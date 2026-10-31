افزایش تعداد شهدای لبنان به نزدیک 9000 نفر

وزارت بهداشت لبنان در گزارشی از افزایش شمار شهدای این کشور به 8 هزار و ۹۵۶ نفر خبر داده است. این شهدا مربوط به تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان از 16 مهر 1402 است.

به گزارش ایرنا از شبکه المنار، وزارت بهداشت لبنان در گزارشی اعلام کرد از دوم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفندماه ۱۴۰۴) تا ۳۰ اکتبر۲۰۲۶ (۸‌آبان ۱۴۰۵) چهار هزار و ۳۸۹ شهروند لبنانی شهید و ۱۲ هزار و ۴۲۸ نفر بر اثر حملات رژیم صهیونیستی زخمی شده‌اند. همچنین، از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۶ مهر ۱۴۰۲) تاکنون8 هزار و ۹۵۶ شهروند لبنانی شهید و ۳۰ هزار و ۶۶۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند. رژیم از دوم مارس، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه‌بر شهادت و زخمی‌شدن شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است. این خبر در شرایطی منتشر می‌شود که ارتش رژیم صهیونیستی شهرک کفر تبنیت در منطقه نبطیه در جنوب لبنان را هدف حمله هوائی قرار داد.