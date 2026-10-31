اصفهان_ خبرنگار کیهان:

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه تجربیات نبردهای اخیر، پدافند غیرعامل را به ضرورتی فوری، فنی و عملیاتی بدل ساخته است، بر توقف موازی‌کاری‌ها، تشکیل بانک جامع دارایی‌های حیاتی، الزام پیوست پدافندی در صنایع و اجرای طرح‌های تاب‌آوری آب و انرژی با زمان‌بندی دقیق تأکید کرد.

دکتر مهدی جمالی‌نژاد در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان با اشاره به تجربیات حاصل از جنگ‌های ۴۰ روزه و ۱۲ روزه و ضرورت ارتقای همه‌جانبه سطح بازدارندگی اظهار کرد: واقعیت‌های میدانی نبردهای اخیر نشان داد که پدافند غیرعامل دیگر یک موضوع فرعی نیست، بلکه ضرورتی فوری، فنی و کاملاً عملیاتی به شمار می‌رود؛ از این رو جلسات این شورا باید به دور از کلی‌گویی، دغدغه‌های مشترک مدیریتی را به تصمیم‌هایی شفاف، راهبردی و قابل ارزیابی تبدیل کند.

وی با تبیین موقعیت حساس و ویژه استان تصریح کرد: اصفهان به واسطه وسعت سرزمینی، تراکم بالای جمعیتی، استقرار صنایع مادر و زیرساخت‌های کلیدی در بخش‌های انرژی، آب، حمل‌ونقل و شبکه‌های ارتباطی، در نقطه ثقل الزامات پدافندی کشور قرار دارد؛ بنابراین اکتفا به نگاه عمومی، تئوریک و توصیه‌ای در این حوزه به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیازها و خطرات پیش‌رو نیست.

استاندار اصفهان با قدردانی از اهتمام کارگروه‌ها و دستگاه‌های همکار، بر تغییر رویکرد فرآیندها تأکید کرد و افزود: انتظار مدیریتی استان این است که گزارش‌های اداری دستگاه‌ها در صحن شورا به مصوبات دقیق زمان‌بندی‌شده و قابل پیگیری تبدیل شوند و اقدامات به ثبت صرف صورت‌جلسات محدود نماند. جمالی‌نژاد ریشه اصلی آسیب‌پذیری‌ها را فراتر از کمبود تجهیزات و امکانات دانست و تأکید کرد: آسیب‌پذیری واقعی در شرایط بحران، بیش از آنکه ناشی از کمبودها باشد، حاصل فقدان یک تصویر مشترک و واحد از ریسک و وجود مسئولیت‌های مبهم است؛ لذا فوراً باید بانک اطلاعاتی به‌روز، منسجم و یکپارچه‌ای از کلیه دارایی‌ها و مراکز حیاتی استان زیر نظر یک متولی مشخص و پاسخگو تدوین و راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به ضرورت صیانت همه‌جانبه از خطوط و مجاری اصلی خدمات‌رسانی در حوزه انرژی و آب گفت: در بخش انرژی، تدابیر استحکام‌بخشی، ایجاد ظرفیت‌های افزونگی و تمهید جایگزینی اضطراری در زیرساخت‌های حیاتی برق و گاز باید با تمرکز ویژه بر گلوگاه‌ها و گره‌های حساس استان عملیاتی شود.

همچنین در حوزه آب، موضوع تأمین پایدار آب شرب و مصارف صنعتی، توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی اضطراری و بالا بردن آمادگی کامل سامانه‌ها در مواجهه با مخاطرات احتمالی قطعی یا آلودگی، به‌هیچ‌عنوان نباید به زمان وقوع بحران موکول شود و اقدامات پیشگیرانه از هم‌اکنون لازم‌الاجراست.

استاندار اصفهان به ویژگی‌های صنعتی استان پرداخت و یادآور شد: تمرکز متراکم صنایع در این استان هم‌زمان که یک مزیت بزرگ اقتصادی است، یک ریسک انباشته و تجمعی نیز محسوب می‌شود؛ بنابراین تدوین و اجرای پیوست پدافند غیرعامل برای تمامی طرح‌های صنعتی، توسعه‌ای و پروژه‌های راهبردی باید الزامی، بدون استثنا و با مکانیزم‌های نظارتی مستمر همراه باشد.

جمالی‌نژاد حوزه حمل‌ونقل و ارتباطات را شریان اصلی پایداری جامعه خواند و خاطرنشان کرد: پیش‌بینی و تجهیز مسیرهای جایگزین جاده‌ای و ریلی، به‌روزرسانی سامانه‌های هشدار سریع و برقراری ارتباطات پشتیبان و پایدار برای کلیه مراکز حیاتی و پایگاه‌های امدادرسان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که کارایی این سامانه‌ها باید حتماً در رزمایش‌های سناریومحور میدانی سنجیده و آزموده شود.