز صبح برای توفیقم دعا می‌کنی! و مرا ثبات قدم و ادب آموختی. از تو خواهش می‌کنم که مرا حلال کنی و به هیچ‌وجه در سوگم لباس سیاه بر تن نکنی و محزون و غمناک نشوی، بلکه برای تمامی شهدای اسلام سیاه بپوشی. به شما وصیت می‌کنم که صبور باشید و مهر و شکیبایی خویش را از یاد نبرید؛ همان‌گونه که شما را به صله‌رحم وصیت می‌کنم.

خواهر و برادران عزیزم!

جواد، زینب و محمدعلی.

سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما عزیزان.

شما را به تقوای الهی در کارهای‌تان سفارش می‌کنم و این‌که سعی کنید بیش از پیش به خداوند نزدیک شوید و به اولیاء خدا و ائمه اطهارش ـ که برترین و بالاترین درودها بر آنان باد ـ توسل جویید.

از شما عزیزان می‌خواهم که خالصانه به درگاه خدا دعا کنید که معاصی، گناهان و اعمال غیرصالح‌تان را ببخشد و قلوب‌تان را مطهر گرداند و در قلب‌تان عشق خدا و تقوا را بکارد. همگی شما را هم به مداومت بر تلاوت قرآن مجید، و زیاد خواندن زیارت‌نامه انبیاء و پرهیزکاران، همچنین خواندن زیارت وارث وصیت می‌کنم. به‌خصوص زیارت عاشورا را هر روز بخوانید که در آن منافع بسیاری نهفته است. زیارت عاشورا را بخوانید و ثواب آن را به ارواح شهدای اسلام و مقاومت اسلامی هدیه کنید.

برای آزادی اسرای اسلام و پیروزی و رستگاری مستضعفین روی زمین، و اعتلای کلمه حق که «لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله» است، دعا کنید.

از خداوند مسئلت دارم که پدر همواره از شما راضی باشد و اعمال شما نیز در جهت کسب رضایت او باشد. خدایی‌ناکرده او را ناراحت و عصبانی نکنید که پدرمان نزد امام قائد سیّدعلی خامنه‌ای و امام منتظر حضرت قائم (عج)، جایگاهی عظیم، شأنی برجسته و درجه‌ای بسیار عالی دارد.

در آخر، همگی‌تان را به عمل صالح با نیتی خالص برای پروردگار توصیه می‌کنم.

آشنایان عزیزم!

سلام و رحمت و برکات الهی بر شما باد.

این وصیت‌نامه را با هدف حلالیت‌طلبی و عذرخواهی از شما می‌نویسم.

شما را به صبر و پرهیز از محرّمات الهی وصیت می‌کنم و این‌که در تمامی مراحل و زمینه‌های زندگی، فقط به خدا متکی باشید.

همگی را به دعا برای مجاهدین مقاومت اسلامی و پشتیبانی از آنان سفارش می‌کنم؛ چرا که آنان در برابر استکبار متجاوز جهانی قد علم کرده، سینه سپر ساخته و ایستاده‌اند.

به همه‌تان سفارش می‌کنم که هر روز زیارت اباعبدالله الحسین (ع) را بخوانید و همچنین سفارش می‌کنم که مجالس عزا را برای روح اباعبدالله الحسین در خانه‌های‌تان برگزار کنید، و این‌که لباس سیاه بر تن نکنید و غمگین نشوید و به هیچ‌وجه در سوگ من اشک نریزید و اگر گریستید، اشک‌های‌تان فقط برای مصائب اهل‌بیت (ع)

و مصائب حضرت زهرا (س) باشد و بس.

بسیار ذکر خداوند را به‌جای آورید و بر اولیاء و ائمه‌اش توسل جویید و کلام مقدس آنان را قرائت کنید. برای مجاهدان مقاومت اسلامی، این مردان عظیم عصر، این حاملان پرچم قمر بنی‌هاشم حضرت اباالفضل العباس (ع)، اینان که وارثان شجاعت امیرالمؤمنین علی (ع) و مشت‌های حسینی، پیشانی‌های بلند و چشم‌های پاک با کلمات حق و روحیات عالی همچون اهل‌بیت (ع)

هستند.

در آخر دست‌های مطهرتان را می‌بوسم و از شما خواهش دارم که مرا حلال کنید و هر آن‌چه را که از جانب من بر شما بدی رفته است، ببخشید و از من با خوبی، عمل صالح و نیکی یاد کنید.

برادران مجاهدم در مقاومت اسلامی:

برادران مجاهد؛ بسیار زیاد از خداوند تمنا و خواهش کردم که بتوانم در کنار شما و در خدمت‌تان باشم. در خدمت شما مردان الهی.

سلام بر شما دلیرمردان، روزی که زاده شدید و روزی که شهید می‌شوید.

سلام بر خاک مقدسی که قدم‌های مبارک شما بر آن‌جا نهاده شد و از خون‌تان سیراب گشت؛ همچون خاک تشنه کربلا که از خون اباعبدالله الحسین (ع) سیراب شد و دائماً ندا می‌دهد:

«این زمین از خون حسین و یارانش مقدس و رستگار شد.»

ای مردان، مردان سازنده مجد، عزت و کرامت امت، امت محمد بن عبدالله، امت علی و زهرا.

و ای برپادارندگان پرچم عزت و پیروزی و پرچم حق و عَلَم اسلام ناب محمدی.

فجر با صوت گلوله‌های شما، و صبح با ندای خون حسینی شما طلوع می‌کند، و زمین از خون شما سیراب خواهد شد.

نورانیت خورشید، تلالوی شماست و زیبایی طبیعت از جمال و زیبایی‌تان.

سلام بر ارواح مطهرتان که به‌سوی آسمان و ملکوت اعلی عروج می‌کند.

سلام بر ارواح مطهرتان که همچون اهل‌بیت پیامبر، عاشق شهادتید.

ای برپادارندگان مجد و پیروزی امت محمد و علی.

ای حاملان پرچم اسلام، بیرق اباالفضل العباس.

ای پیروان حیدر، و ای فرزندان علی و حاملان ذوالفقار.

ای دلیرمردان!

به شما می‌گویم که راه ما طریق پرخطر و خار و خاشاکی است. پر است از سختی و مشکلات. هیچ ناراحت و نگران نشوید و کم نیاورید، که شما برترین هستید.

از شما خواهش می‌کنم بر آن‌چه خداوند متعال به امت ارزانی داشته و آن عمل صالح است، پایدار بمانید و دین امت را زنده گردانید که این امت، دشمن رژیم صهیونیستی و برپادارندگان پرچم حق و درهم‌کوبندگان و خوارکنندگان پرچم ذلت، ننگ و ظلم و استکبار هستند.

همچنان با روحیه‌ای عالی پیش بروید و همواره صالحانه راه را ادامه بدهید و دشمنان غاصب و متجاوز را خوار گردانید؛ دشمنی که به کوچک و بزرگ رحم نمی‌کند.

بر عمل جهادی و مبارزه خویش پایدار بمانید که با این اعمال، روحیات شما بالا می‌رود و معنویت و اخلاق را برای مردم، و صبر و استقامت را همچون کوه‌ها برای‌شان به ارمغان می‌آورد.

برزمید، استوار باشید و در قله‌های افتخار بر مواضع دشمن صهیونیستی هجوم برید.

نکند قدرت سلاح‌شان شما را بترساند و مرعوب‌تان سازد؛ چرا که شما سلاح «الله اکبر» دارید و قدرت ذوالفقار در کف‌تان است.

از شما عزیزان می‌خواهم که با وجود تمامی مشکلات و سختی‌ها، این طریق الهی را ترک نکنید و خدایی‌ناکرده با دیدن مصائب و مشکلات، از این کار حسینی دوری بجویید.

همگی شما برادران مجاهد را به صبر و بردباری سفارش می‌کنم.

شما خوب می‌دانید که اگر شما سختی می‌کشید، همه برادران‌تان این درد را می‌کشند، پس دست‌های‌تان را ملتمسانه رو به آسمان بالا برید و فریاد زنید: «یا فاطمة الزهرا».

ای برادران!

با وجودی که این راه بسیار صعب و پرخطر است، ابداً آن را ترک نکنید و همواره از کودکان، پیران و همه مظلومان دفاع کنید.

به شما توصیه می‌کنم که سخنان و کلام رهبر حزب‌الله را به‌خوبی گوش کرده و به آن عمل کنید، و از تکلیفی که حضرت امام خامنه‌ای و دبیرکل حزب‌الله لبنان جناب سیّدحسن نصرالله، بر دوش‌تان گذاشته‌اند، به‌خوبی مراقبت و حمایت کنید، که اطاعت شما از آنان، اطاعت از امام حجت مهدی منتظر است.

شما را به مداومت در عمل صالح و خالصانه برای خداوند سفارش می‌کنم و این‌که با توسل به او یا ائمه اطهار مخصوصاً حضرت زهرا(س)، به آن نزدیک شوید.

به شما سفارش می‌کنم که زیارت عاشورا، زیارت وارث و بعضی آیات خاص قرآن را هر روز و یا در حد توان خود، بخوانید و ثواب آن را به روح شهدا بفرستید، آنانی که دوست‌شان داشتید و یاران این راه بودند. آنانی که هیچ‌گاه قلب‌های‌مان فراموش‌شان نخواهد کرد؛ حتی با گذر ایام و حتی اگر سختی‌ها و دوران سیاه بر شما فائق آیند.

از شما خواهش دارم که مرا حلال کنید و عذر می‌خواهم و خواهش دارم که در دعاهای خود، مرا فراموش نکنید.

ابو‌حسن سیّدهادی نصرالله