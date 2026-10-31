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کد خبر: ۳۴۱۱۳۷
تاریخ انتشار : ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹
سرویس کیهان » اخبار
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تلاش نیروهای مسلح ناشناس برای ورود به اردن از خاک سوریه

ارتش اردن از وقوع درگیری در منطقه مرزی میان این کشور و سوریه خبر داد که در نتیجه «تلاش افراد مسلح برای ورود به اردن» صورت گرفته است. 
دیروز خبرگزاری مهر به نقل الجزیره نوشت، ارتش اردن اعلام کرد در جریان تبادل آتش در منطقه مرزی میان این کشور و سوریه، تلاش یک گروه مسلح برای نفوذ به داخل این کشور از سمت سوریه خنثی شد. همچنین گزارش شده که درگیری با این گروه مسلح ۱۴ نفر کشته و شماری زخمی داشته است. چندی قبل نیز ارتش اردن اعلام کرده بود که نیروی هوائی این کشور حمله‌ای را علیه «مخفیگاه‌های گروه‌های تروریستی در جنوب سوریه» انجام داده است. ارتش اردن هدف از این عملیات را «انتقام‌گیری در واکنش به کشته شدن نیروهای مسلح اردنی» در کلیسای حمود در شهر کرک اعلام کرد. رژیم جولانی، با آن تبار تروریستی و مزدوری، هم در این میان منفعل و ناتوان از کنترل شرایط داخلی خود است.

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