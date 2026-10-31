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کد خبر: ۳۴۱۱۵۳
تاریخ انتشار : ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۸
سرویس کیهان » اخبار
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فرماندار تالش:

صیانت از سرمایه‌های ملی و مدیریت مصرف گاز جلوه‌ای از دفاع از ایران است

تالش- خبرنگار کیهان: 
فرماندار تالش در مانور آمادگی تیم‌های امدادی و عملیاتی اداره گاز در ساحل میانکوه، با تأکید بر ضرورت حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور، مدیریت مصرف و آمادگی در برابر بحران‌ها را از الزامات پایداری جریان گاز و استمرار خدمات‌رسانی دانست.
رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، در حاشیه مانور آمادگی تیم‌های امدادی و عملیاتی اداره گاز در ساحل میانکوه، ضمن خداقوت به کارکنان این مجموعه، عنوان کرد: جان‌فدایی برای ایران تنها به در دست گرفتن سلاح محدود نمی‌شود؛ صیانت از دارایی‌های ملی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و اصلاح الگوی مصرف نیز جلوه‌ای ارزشمند از تعهد به میهن است. وی با تأکید بر نقش مدیریت صحیح مصرف گاز در پایداری شبکه و استمرار خدمت‌رسانی افزود: آمادگی عملیاتی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و واکنش بموقع در شرایط بحرانی، از مؤلفه‌های اساسی حفظ امنیت و آرامش مردم است.
فرماندار تالش همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از مجموعه‌های خدمات‌رسان خاطرنشان کرد: همه ما باید یاور دستگاه‌های خدمت‌رسان باشیم تا با هم‌افزایی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت عمومی، زمینه صیانت از سرمایه‌های کشور و ارائه خدمات پایدار به مردم فراهم شود.
این مانور با هدف ارتقای آمادگی، هماهنگی و توان عملیاتی نیروهای امدادی و اجرایی برای مواجهه با حوادث و بحران‌های احتمالی، به همت اداره گاز شهرستان تالش در ساحل میانکوه برگزار شد.

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