تجلیل از ۱۳ نخبه برتر تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان

اصفهان_ خبرنگار کیهان:

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از تجلیل ۱۳ نخبه تحت حمایت این نهاد خبر داد و گفت: حمایت بیش از ۱۷۰ هزار حامی از فرزندان تحت پوشش، در کنار خدمات حمایتی و تلاش خود آنان، زمینه‌ساز شکوفایی استعدادهایی شده است که امروز در عرصه‌های علمی، ورزشی، قرآنی و کارآفرینی می‌درخشند.

کریم زارع، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان، در مراسم تجلیل از نخبگان تحت حمایت این نهاد با بیان اینکه خدمت به این فرزندان مایه افتخار است، اظهار داشت: خداوند را شاکریم که توفیق خدمتگزاری به استعدادهای ارزشمند را به ما عطا کرده است. امروز به برکت حمایت خیران و همراهی نظام مقدس جمهوری اسلامی، شاهد رشد فرزندانی هستیم که می‌توانند در عرصه‌های مختلف جامعه منشأ خیر و اثرگذاری باشند. وی با اشاره به حمایت بیش از ۱۷۰ هزار حامی از فرزندان تحت پوشش کمیته امداد افزود: در این مراسم از ۱۳ نخبه در حوزه‌های علمی، ورزشی و قرآنی تجلیل شد که هشت نفر از آنان دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی و مقاطع متوسطه اول و دوم هستند و در رقابت‌های ورزشی جهانی و ملی و مسابقات آسیایی، رتبه‌های برتر کسب کرده‌اند. زارع تأکید کرد این دستاوردها نشان می‌دهد شناسایی استعدادها و فراهم‌کردن بستر رشد، می‌تواند مسیر پیشرفت فرزندان خانواده‌های تحت حمایت را هموار کند. زارع با اشاره به دستاوردهای علمی نخبگان ادامه داد: دو نفر از افراد تجلیل‌شده دانش‌آموخته مقطع دکترا هستند و سه نفر دیگر، در کنار فعالیت‌هایی همچون ترجمه کتاب و مقاله و انجام پژوهش‌های دانشجویی، در آزمون پذیرش مقطع دکترا رتبه‌های زیر هزار کسب کرده‌اند. در راستای پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و پژوهشی، به هر یک از دو دانش‌آموخته دکترا یک دستگاه لپ‌تاپ اهدا و برای سایر نخبگان نیز مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان کمک تشویقی اختصاص یافت که مجموع آن به یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان رسید. مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با تأکید بر تداوم حمایت از استعدادهای برتر خاطرنشان کرد: کمیته امداد در کنار خدمات تحصیلی، کمک‌هزینه‌های مورد نیاز و تسهیلات متناسب با شرایط نخبگان را دنبال می‌کند تا موانع مالی پیش‌روی پیشرفت آنان کاهش یابد. وی با اشاره به حضور شماری از فرزندان تحت حمایت در جایگاه‌هایی همچون استادی دانشگاه و کارآفرینی، ابراز امیدواری کرد این نسل با تکیه بر دانش و توانمندی‌های خود، در آینده نیز در عرصه‌های علمی، اجتماعی و اقتصادی کشور نقش‌آفرین باشد.