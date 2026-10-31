فدراسیون جهانی والیبال از برگزاری قرعه‌کشی جام جهانی 2027 مردان در عمق 125 متری زمین خبر داد.

قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی والیبال مردان 2027 در مکانی غیرمعمول برگزار خواهد شد. فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) اعلام کرد مراسم تعیین گروه‌های این مسابقات روز سوم دسامبر (12 آذر) در معدن نمک ویلیچکا در لهستان برگزار می‌شود؛ مراسمی که قرار است در عمق 125 متری زمین انجام شود. معدن نمک ویلیچکا در نزدیکی شهر کراکوف قرار دارد و به‌عنوان یکی از آثار ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو شناخته می‌شود. این مجموعه تاریخی روزانه حدود 9 هزار بازدیدکننده دارد و پس از 700 سال فعالیت، استخراج نمک در آن از سال 1996 متوقف شده است. تیم ملی والیبال ایران به عنوان یکی از سه تیم آسیایی به همراه کره جنوبی و ژاپن در این رقابت‌ها حضور دارد.