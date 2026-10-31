احکام یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته صندوق بازنشستگی کشور صادر شد

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: احکام بخش عمده‌ای از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری صادر شده است.

احمد میدری در گفت‌وگو با خبرنگاران در شهرکرد افزود: صندوق بازنشستگی کشوری حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بازنشسته دارد و احکام آنان به‌جز گروهی محدود از بازنشستگان وزارت کشور و فرهنگیان که جمعیت‌شان کمتر از ۱۰۰ هزار نفر است، صادر شده است. وی افزود: احکام این گروه به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد، باید با دقت بیشتری بررسی شود تا از ایجاد هرگونه تفاوت یا تبعیض جلوگیری شود و نارضایتی در میان سایر بازنشستگان شکل نگیرد. به همین دلیل این احکام نیازمند تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور است.

میدری اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه منابع لازم را در قالب سهام شرکت‌ها اختصاص داده و این سهام عرضه شده است. وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود منابع حاصل از آن در دی یا بهمن‌ماه امسال آماده شود، ادامه داد:

با آماده شدن منابع و تأیید نهایی احکام، امکان پرداخت‌ها فراهم می‌شود و امیدواریم این فرآیند تا بهمن‌ماه به نتیجه برسد.

این مقام مسئول با اشاره به ظرفیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارمحال و بختیاری افزود: این وزارتخانه یک واحد تولید شیر خشک در استان دارد که طرح‌های توسعه‌ای آن در دست بررسی است. همچنین طرح‌های نیمه‌تمام استان از موضوعاتی است که در این سفر مورد توجه قرار گرفته است. وی تصریح کرد: در قالب تبصره ۵۶، منابعی برای تکمیل راه‌های استان اختصاص یافته و بازدید از این طرح‌ها و بررسی وضعیت تأمین مالی آن‌ها در برنامه سفر قرار دارد. تأمین مالی واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای خرد و کوچک از طریق بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون نیز از دیگر محورهای این سفر است.