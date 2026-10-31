مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از توسعه طرح عرضه فله‌ای محصولات شوینده و بهداشتی در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه دومین غرفه فروش فله‌ای محصولات شوینده روز شنبه با حضور مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان میادین و میوه و تره‌بار شهرداری تهران برگزار شد.

بختیاری‌زاده در این مراسم از توسعه طرح عرضه فله‌ای محصولات شوینده و بهداشتی در پایتخت اظهار کرد: با توجه به سهم محصولات شوینده و بهداشتی در هزینه‌های سبد مصرفی خانوار، سازمان مدیریت میادین با هدف کاهش هزینه‌های شهروندان، عرضه این محصولات به‌صورت فله‌ای را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از هزینه نهایی محصولات شوینده و بهداشتی به بسته‌بندی اختصاص دارد؛ از سوی دیگر، مصرف گسترده ظروف پلاستیکی نیز آسیب‌هایی برای محیط زیست به همراه دارد. بر همین اساس عرضه فله‌ای این محصولات با امکان استفاده مجدد از ظروف چندبارمصرف به‌عنوان راهکاری برای کاهش هزینه‌ها و مدیریت مصرف پلاستیک اجرایی شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به آغاز آزمایشی این طرح در میدان میوه و تره‌بار هروی تصریح کرد: اجرای آزمایشی طرح با استقبال قابل توجه شهروندان همراه شد؛ به‌گونه‌ای که در مقاطعی شاهد تشکیل صف برای خرید این محصولات بودیم. این استقبال زمینه توسعه طرح در سایر میادین را فراهم کرد.

بختیاری‌زاده ادامه داد: در همین راستا، امروز غرفه عرضه فله‌ای محصولات شوینده و بهداشتی در میدان میوه و تره‌بار سردار جنگل افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد. همچنین میدان‌های صادقیه و پروین نیز در برنامه توسعه این طرح قرار دارند. بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته تا پایان سال این خدمت در مجموع در ۲۲ میدان میوه و تره‌بار تهران ارائه خواهد شد.

وی با تشریح مزیت اقتصادی این طرح برای شهروندان گفت: محصولات عرضه‌شده در این غرفه‌ها از نظر قیمتی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از محصولات بسته‌بندی‌شده مشابه در بازار هستند و این اختلاف قیمت در شرایطی ایجاد شده که محصولات از همان کیفیت برخوردارند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در توضیح علت این کاهش قیمت بیان داشت: دلیل اصلی این تفاوت، حذف هزینه‌های مربوط به ظروف و بسته‌بندی است. در این شیوه، شهروندان می‌توانند ظروف خالی و چندبارمصرف خود را به مراکز عرضه بیاورند تا پس از ضدعفونی، مجدداً برای خرید محصولات استفاده شوند. به این ترتیب، هر فرد می‌تواند محصول مورد نیاز خود را به میزان دلخواه و متناسب با مصرف خانوار تهیه کند.

بختیاری‌زاده با تأکید بر اهمیت کیفیت محصولات خاطرنشان کرد: کیفیت محصولات عرضه‌شده مورد توجه و کنترل قرار دارد و این محصولات از کیفیت قابل قبول و در سطح برندهای معتبر بازار برخوردارند؛ بنابراین شهروندان علاوه بر بهره‌مندی از قیمت مناسب‌تر می‌توانند محصولات مورد نیاز خود را با کیفیت مطلوب تهیه کنند.

وی همچنین با اشاره به آثار زیست‌محیطی این اقدام اظهارداشتاستفاده مجدد از ظروف چندبارمصرف، نیاز به تولید و مصرف ظروف پلاستیکی جدید را کاهش می‌دهد و علاوه بر کمک به کاهش پسماندهای پلاستیکی، زمینه مدیریت بهتر مصرف مواد اولیه و کاهش فشار بر صنعت پتروشیمی کشور را فراهم می‌کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران تأکید کرد: توسعه عرضه فله‌ای محصولات شوینده و بهداشتی، اقدامی در راستای حمایت از معیشت خانوار، کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان و صیانت از محیط زیست است و سازمان مدیریت میادین تلاش دارد با گسترش این خدمت در ۲۲ میدان تا پایان سال، امکان بهره‌مندی شهروندان بیشتری را از مزایای آن فراهم کند.