* نامه اخیر ونس، معاون ترامپ به آقای محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، بیش از آنکه گامی در جهت یک دیپلماسی واقعی باشد، به عنوان نقشه مشترکی با ترامپ برای امتیازگیری هسته‌ای از ایران قبل از انتخابات میان‌دوره کنگره ارزیابی می‌شود. ولی کور خوانده‌اند. ایران چنین امتیازی را به دشمن نمی‌دهد.

سعداوی

* با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای سنای آمریکا، گرانی و نارضایتی اقتصادی به محور اصلی رقابت‌های انتخاباتی در ایالت‌های کلیدی آمریکا تبدیل شده است. به همین دلیل میزان محبوبیت ترامپ در ماه‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و ۵۲ درصد آمریکایی‌ها به‌شدت با ترامپ مخالف‌اند.

رشیدزاده

* عبارت «تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی‌های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست آمریکاست» عبارتی است که فرماندهی نیروی دریایی سپاه بارها با ادبیات مختلف اعلام کرده و این روزها نیز بارها تحقق این هشدار دیده می‌شود.

بالاجازاده

* آمریکا در جنگ نظامی شکست خورده و در جنگ اقتصادی نیز شکست خواهد خورد. کما ‌اینکه اکنون نشانه‌های فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی، در شاخص‌های مالی دولت آمریکا، در حال عیان شدن است.

رفعتی

*بستن تنگه هرمز توسط نیروهای مقتدر دریایی سپاه، چنان عرصه را بر آمریکا و متحدان غربی و عبری و عربی آن تنگ کرده است که نزدیک است خفه شوند!

یاری‌نسب

* مجری شبکه الحوار گفته است؛ «هر نظری می‌خواهید درباره ایران داشته باشید، اما ‌ای حاکمان عرب! کمی از ایران بیاموزید و جلوی چپاول ثروت‌هایتان توسط آمریکا را بگیرید». چه قدر باید خداوند را برای داشتن ولایت و رهبری سپاس گفت و شکرگزاری نمود که ما را از زیر یوغ اجانب رهانیدند.

سیاوشی

* نخست‌وزیر اسپانیا، اعلام کرده جنگ علیه ایران تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو برای اروپایی‌ها هزینه داشته و شهروندان عادی بیشترین بار اقتصادی این جنگ را متحمل می‌شوند. وی در ادامه اظهار داشته ما که صدای خود را علیه جنگ بلند کردیم و گفتیم نه به جنگ، حق داشتیم. می‌دانستیم که در نهایت مردم عادی باید هزینه آن را بپردازند. البته ایران از قبل هشدار داده بود که تبعات این جنگ فرامنطقه‌ای خواهد شد.

یوسفی

* دشمنان بدانند، ایران در صورت حمله مجدد آمریکا و رژیم صهیونیستی، برنامه‌های دقیقی برای هدف قرار دادن کابل‌های اینترنتی زیردریا در خلیج‌فارس تدوین کرده است. در این منطقه ملتی می‌ماند که هزاران سال در آن سکونت داشته و دارد.

دوستی

* وزیر دفاع انگلیس با ادعای اینکه کشورش تا سال ۲۰۳۰ میلادی با تهدید نظامی از سوی رقبا مواجه خواهد شد، اظهار کرد لندن و متحدانش باید تا یک‌ هزار روز دیگر آماده «جنگیدن و پیروز شدن» در یک نبرد باشند. عرض می‌کنم، بر خلاف ادعاهای قبلی که می‌گفتند؛ دنیا، دنیای گفتمان است نه موشک. پس چه شد؟

قائدی

* داستان امروز ما و آمریکا داستان همان ساعت شنی و جنگ امروز هم همان داستان جنگ تاب‌آوری است. این به منزله آن نیست که مشکلات داخلی را نبینیم. اما داستان این است که یک غول بی‌شاخ و دم به ما حمله کرده، ولی ایران گلوی او را در دست دارد. ترامپ چاره‌ای ندارد جز این که مانند والرین، امپراتور روم در سال ۲۶۰ میلادی در مقابل ایران یک بار دیگر زانو بزند.

خوشاوی

* تنگه هرمز فقط مسیر عبور نفت نیست. بخشی از شریان‌های ارتباطی و کابل‌های اینترنتی جهان نیز از همین منطقه عبور می‌کند. بی‌جهت نیست که رسانه‌های اسرائیلی با نگرانی اظهار داشته‌اند ایران می‌تواند علاوه‌بر نفت، از زیرساخت‌های دیجیتال خلیج‌فارس هم (از مجوز عبور و عوارض گرفته تا کنترل تعمیر و نگهداری کابل‌های زیردریایی) اهرم فشار بسازد.

تورانی

* فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ و اختلال در صادرات نفت عربستان، پروژه 2/5 میلیارد دلاری «ورزشگاه نئوم»، یکی از بلندپروازانه‌ترین طرح‌های جام جهانی ۲۰۳۴ را متوقف کرده و برنامه ساخت این ورزشگاه تا زمان نامعلومی به حالت تعلیق درآمده است.

سید‌طاهر

* بر اساس نظرسنجی جدید شبکه فاکس‌نیوز، بیشترین میزان نگرانی رای‌‌دهندگان آمریکایی به ترتیب در موضوعات زیر اعلام شده است فساد در دولت: ۸۸درصد، تورم: ۸۵درصد، قیمت بنزین: ۸۳درصد.

صوفی‌زاده

*قابل توجه غرب‌گرایان! با توجه به این روزها که شاهد تظاهرات مردم در آمریکا و شورش‌های گسترده در برخی از کشورهای اروپایی هستیم که جنگ ترامپ را احمقانه می‌دانند و آثار ویرانگر آن را بر زندگی و معیشت خود محکوم می‌کنند؛ چه کسی را پیروز جنگ می‌دانند؟

بیگلو

*ترامپ قمارباز در محاصره اقتصادی علیه ایران در دریا، هوا و زمین، با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصاد، جغرافیا و همت مسئولان کشورمان ناکام مانده است.

سیاهکلی مرادی

*وزیر خبیث و بد ذات امنیت داخلی رژیم صهیونی، به گرسنگی دادن اسیران فلسطینی افتخار می‌کند و در اقدامی تحریک‌آمیز و گستاخانه در ویدئویی، جزئیات فهرست اقلام ممنوعه و اعمال محدودیت‌های شدید غذایی علیه اسیران را به نمایش گذاشت! وقاحت هم حدی دارد.

ثابت‌نیا

*نفرت مردم لیبی به توهین‌های ترامپ فاسد و احمق، ‌شهروندان این کشور را واداشته که تصویر او را در خیابان بگذارند تا زیر پا و چرخ خودروها لگدمال شود.

بردیده

* اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، زمانی دفاع از حجاب و آزادی‌های دینی را پایه اعتبار سیاسی خود می‌دانست. اما امروز مشاورش را به‌دلیل انتقاد از ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان کنار می‌گذارد. آقا رجب! واقعاً سیاست را به بازی گرفته و برای رسیدن به هدف پا روی تمام اصول می‌گذارد.

صابر

* نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونی، سخنان باراک اوباما رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، علیه صهیونیست‌ها را «تأسف‌بار» خواند و این اظهارات موجب تنش و درگیری لفظی میان دو طرف شد. اوباما، پیش‌تر در سخنانی در ایرلند شمالی، به طور تلویحی رژیم صهیونی را به زمین‌دزدی از فلسطینی‌ها متهم کرده و اظهار داشته بود آنها در این کار زیاده‌روی کردند. در ضمن جامعه بین‌المللی و سازمان ملل متحد بارها اشغالگری و شهرک‌سازی را غیرقانونی خوانده‌اند و خواستار پایان آن شده‌اند.

ذاکرنیا

* یکی از مدعیان اصلاحات، وزیر محترم آموزش و پرورش را زیر سؤال برده که به چه حقی از دانش‌آموزان خواسته در تجمعات شبانه در میادین حضور پیدا کنند. به ایشان باید گفت؛ اولا سخن وزیر در مورد محوریت دادن به دانش‌آموزان در تجمعات چهارشنبه شب‌هاست، نه الزام همه دانش‌آموزان به حضور. ثانیا وظیفه وزیر در حکومت دینی هم تقویت علمی دانش‌آموز است و هم تقویت باورها و بصیرت دانش‌آموز. در ضمن اگر نمی‌دانند، بدانند که آموزه‌های دینی هم تولی دارد هم تبری.

چینی‌چیان

* این که اصلاح‌طلبان شیفته غرب، تحول اقتصادی و پیشرفت چین را نتیجه نشست مائو با رئیس‌جمهور آمریکا جا می‌زنند، نوعی مغلطه و تحریف واقعیت است. چین ابتدا بمب اتم و بمب هیدروژنی ساخت و قدرت بازدارندگی و نظامی خود را افزایش داد و سپس از موضع قدرت به مذاکره با آمریکا پرداخت و البته ضمن ایجاد تغییر در رویکردها، هرگز به تمامی نسخه‌های اقتصاد سرمایه‌داری نیز عمل نکرد.

برنا

* غرب‌گرایان کشورمان می‌گویند به گذشته کار نداشته باشید. پس چگونه است مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برای برانگیختن دشمنی غرب با ملت ایران، به حادثه فتح آتن در ۴۸۰ سال قبل از میلاد استناد می‌کند؟ این جماعت حداقل در این مورد صداقت غرب‌گرایی خودشان را نشان بدهند و مانند غربی‌ها عمل کنند.

اردستانی

* خطاب به آقای ظریف وزیر خارجه اسبق کشورمان بنویسید وقتی کشورهای پیرامون ما مثل افغانستان و عراق در دو دهه گذشته گرفتار ناامنی به‌واسطه حضور نیروهای آمریکا و مزدورانش مانند داعش بوده‌اند، عقل و منطق حکم می‌کند سفرای ایران در چنین کشورهایی، کسانی با مشخصه آشنایی به مسائل امنیتی و نظامی باشند نه دیپلمات‌هایی که با این مقوله‌ها بیگانه هستند.

مساعدیان