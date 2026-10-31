مشهد- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: مسئله اصلی صنعت برق در زمستان «محدودیت انرژی» ناشی از محدودیت سوخت نیروگاه‌هاست که با محدودیت چندساعته در پیک مصرف تابستانی متفاوت بوده و می‌تواند موجب ضرورت انجام مدیریت مصرف در ساعات مختلف شبانه‌روز شود.

محمد اله‌داد در جریان سفر به خراسان‌رضوی در جمع کارکنان مدیریت برق نیشابور با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل صنعت برق برای دوره سرد سال افزود: با توجه به احتمال محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه‌ها، سناریوهای مختلف مدیریت مصرف و تأمین برق در زمستان باید از هم‌اکنون طراحی و تمرین شود.

وی با اشاره به تفاوت شرایط تأمین برق در تابستان و زمستان اظهار کرد: در فصل سرد بار بخش کشاورزی و سرمایشی به حداقل می‌رسد و عمده مصرف مربوط به بخش‌های خانگی، صنعتی، تجاری، عمومی و اداری خواهد بود، از این‌رو لازم است برای شرایط مختلف محدودیت انرژی برنامه مشخص داشته باشیم.

مدیرعامل توانیر بر اولویت‌بندی بارهای حیاتی و مهم مصرف برق تأکید و بیان کرد: مراکز درمانی، امنیتی و سایر مراکز حساس و ضروری باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرند و برای سطوح مختلف محدودیت، سناریوهای عملیاتی از پیش، تعیین شده باشد.

اله‌داد همچنین مدیریت روشنایی‌های مازاد و سایر مصارف قابل‌کنترل را از ظرفیت‌های کاهش مصرف در دوره سرد دانست و گفت: صرفه‌جویی در مصرف برق به هر میزان به کاهش نیاز به سوخت نیروگاه‌ها کمک می‌کند. وی ادامه داد: مدیریت مصرف یکی از مهم‌ترین راهکارهای عبور از دوره سرد است، تجربه و توان تخصصی کارکنان صنعت برق نشان داده است که با برنامه‌ریزی، آمادگی و تلاش مجموعه همکاران می‌توان شرایط دشوار را با موفقیت مدیریت کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تأمین انرژی موردنیاز بخش‌های مولد و صنعتی، بر ضرورت پشتیبانی از فعالیت صنایع و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد منطقه تأکید کرد و گفت: پایداری تأمین برق صنایع علاوه بر حمایت از تولید، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اشتغال منطقه دارد.

وی همچنین مقابله با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و شناسایی و جمع‌آوری دستگاه‌های ماینر غیرمجاز را از اقدامات مهم در صیانت از شبکه و تأمین برق پایدار مشترکان دانست.