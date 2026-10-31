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کد خبر: ۳۴۱۱۳۵
تاریخ انتشار : ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹
سرویس کیهان » اخبار
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وزیر انرژی روسیه: مسکو، باکو و تهران آماده تأمین گاز از راه سوآپ هستند

وزیر انرژی روسیه در حاشیه اجلاس روسیه و آفریقا گفت: روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران آماده تأمین گاز از طریق سوآپ هستند، اما برخی مسائل فنی وجود دارد که باید حل شوند.
سرگئی تسیویلف، وزیر انرژی روسیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با توجه به اینکه جمهوری آذربایجان هم‌ اکنون به ترکیه گاز صادر می‌‌کند، امکان‌‌سنجی سوآپ گاز با این کشور در دستور کار قرار دارد یا خیر، به خبرنگاران گفت که روسیه در حال گفت‌وگو درباره ترتیبات سوآپ گاز با باکو و ایران است.
وزیر انرژی روسیه در این خصوص ادامه داد: این موضوع در حال حاضر مورد بحث است. ما خواهان همکاری میان تمام این کشورها هستیم. همان‌ طور که می‌‌دانید، خط لوله به سمت ایران از خاک جمهوری آذربایجان می‌گذرد. ما نشستی با حضور وزرای انرژی هر ۳ کشور برگزار و توافق کردیم که برای رسیدگی به این مسئله، به گونه‌ای که متضمن منافع متقابل باشد و مصالح همه طرف‌‌های مرتبط را در نظر بگیرد، با یکدیگر همکاری کنیم.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، سرگئی تسیویلف سپس افزود: تمام تصمیمات اتخاذ شده است. همه ما موافق هستیم؛ رهبران کشورهایمان این مأموریت را به ما محول کرده‌اند و ما باید راهکاری بیابیم. جنبه‌های فنی خاصی وجود دارد که بسیار هم پیچیده‌اند، اما ما تمام تلاش خود را برای حل‌وفصل آن‌ها به کار خواهیم بست. شرکت‌های ذی‌ربط هم‌اکنون مشغول کار بر روی این موضوع هستند؛ در طرف روسیه، شرکت گازپروم عهده‌دار این امر است.

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