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کد خبر: ۳۴۱۱۴۷
تاریخ انتشار : ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۸
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بهسازی محور شیخ‌علی‌خان به سرآقاسید با قرارداد ۱۰۰ میلیارد تومانی

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری از اجرای قرارداد جدید راه‌سازی در محور شیخ‌علی‌خان به سرآقاسید خبر داد.
سعید خدابخشی گفت: در قالب این قرارداد با برآورد حدود 
۱۰۰ میلیارد تومان، عملیات اجرایی در ۸ کیلومتر از این محور دنبال می‌شود؛ مسیری که به‌دلیل شرایط سخت کوهستانی، اجرای پروژه‌های عمرانی در آن با دشواری‌هایی همراه است.
وی افزود: تکمیل عملیات خاکی و ابنیه فنی این محدوده پیش از آغاز بارش‌ها در دستور کار قرار دارد و زیرسازی، روسازی و آسفالت مسیر برای سال آینده برنامه‌ریزی شده است.

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