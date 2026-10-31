سرویس خارجی-

منابع عراقی از تداوم اعتراض‌ها به بسته شدن گذرگاه الشیب (چذابه) میان عراق و ایران خبر می‌دهند. آن‌ها خواستار بازگشایی فوری مرزهای مسدود شده‌ای هستند که با فشار آمریکا به نخست‌وزیر عراق، صورت گرفته است.

در شرایطی که معادلات سیاسی و امنیتی عراق بیش از پیش زیر سایه فشارهای خارجی، نفوذ و رقابت‌های منطقه‌ای قرار گرفته، تحولات میدانی و موضع‌گیری‌های داخلی این کشور نشان‌دهنده تلاش بخش قابل توجهی از جامعه و نخبگان برای حفظ استقلال تصمیم‌گیری و صیانت از پیوندهای تاریخی و اقتصادی با همسایگان است، تلاشی که در برابر پروژه‌های تحمیلی و محدودیت‌های یکجانبه، بیش از پیش رنگ و بوی مقاومت مدنی و سیاسی به خود گرفته است. در چنین فضائی، هرگونه مداخله خارجی که با هدف بازتعریف هویت سیاسی و تضعیف شبکه‌های منطقه‌ای صورت گیرد، نه‌تنها ثبات داخلی را تهدید می‌کند، بلکه ساختارهای قدرت و مشروعیت را نیز با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. باید توجه داشت که در کنار بحث حاکمیت ملی مبتنی بر مرزهای سیاسی مدرن از یک‌سو، بحث همبستگی‌های عمیق تمدنی، مذهبی و اقتصادیِ ایران و عراق هم هست که فراتر از خطوط مرزی و قراردادی سایکس‌پیکو عمل می‌کند.

تداوم اعتراضات

دیروز اعلام شد رانندگان خودروهای باری و تاکسی و کارکنان گذرگاه مرزی الشیب (چذابه در طرف ایران) در استان میسان عراق در جاده منتهی به این گذرگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند تا درخواست‌شان برای بازگشایی این گذرگاه را به دولت عراق ابلاغ و خواسته‌هایشان را به آن ارائه کنند. با توجه به وابستگی بخش عظیمی از اهالی این استان به جریان حمل‌ونقل و تجارت و مسافران از طریق این گذرگاه مرزی، معترضان با در دست داشتن دست‌نوشته‎‌هایی خواستار فعالیت دوباره این گذرگاه شدند. آن‌ها تأکید کردند که تداوم بسته بودن آن به منافع و معیشت‌شان آسیب زده است. گفتنی است در ۲۰ اکتبر جاری (28 مهر) دولت عراق دستور داد که گذرگاه مرزی الشیب با ایران که در شرق استان میسان واقع است بسته شود. دولت بغداد اشاره‌ای به علت بسته شدن گذرگاه یا زمان بازگشایی آن نکرده است.

همچنین ابراهیم السکینی، عضو ائتلاف «دولت قانون» عراق، گفت که تلاش‌ها برای بستن برخی مبادی مرزی با ایران به قطع ورود کالاها و مواد غذایی منجر خواهد شد و این امر به افزایش قیمت میوه و تره‌بار در بازارهای داخلی عراق منجر می‌شود. این سیاستمدار عراقی تأکید کرد: «عراق بسیاری از محصولات کشاورزی خود را با قیمت بسیار مناسب از ایران وارد می‌کند اما آمریکا می‌خواهد مانع این کار شود. واردات برخی محصولات و مواد غذایی از ایران هیچ‌گونه تضادی با تولید داخلی ندارد.» حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، اعلام کرد که به علت عدم آمادگی‌های فنی فعالیت این گذرگاه متوقف شده است و مبادلات تجاری با ایران از طریق دیگر گذرگاه‌ها ادامه دارد. البته، به باور منتقدان، این مشکلات تنها بهانه‌ای برای موضع انفعالی در برابر آمریکاست.

هشدار امام جمعه بغداد

به گزارش روز شنبه ایرنا، آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و استاد حوزه علمیه نجف اشرف، در خطبه سیاسی نماز جمعه با هشدار نسبت به تسلیم شدن برخی جریان‌های سیاسی در برابر فشارهای آمریکا برای قطع روابط بغداد و تهران، تأکید کرد که دفاع از حاکمیت ملی عراق به معنای بستن مرزها و قطع پیوندهای دینی، تاریخی و اجتماعی با جمهوری اسلامی ایران نیست. وی با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده بر مرزهای زمینی و زائران امام حسین (علیه‌السلام) و نیز بستن گذرگاه‌هایی مانند الشیب (چذابه)، این اقدامات را ابزاری برای تحت فشار قرار دادن روابط دو کشور و آسیب به معیشت مردم دانست و خاطرنشان کرد که روابط عراق و ایران فراتر از محاسبات محدود سیاسی بوده و بر پایه پیوندهای عمیق اعتقادی و تاریخی استوار است، پیوندهایی که نمی‌توان با سوءاستفاده از مفاهیم ملی‌گرایی یا میهن‌دوستی آن را تضعیف کرد.

هشدار نمایندگان پارلمان

خبر دیگر آنکه به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری المعلومه، دولت آمریکا تلاش می‌کند با تحمیل شروط و تهدیدهای مکرر، حضور مقاومت اسلامی در عراق را از بین ببرد، آن را خلع سلاح کند و قدرت را از آن بگیرد؛ این در حالی است که سلاح مقاومت اصلی‌ترین حامی عراق در برابر هجمه تروریستی داعش بوده است. هم‌زمان صداها و خواسته‌هایی برای حفظ این سلاح‌ها و بهره‌گیری از توان و تجربه رزمندگان مقاومت در تقویت نیروهای امنیتی و نظامی کشور در حال افزایش است و از مبارزان خواسته می‌شود تسلیم خواسته‌های آمریکا نشوند.

احمد داغر، نماینده پارلمان عراق، تأکید کرد گروه‌های مقاومت در خط مقدم مقابله با داعش بودند، قافله‌ای از شهدا تقدیم کردند و انکار این فداکاری‌ها زیرپاگذاشتن اصول ملی است؛ دولت باید از تخصص اطلاعاتی و رزمی آنان برای پشتیبانی نیروهای مسلح استفاده کند و کنترل حریم هوائی را بدون محدودیت‌های خارجی تأمین نماید. محمد البیاتی و رزاق الحیدری، نمایندگان سابق مجلس، نیز این تلاش‌ها را بخشی از پروژه آمریکایی برای نابودی سلاح مقاومت در عراق، یمن و لبنان به‌منظور محافظت از رژیم اسرائیل دانستند و هشدار دادند که برخی احزاب داخلی با پوشش «محدود کردن سلاح در دست دولت» به این پروژه کمک می‌کنند، در حالی که سلاح مقاومت منبع قدرت و صیانت از عراق و کرامت مردم است.

در پایان گفتنی است که در سطح کلان روابط بین‌الملل، تحولات اخیر بار دیگر نشان می‌دهد که مرزهای عراق نه صرفاً خطوط جغرافیایی، بلکه میدان رقابت ژئوپلیتیک میان قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است؛ البته این میان آمریکاست که در واقع به طور صریح استقلال عراق را نادیده می‌گیرد. فشارهای یکجانبه برای محدودسازی پیوندهای اقتصادی و اجتماعی با ایران، در عمل به تقویت گفتمان مقاومت و دفاع از استقلال تصمیم‌گیری منجر شده و یادآور می‌شود که در غرب آسیا، تلاش برای بازتعریف نظم امنیتی بدون درنظرگرفتن وابستگی‌های تاریخی و اقتصادی همسایگان، اغلب به جای تثبیت نفوذ، موجب بازتولید تنش و همبستگی‌های متقابل می‌گردد.