پیام «بازدارندگی حداکثری و پاسخ فوری بدون محدودیت جغرافیایی» به غرب رسید

پیام فرامین راهبردی رهبر معظم انقلاب خطاب به فرماندهان نیروهای مسلح درباره بازدارندگی حداکثری و پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی به هر سطح و نوعی از تهدید، به سرعت به آمریکا و غرب

رسید.

خبرگزاری بلومبرگ در این باره نوشت: رهبر معظم ایران به فرماندهان ارشد نظامی خود دستور داد تا برای ازسرگیری رویارویی با ایالات متحده و اسرائیل آماده شوند و گزینه‌های تلافی‌جویانه تهران را گسترش دهند.

آکسیوس هم گزارش داد: رهبر معظم ایران دستور «حداکثر» پاسخ به هر حمله آمریکا را صادر

کرد.

در حالی که فایننشال تایمز می‌نوشت: ایران هشدار داد که در صورت حمله، بدون «محدودیت‌های جغرافیایی» تلافی خواهد کرد، فاکس نیوز گزارش داد: این، موضع‌گیری جسورانه‌ای از سوی رهبر معظم است. او می‌گوید هرگونه تهدید از سوی آمریکا و اسرائیل با پاسخی «فوری، تأثیرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی» مواجه خواهد شد. او به نیروهای مسلح دستور داده است فهرست اهداف خود را به‌روزرسانی کنند تا تمامی دارایی‌های آمریکا و اسرائیل در برد حملات قرار بگیرند. این می‌تواند نشانه تشدید قابل‌توجه تنش‌ها باشد، در حالی که آمریکا خود را برای حملات احتمالی بیشتر به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آماده

می‌کند.

ابطال یاوه‌های ترامپ

درباره باز بودن تنگه هرمز

در حالی که ترامپ عاجزانه وانمود می‌کند تنگه هرمز باز است، مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس در گزارش هفتگی خود اعلام کرد: تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان حدود ۷۰ درصد کمتر از سطح پیش از آغاز جنگ بوده است. در هفت روز گذشته ۱۲۲ کشتی از تنگه هرمز خارج شدند و ۱۵۵ کشتی وارد آن

شدند.

این مرکز می‌گوید از نهم اسفند تاکنون گزارش ۸۸ حادثه دریایی در تنگه هرمز را دریافت کرده و سطح تهدید در این آبراهه را «شدید» ارزیابی کرده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس افزود: در ماه اکتبر دست‌کم ۳۵ حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز رخ داده است. همین رقم، اکتبر را بدترین ماه حمله به کشتی‌ها از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل در زمستان گذشته تبدیل می‌کند.

در همین حال، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که حملات منتسب به ایران علیه نفت‌کش‌ها در تنگه هرمز افزایش یافته و میزان خسارات واردشده به شناورها نیز بیشتر شده است. به گفته مقامات کشتیرانی و امنیت دریایی، ایران اخیراً استفاده از موشک‌ها را به جای پهپادها برای هدف قرار دادن کشتی‌ها افزایش داده است. هدایت‌شونده‌های فروسرخ معمولاً به سمت بخش‌های گرم‌تر کشتی حرکت می‌کنند و اغلب قدرت انفجاری بیشتری نسبت به پهپادها دارند. حملات عمدتاً بر موتورخانه و پل فرماندهی کشتی‌ها متمرکز است؛ بخش‌هایی که آسیب به آن‌ها می‌تواند خسارات سنگینی ایجاد کند و در عین حال خطر نشت نفت را نسبتاً پایین نگه

دارد.

این جنگ، بزرگ‌ترین اشتباه ترامپ

و از هر نظر شکستی فاجعه‌بار بود

پاتریک وینتور سردبیر دیپلماتیک روزنامه گاردین در تحلیلی، جنگ علیه ایران را بزرگ‌ترین اشتباه سیاست خارجی ترامپ توصیف کرد و نوشت: پیامدهای سنگین اقتصادی و امنیتی این جنگ، کشورهای اروپایی را به فاصله گرفتن از واشنگتن و بازنگری در وابستگی خود به آمریکا سوق داده است.

جنگ علیه ایران همچنان پرپیامدترین و یکی از مبهم‌ترین اشتباهات رئیس‌جمهوری آمریکاست که آثار آن از مرزهای منطقه فراتر رفته و سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است. حملات آمریکا و اسرائیل زمانی آغاز شد که مذاکرات هسته‌ای تهران و واشنگتن به توافق نزدیک شده بود.

این جنگ نه‌تنها به اهداف اعلام‌شده خود دست نیافته، بلکه پیامدهای آن به بحرانی گسترده در اقتصاد و امنیت بین‌المللی تبدیل شده است. جنگ علیه ایران از هر نظر شکستی فاجعه‌بار بوده و آثار آن همچنان در حال گسترش است. قیمت نفت برنت با افزایش حدود ۵۰ درصدی نسبت به پیش از جنگ، به ۱۱۷ دلار افزایش یافته است.

بزرگ‌ترین زرادخانه موشکی در منطقه

هنوز کاملاً رونمایی نشده است

فیلیپ گوردون، دیپلمات و پژوهشگر سیاست خارجی آمریکا، با ابراز تردید درباره اثربخشی گزینه نظامی علیه ایران نوشت: اگر حمله به ۱۱ هزار هدف و محاصره‌ای چندماهه نتوانسته است به فروپاشی یا تسلیم ایران منجر شود، یک عملیات نظامی «کوتاه‌مدت و شدید» قرار است چه نتیجه‌ای به بار بیاورد، جز تلافی‌جویی ایران و حوثی‌ها علیه کشتی‌رانی، خطوط لوله نفت و فرودگاه‌ها، جهش دوباره قیمت نفت، تلفات بیشتر و تضعیف هرچه بیشتر حمایت افکار عمومی و کشورهای منطقه از جنگ؟

لوک رودکوفسکی؛ روزنامه‌نگار آمریکایی هم می‌گوید: جنگ ترامپ در ایران، یکی از بزرگ‌ترین موج‌های گرایش به گسترش تسلیحات هسته‌ای در تاریخ معاصر را ایجاد کرده است. اکنون همه کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که اگر سلاح هسته‌ای نداشته باشند، مورد حمله قرار خواهند گرفت.

بشرا شیخ تحلیلگر بی‌بی‌سی در همین زمینه خاطرنشان کرد: آنچه را که ایران تاکنون به نمایش گذاشته است، با تمام توانمندی‌هایی که ایران قادر به به‌کارگیری آن‌هاست، اشتباه نگیرید. ایران بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین زرادخانه موشکی خاورمیانه را در اختیار دارد؛ این تصور که ایران به‌سادگی حمله‌ای دیگر را تحمل خواهد کرد می‌تواند یک اشتباه محاسباتی خطرناک باشد.

ایران تلافی می‌کند؛

عملیات کوتاه‌مدت اصلاً معنا ندارد

جو کنت مقام مستعفی دولت ترامپ می‌گوید: عملیات نظامی کوتاه و سه چهار روزه علیه ایران اصلاً وجود ندارد. اگر آمریکا به ایران حمله کند، ایران قطعاً جواب می‌دهد. واشنگتن همیشه یک واقعیت ساده را نادیده گرفته است: دشمن هم در جنگ نقش دارد و بیکار نمی‌نشیند، واکنش نشان می‌دهد و روی نتیجه اثر می‌گذارد.

هیچ راه نظامی‌ای وجود ندارد که ایران را مجبور کند شروط آمریکا برای توافق را بپذیرد. دولت آمریکا هم این را می‌داند، چون هشت ماه است که نتوانسته آشفتگی و بی‌نظمی‌ای را که خودش به وجود آورده جمع‌وجور کند. پس وقتی حمله نظامی نتیجه‌ای ندارد، حمله‌های بیشتر اصلاً برای چیست؟

اگر آمریکا این بار مقامات بیشتری یا زیرساخت‌های انرژی را هدف بگیرد، ایران هم در عوض زیرساخت‌های انرژی کشورهای خلیج فارس و نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه را هدف می‌گیرد. در نتیجه نظامیان آمریکایی بیشتری کشته می‌شوند و قیمت انرژی باز هم به شدت بالا می‌رود.

متحدان ایران، به زیرساخت‌های انرژی عربستان حمله می‌کنند، تنگه باب‌المندب و کانال سوئز را ناامن می‌کنند و شاید حتی به دولت‌های کویت و بحرین هم حمله کنند. آمریکا همین حالا هم نمی‌تواند جلوی حوثی‌ها را بگیرد.

حمله‌های بیشتر هیچ تغییری در وضعیت نمی‌دهد. پس بهتر است ترامپ همین حالا، قبل از انتخابات سه‌شنبه، از جنگ عقب بکشد و اعلام پیروزی کند. این کار هم به نفع فضای انتخاباتی اوست و هم راه را برای شروع دوباره مذاکره با ایران باز می‌کند. ترامپ می‌تواند همین حالا از این مسیر خارج شود و خودش را از دام بزرگ‌تر شدن جنگ نجات دهد، قبل از اینکه آشفتگی و ابهام جنگ تمام چهار سال ریاست‌جمهوری‌اش را تحت تأثیر قرار دهد.

ضربه نهایی را آمریکا می‌خورد، نه ایران

آمریکا در یک جنگ طولانی گیر افتاده که پیروزی قاطع در آن تقریباً غیرممکن است و ایران مدت‌هاست در چنین محیط‌هایی شکوفا می‌شود.

نشریه فارن پالیسی ضمن انتشار تحلیل فوق، می‌نویسد: کشورهای خلیج فارس مانند بحرین، کویت و قطر هیچ مسیر جایگزینی جز تنگه هرمز ندارند و عربستان فهمید نمی‌تواند روی انتقال نفت به دریای سرخ حساب کند. وقتی گرد و غبار دوباره فرو نشیند، کارزار جدید ممکن است ثابت کند ضربه نهایی نه به حکومت ایران، بلکه به رهبری آمریکا در منطقه بوده

است.

فاقد راه‌حل نظامی تعیین‌کننده‌ای

برای تغییر معادله

دنی سیترینویچ رئیس سابق میز ایران در سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در یادداشتی اذعان کرد: ایران برای تثبیت بازدارندگی خود به هر حمله‌ای پاسخ شدیدتری خواهد داد و حتی حملات گسترده نیز به تسلیم تهران منجر نمی‌شود. آمریکا و اسرائیل راه‌حل نظامی تعیین‌کننده‌ای برای تغییر معادله ندارند. حتی عملیات زمینی، استفاده از بمب‌های بسیار سنگین یا حملات گسترده‌تر نیز ممکن است اهداف راهبردی آن‌ها را محقق نکند. ایران در حال آزمایش موشک‌ها و بهبود توانایی عبور از سامانه‌های پدافندی است.

در همین حال، اکرم سریوی، تحلیلگر لبنانی در امور راهبردی و نظامی می‌گوید: نشست اخیر پذیرش جایگاه مهم ایران در شرایط کنونی و آینده است. این امر همچنین به معنای پذیرش پیروزی ایران در این جنگ است. چراکه هدف جنگ، تغییر نظام در ایران، بی‌ثبات کردن این کشور، از میان بردن نقش منطقه‌ای آن و محاصره و منزوی کردن ایران بود. اکنون، با برگزاری این نشست، همه این اهداف در حال رنگ باختن و به پایان رسیدن است، این تحول، نشانه‌ای بسیار مهم است.

فشار بیشتر، ایران را تسلیم نمی‌کند؛

خطای محاسباتی ترامپ درباره تهران

شبکه الجزیره در تحلیلی خاطرنشان کرد: محاسبه دولت ترامپ درباره وادار کردن ایران به تسلیم خطاست؛ این تصور که می‌توان با تشدید فشار اقتصادی و نظامی و بازگشت دوباره به گزینه جنگ، تهران را به نقطه‌ای رساند که ناچار به توافق شود. آنچه در این محاسبه نادیده گرفته می‌شود، اراده ایران برای مقاومت است؛ اراده‌ای که با افزایش فشار، درهم نمی‌شکند. ایستادگی، واقعیتی عینی‌ست؛ اما ترامپ نمی‌خواهد بپذیرد که آمریکا، با وجود جایگاه ابرقدرتی‌اش، نمی‌تواند ایران را به زانو درآورد. واشنگتن با مقاومتی روبه‌روست که نمی‌توان روی «فرسودن یا فروکش کردن» آن حساب کرد. به همین دلیل، گره این بن‌بست نه در تهران، بلکه در تصمیم‌های واشنگتن است.

جنگ، اهرم فشار تنگه هرمز را به ایران داد

جان کری وزیر امور خارجه اسبق آمریکا با انتقاد از بن‌بست خودساخته دولت ترامپ گفت: در چهار سال مذاکره با ایران، نه ایرانی‌ها موضوع تنگه هرمز را مطرح کردند و نه ما. این تنگه هرگز به‌عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار نگرفته بود. شتاب‌زدگی ترامپ برای ورود به جنگ باعث شد تنگه هرمز به اهرمی قدرتمند برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در منطقه و جهان تبدیل شود. ترامپ اکنون خود را در موقعیتی بسیار نامساعد قرار داده که مذاکره از آن بسیار دشوار خواهد بود. دولت آمریکا باید با احترام و به دور از هیاهو برای دستیابی به توافق تلاش کند. با تجربه‌ای که از مذاکرات با ایران دارم، باور نمی‌کنم بتوان با بمباران، این کشور را وادار به تسلیم کرد. با بمباران نمی‌توان دانش ساخت بمب هسته‌ای یا چرخه سوخت هسته‌ای را نابود کرد؛ این دانش در ذهن دانشمندان ایرانی وجود دارد و آن‌ها بر این فناوری تسلط یافته‌اند. ترامپ و دولت او ناچار خواهند بود با این واقعیت روبه‌رو شوند.

مأموریت در تنگه هرمز برای آمریکا

فرسایشی و غیرقابل‌دوام

روزنامه «واشنگتن‌پست» در گزارشی به نقل از مقام‌های این کشور، از ناکارآمدی و چالش‌های جدی مأموریت نظامی آمریکا برای حفاظت از خطوط کشتیرانی در تنگه هرمز پرده برداشت. مقام‌های ارشد می‌گویند مأموریت نظامی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز «غیرقابل‌دوام و ناپایدار» است. ایران طی هفته‌های اخیر تاکتیک خود را تغییر داده و به‌جای وارد کردن آسیب‌های سطحی، مستقیماً موتورخانه‌های کشتی‌های تجاری را هدف قرار

می‌دهد.

همزمان، روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی می‌نویسد: آمریکا برای حفاظت از نفت‌کش‌ها و باز نگه داشتن تنگه هرمز، ناچار به اجرای عملیات شبانه‌روزی با مشارکت ناوهای هواپیمابر، جنگنده‌ها و ناوشکن‌های متعدد شده است. اما این عملیات هزینه سنگینی برای واشنگتن دارد: استقرار ۵۰ هزار نیروی نظامی و ۲۰ شناور جنگی در منطقه و هزینه ماهانه ۲ تا ۳ میلیارد دلاری جنگ. ناوهای آمریکایی ماه‌هاست بدون استراحت کافی در دریا مستقرند و فرسایش تجهیزات و نیروها به نگرانی فرماندهان نظامی تبدیل شده است.

محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی تاکنون نتوانسته ایران را به پذیرش خواسته‌های ترامپ وادار کند. ادامه مأموریت در تنگه هرمز، توان آمریکا برای مقابله با چین و مدیریت بحران‌های دیگر جهان را محدود کرده و واشنگتن برای تداوم آن به کمک بین‌المللی نیاز دارد؛ کمکی که تاکنون نتوانسته فراهم کند. آمریکا نتوانسته مسئله ایران و تنگه هرمز را حل کند؛ در حالی که هزینه حفظ وضع موجود برای ارتش آمریکا روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود.

پیش‌بینی جنگ داخلی

در حزب جمهوری‌خواه پس از انتخابات

استیو بنن، استراتژیست ارشد سابق کاخ سفید، پیش‌بینی کرد که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، اختلافات داخلی حزب جمهوری‌خواه به‌شدت افزایش خواهد یافت. به گزارش فایننشال تایمز، بنن معتقد است جمهوری‌خواهان پس از انتخابات وارد نوعی «جنگ داخلی» سیاسی خواهند شد؛ تعبیری که به شکاف‌ها و درگیری‌های درون‌حزبی اشاره دارد، نه جنگ مسلحانه.

(گفتنی است حامیان ترامپ سابقه ایجاد آشوب و اشغال کنگره به بهانه تقلب در انتخابات را دارند.)

بنن افزود: کرسی‌های بیشتری به دست می‌آوردیم. اگر بعد از «جنگ ۱۲ روزه» و نابودی تأسیسات هسته‌ای متوقف می‌شدیم، احتمالاً ۱۰ کرسی در مجلس نمایندگان و ۲ یا ۳ کرسی در سنا به دست می‌آوردیم.

اریک بولینگ، تحلیلگر سیاسی محافظه‌کار هم گفته است: اگر الآن قیمت هر گالن بنزین ۲.۹۵ دلار بود، جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نمایندگان و سنا پیروز می‌شدند؟

سناتور جمهوری‌خواه:

با این وضعیت انتخابات را می‌بازیم

تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه هم گفته است: من عمیقاً، عمیقاً نگران هستم؛ آنچه در سراسر کشور شاهد آن هستیم، مشارکت گسترده و چشمگیر دموکرات‌هاست. اگر انتخابات همین امروز به پایان می‌رسید و فقط آرای زودهنگامی که تاکنون به صندوق انداخته شده‌اند شمارش می‌شد، جمهوری‌خواهان با اختلافی بسیار زیاد شکست می‌خوردند. ما هم مجلس نمایندگان و هم سنا را از دست می‌دادیم؛ این یک شکست فاجعه‌بار و تمام‌عیار بود.

او افزود: کشاورزان ناراضی هستند زیرا قیمت سوخت دیزل بالاست. آن‌ها ناراضی هستند زیرا قیمت کود بالا است. دموکرات‌ها کار خوبی در جذب نامزدها انجام دادند. آن‌ها یک کشیش بسیار لیبرال را از یک کلیسای بزرگ در کانزاس سیتی جذب کردند. اگر به جمهوری‌خواهانی نگاه کنید که احتمال باختن آن‌ها جدی است، ایالت کانزاس در صدر این فهرست قرار دارد.

دموکرات‌ها ۱۰ درصد جلوتر از جمهوری‌خواهان

دموکرات‌های آمریکا در نظرسنجی مربوط به انتخابات کنگره، با اختلاف ۱۰ درصدی از جمهوری‌خواهان پیشی گرفته‌اند. این در حالی است که دو حزب در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای برای کسب کنترل کنگره با یکدیگر رقابت می‌کنند.

بر اساس نظرسنجی مؤسسه نظرسنجی کالج امرسون دموکرات‌ها با کسب ۵۲ درصد حمایت، فاصله قابل‌توجهی با جمهوری‌خواهان دارند که میزان حمایت از آن‌ها ۴۲ درصد است. این اختلاف تنها اندکی کمتر از برتری ۱۱ درصدی دموکرات‌ها در نظرسنجی ماه سپتامبر همین مؤسسه است.

در این میان، شبکه خبری «سی‌ان‌ان» در گزارشی با اشاره به بحران مشروعیت نهاد قانون‌گذاری ایالات متحده در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، از سقوط بی‌سابقه میزان محبوبیت کنگره خبر داد. تنها ۱۴ درصد از شهروندان آمریکایی از عملکرد کنگره رضایت دارند که پایین‌ترین نرخ ثبت‌شده در تاریخ این نهاد است. ۸۱ درصد از آمریکایی‌ها صراحتاً مخالفت و نارضایتی شدید خود را از نحوه عملکرد نمایندگان اعلام کرده‌اند.