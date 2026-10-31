شهرکرد- خبرنگار کیهان:

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری از اجرای قرارداد جدید راه‌سازی در محور شیخ‌علی‌خان به سرآقاسید خبر داد.

سعید خدابخشی گفت: در قالب این قرارداد با برآورد حدود

۱۰۰ میلیارد تومان، عملیات اجرایی در ۸ کیلومتر از این محور دنبال می‌شود؛ مسیری که به‌دلیل شرایط سخت کوهستانی، اجرای پروژه‌های عمرانی در آن با دشواری‌هایی همراه است.

وی افزود: تکمیل عملیات خاکی و ابنیه فنی این محدوده پیش از آغاز بارش‌ها در دستور کار قرار دارد و زیرسازی، روسازی و آسفالت مسیر برای سال آینده برنامه‌ریزی شده است.