تالش- خبرنگار کیهان:

فرماندار تالش در مانور آمادگی تیم‌های امدادی و عملیاتی اداره گاز در ساحل میانکوه، با تأکید بر ضرورت حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور، مدیریت مصرف و آمادگی در برابر بحران‌ها را از الزامات پایداری جریان گاز و استمرار خدمات‌رسانی دانست.

رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، در حاشیه مانور آمادگی تیم‌های امدادی و عملیاتی اداره گاز در ساحل میانکوه، ضمن خداقوت به کارکنان این مجموعه، عنوان کرد: جان‌فدایی برای ایران تنها به در دست گرفتن سلاح محدود نمی‌شود؛ صیانت از دارایی‌های ملی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و اصلاح الگوی مصرف نیز جلوه‌ای ارزشمند از تعهد به میهن است. وی با تأکید بر نقش مدیریت صحیح مصرف گاز در پایداری شبکه و استمرار خدمت‌رسانی افزود: آمادگی عملیاتی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و واکنش بموقع در شرایط بحرانی، از مؤلفه‌های اساسی حفظ امنیت و آرامش مردم است.

فرماندار تالش همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از مجموعه‌های خدمات‌رسان خاطرنشان کرد: همه ما باید یاور دستگاه‌های خدمت‌رسان باشیم تا با هم‌افزایی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت عمومی، زمینه صیانت از سرمایه‌های کشور و ارائه خدمات پایدار به مردم فراهم شود.

این مانور با هدف ارتقای آمادگی، هماهنگی و توان عملیاتی نیروهای امدادی و اجرایی برای مواجهه با حوادث و بحران‌های احتمالی، به همت اداره گاز شهرستان تالش در ساحل میانکوه برگزار شد.