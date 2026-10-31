تاریخ خود را فراموش نکنید

سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی تاکید کرد که همصدایی نخست‌وزیر کانادا با ادعای پوچ امارات درباره جزایر ایرانی، تناقضی آشکار و نقض فاحش اصول منشور سازمان ملل است.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به هم‌صدایی نخست‌وزیر کانادا با مقام اماراتی در تکرار ادعای بی‌اساس علیه جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج‌فارس، در شبکه ایکس نوشت: «امارات در ۱۹۷۱ ایجاد شد. با وجود این، درباره سه جزیره‌ای ادعای مالکیت می‌کند که پیشینه ایرانی آنها و تعلقشان به قلمروی ایران به چند هزار سال قبل از ایجاد این فدراسیون در ۱۹۷۱ بازمی‌گردد. عجیب اینکه حالا نخست‌وزیر کانادا با این ادعای پوچ همصدا شده است!»

بقائی افزود: «کانادا بیش از هر کشور دیگری باید اهمیت حرمت‌گذاری به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها را متوجه باشد. کانادا باید تاریخ خودش را به یاد بیاورد: حمله آمریکا به کانادا در جنگ سال ۱۸۱۲، مانیفست الحاق مونترال در ۱۸۴۹ و جدیدتر از همه تهدیدهای ترامپ درباره تبدیل کانادا به ایالت پنجاه‌ویکم آمریکا!»

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: «تمامیت ارضی و تعهد به واقعیت‌های تاریخی برای کانادا یک اصل است یا فقط وقتی پای خودش در میان باشد، مهم می‌شود؟»

بقائی تصریح کرد: «کشوری که خود قرن‌ها برای حفظ تمامیت ارضی‌اش در برابر طمع‌ورزی همسایه جنوبی ایستاده، چگونه می‌تواند در قبال اختلافی ساختگی و موهوم، جانب ادعای ارضی دروغینی که به مثابه ماجراجویی‌ خطرناک است بگیرد و به این فکر نکند که کار او به منزله بریدن شاخه‌ای است که خود روی آن نشسته است؟»