دستگیری قاتل شهردار جونقان در کمتر از ۲۴ ساعت؛ انگیزه شخصی و خصومت قبلی در تحقیقات اولیه مطرح شد

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری از شناسایی و دستگیری متهم به قتل شهردار جونقان در کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه، با تلاش و پیگیری مستمر ضابطان قضایی و انتظامی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع حادثه قتل شهردار شهر جونقان در شهرستان فارسان، بلافاصله موضوع در دستور کار مراجع قضایی و انتظامی قرار گرفت و با صدور دستورهای قضایی لازم، اقدامات تخصصی و عملیاتی برای شناسایی، تعقیب و دستگیری عامل یا عاملان این جنایت آغاز شد.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر مقام قضایی و تلاش مؤثر ضابطان، متهم اصلی پرونده در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شد و پس از انجام تحقیقات اولیه و اقرار به ارتکاب قتل، با دستور قضایی روانه زندان شد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به ابعاد انگیزشی این حادثه تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه و اظهارات متهم، انگیزه ارتکاب جرم، اختلافات و مسائل شخصی عنوان شده است؛ با این حال، ابعاد مختلف موضوع، انگیزه دقیق ارتکاب قتل و سایر جزئیات مرتبط، همچنان در چارچوب تحقیقات قضایی در حال بررسی است و اظهارات متهم تا زمان تکمیل تحقیقات و احراز قضایی، ملاک نهایی تشخیص انگیزه جرم نخواهد بود.

حسینی با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت عمومی و برخورد قاطع و قانونی با مرتکبان جرایم خشن خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با حساسیت و قاطعیت، روند رسیدگی به این پرونده را دنبال می‌کند و تمامی سلام جناب آقای حادثه با رعایت موازین قانونی، جمع‌آوری ادله و مستندات و انجام تحقیقات لازم بررسی خواهد شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از اقدامات سریع و هماهنگ ضابطان قضایی و انتظامی تأکید کرد: تأمین امنیت شهروندان، برخورد قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی و رسیدگی دقیق و بدون اغماض به جرایم خشن، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است. همچنین به گزارش خبرنگار خبرگزاری پلیس؛ سردار حسین امجدیان، فرمانده انتظامی چهارمحال‌وبختیاری، اظهار داشت: در زمینه پیگیری قتل شهردار جونقان، با هماهنگی مقام قضایی، دستگیری متهم به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت که با انجام اقدامات تخصصی، محل اختفای قاتل را شناسایی کردند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: کارآگاهان پلیس با اقدامات فنی و اطلاعاتی، در یک عملیات غافلگیرانه متهم را در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر و در بازجویی اولیه متهم به بزه انتسابی اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان گردید.

فرمانده انتظامی استان در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با جرایم، اظهار داشت: مجموعه انتظامی با تمام توان برای تأمین امنیت شهروندان و برخورد قانونی با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی تلاش می‌کند.