صدور حکم برای پرونده تجاوز جنسی با ۵۸ قربانی

بزرگ‌ترین پرونده تجاوز جنسی با استفاده از خوراندن مواد مخدر به قربانیان در آلمان، با صدور حکم ۱۲ سال حبس برای متجاوز سریالی پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری میزان، دادگاهی در آلمان فرانک س. متجاوز سریالی را به ۱۲ سال زندان و پس از آن بازداشت پیشگیرانه محکوم کرد؛ بعید است که این مرد ۶۹ساله هرگز آزاد شود.

به گزارش یورونیوز، این متجاوز سریالی اهل برلین به‌طور نظام‌مند به ۱۴ زن موادمخدر داده و به آنها تجاوز کرده و از این اقدام‌ها فیلم گرفته است؛ انتظار می‌رود ۴۴ پرونده دیگر نیز در دادگاه جداگانه‌ای بررسی شود.

بازرسان بر این باور هستند که یکی از بدترین متجاوزان سریالی در تاریخ جنایی آلمان، به ۵۸ زن موادمخدر خورانده و به آنها تجاوز کرده، از جنایت‌های خود فیلم گرفته و فیلم را به‌صورت آنلاین با مردان دیگر به اشتراک گذاشته است؛ در نهایت همین امر منجر به دستگیری وی شد.

پس از دستگیری شریک چت فرانک، پلیس وی را ردیابی و آپارتمانش را تفتیش کرده و ویدیو‌های ضبط‌شده را پیدا کرد.

فرانک در مجموع از ۵۸ زن پس از خوراندن نوشیدنی‌های مخدر و تجاوز جنسی به آنها فیلمبرداری کرده بود؛ در حالی که شماری از زنان قربانی، خاطرات آنچه را تجربه کرده بودند، سرکوب کردند، بسیاری از قربانیان به‌دلیل آرام‌بخش قوی قادر به یادآوری آنچه اتفاق افتاده بود، نبودند؛ در نتیجه، فرانک به پلیس گزارش نشد. فقط زمانی که پلیس در طول تحقیقات به خانه برخی از زنان رفت، آنها برای نخستین‌بار فهمیدند که فرانک با آنها چه کرده است. دادگاه منطقه‌ای برلین، چهارشنبه گذشته فرانک را به ۱۲ سال زندان و پس از آن بازداشت پیشگیرانه، به‌دلیل ۲۲ مورد تجاوز به ۱۴ زن محکوم کرد. در طول محاکمه سه‌ماهه، ۱۴ زن به‌عنوان شاهد شهادت دادند و ۶ نفر نیز به‌عنوان شاکی مشترک شرکت کردند؛ ویدیو‌های مجرم نیز به‌عنوان مدرک استفاده شد. به گفته دادگاه، این زنان کاملاً درمانده و بی‌دفاع بودند، زیرا با دارو‌های مختلف آرام شده بودند؛ قضات دریافتند که فرانک از این موضوع سوءاستفاده کرده است؛ این مرد ۶۹ساله از اعمال خود فیلمبرداری می‌کرد و گفته می‌شود که ویدیو‌های ضبط‌شده را به‌صورت دیجیتالی در خانه خود ذخیره کرده است؛ دادگاه اقدام‌های وی را به‌ویژه تحقیرآمیز نسبت به زنان توصیف کرد. با وجود اعتراف وکیل مدافع فرانک در ابتدای محاکمه، دادگاه اعلام کرد که برای وی پس از گذراندن دوران محکومیتش، دستور بازداشت پیشگیرانه صادر می‌کند؛ این اقدام یکی از سخت‌ترین ابزار‌های موجود در سیستم قضایی آلمان محسوب می‌شود. پلیس پس از مشاهده ویدیو‌های ضبط‌شده فرانک تخمین زد که وی در مجموع به ۵۸ زن موادمخدر خورانده و مورد تجاوز قرار داده است. دادگاه سن بالای فرانک را دلیل کافی برای نتیجه‌گیری درباره عدم تکرار جرم توسط وی ندانست. فرانک در طول یک دوره ۷ساله از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲، با ۱۴ زن ملاقات کرد و آنها را فریب داد؛ قاضی روش‌های فرانک را برنامه‌ریزی‌شده و بسیار سازمان‌یافته توصیف و اعلام کرد که وی از یک الگو پیروی می‌کرد. سازمان‌های فعال در زمینه مبارزه با خشونت جنسی علیه زنان در آلمان، ضمن دادن هشدار درباره بحران خشونت جنسی علیه زنان در این کشور، اعلام کردند: ما می‌دانیم که فقط حدود ۳ درصد از تجاوز‌ها به پلیس گزارش می‌شوند و این اتفاق به‌دلیل ترس یا شرم یا به‌دلیل موانع زیادی است که بر سر راه افراد آسیب‌دیده قرار می‌گیرد. آنها گفتند که این پدیده جدیدی نیست، بلکه تجاوز پس از مصرف موادمخدر توسط قربانی چیزی است که تازه به سطح آمده است، تازه درباره آن صحبت می‌شود و تازه با جزئیات واقعی بررسی می‌شود؛ پرونده پلیکو در فرانسه توجه ویژه‌ای را به این موضوع جلب کرده است. این سری تجاوز‌ها بزرگ‌ترین پرونده تا به امروز در رابطه با تجاوز جنسی با استفاده از موادمخدر در دادگاه منطقه‌ای برلین محسوب می‌شود.