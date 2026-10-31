استفتاء از رهبر شهید انقلاب اسلامی

تردید در نیت روزه استیجاری

س)

۱) روزه استیجاری گرفتم، قبل از ظهر در ادامه دادن روزه دچار شک شدم اما بعد از مدتی و قبل از رسیدن ظهر، تردیدم برطرف شد و روزه را ادامه دادم؛ آیا روزه، صحیح است؟ اجرتی که در قبال این روزه به من می‌دهند،

حلال است؟

۲) اگر هنگام اذان صبح یادم نبود که نیت روزه کنم ولی بعد از اذان صبح و قبل از ظهر یادم آمد و نیت کردم که به نیابت از این میت روزه استیجاری بگیرم؛ آیا روزه صحیح است؟

ج) در هر دو صورت روزه استیجاری، صحیح و اجرت دریافتی حلال است.

همسایه مسجد

س) از آنجا که شرکت در نماز جماعت، مستحب است و برای همسایه مسجد و کسی که صدای اذان مسجد را می‌شنود، بیشتر سفارش شده است؛ تا چند خانه یا چند متر، همسایه مسجد به حساب می‌آید؟

ج) همسایگی، مفهومی عرفی است یعنی کسی که در عرف جامعه به او همسایه می‌گویند و تعیین حدود آن بسته به نظر عرف است؛ گاهی در یک شهرک خلوت با فاصله دور، همسایگی مسجد صدق می‌کند اما در یک محله شلوغ ممکن است ساکنان یک یا دو کوچه آن طرف‌تر همسایه محسوب نشوند.

غسل و کفن جنین سقط شده

س) برای غسل و کفن جنینی که سقط شده چه وظیفه‌ای داریم؟

ج) اگر بعد از چهار ماهگی سقط شده باشد، غسل، حَنوط، کفن و دفن به صورت متعارف انجام شود و اگر قبل از آن باشد، غسل واجب نیست، در پارچه‌ای پیچیده و دفن شود البته در هر حال، نماز میت واجب نیست.

لباس نمازگزار

س) اگر در حال نماز متوجه شویم که لباسمان نجس است تکلیف چیست؟ آیا نماز را ادامه دهیم یا قطع کنیم؟

ج) اگر بین نماز متوجه نجاست بدن یا لباس شوید و بدانید که نجاست از پیش بوده است؛ در وسعت وقت، نماز باطل است و باید بعد از تطهیر، نماز را اعاده کنید و در تنگی وقت، اگر آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس یا بیرون آوردن آن، حالت نماز را به هم نمی‌زند، باید در حال نماز این‌گونه عمل کنید و پس از آن نماز را ادامه دهید و در صورتی که با انجام این کارها حالت نماز به هم می‌خورد، باید با همان حال نماز را ادامه دهید و نماز صحیح است.

تغییر کاربری وقف

س) یک قطعه زمین کشاورزی در سالیان گذشته توسط مالک، وقف شده و در اختیار متولی خاص قرار داده شد تا با درآمد حاصل از کشاورزی برای امام حسین‌(ع) عزاداری شود؛ در حال حاضر به دلیل شرایط ایجاد شده در منطقه، امکان کشاورزی و وصول درآمد از زمین مورد نظر وجود ندارد؛ آیا متولی زمین می‌تواند نسبت به فروش زمین و تبدیل آن به ملک دیگر (تبدیل به احسن) که با درآمد آن امکان عمل به وقف وجود داشته باشد،

اقدام کند؟

ج) مورد مذکور مجوز شرعی بر فروش موقوفه نیست و ‌لازم است هر چند با تغییر کاربری زمین، متولی شرعی، اجاره متعارف را دریافت کرده و در موردی که در وقف‌نامه معین شده هزینه کند.