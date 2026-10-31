خیرآبادی: رنگرز بهترین مربی کشتی جهان است

مربی پیشین تیم ملی کشتی فرنگی گفت: تیم ما توانست کار بسیار بزرگی انجام دهد که رؤیایی و تاریخی بود.

جمشید خیرآبادی درباره قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی قزاقستان اظهار داشت: مسابقات جهانی امسال برای تیم ایران مثل یک رؤیا بود و معجزه‌ای در کشتی اتفاق افتاد. در این روزهای سخت و طاقت‌فرسا، کشتی دل مردم ایران را شاد کرد. کشتی فرنگی در قزاقستان کار بسیار بزرگی انجام داد که رؤیایی، تاریخی و بی‌سابقه بود. به همه دوستان و زحمت‌کشان، به‌خصوص کادرفنی و فدراسیون کشتی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را فراهم کرده است، تبریک می‌گویم. واقعاً داشتن چنین جوانان و شیربچه‌هایی در ایران جای خوشحالی دارد. کشتی فرنگی کار بزرگی انجام داد که شایسته تبریک به همه است.

خیرآبادی درباره عملکرد حسن رنگرز و کسب یک قهرمانی المپیک و دو عنوان قهرمانی جهان توسط تیم ملی کشتی فرنگی گفت: بدون هیچ اغراقی می‌گویم که رنگرز بهترین مربی‌ای است که تاکنون در کشتی فرنگی دیده‌ام. در کشتی فرنگی، استاد محمد بنا جایگاه ویژه خود را دارد و یکی از استثناهای تاریخ این رشته است. واقعاً حسن رنگرز دست‌کمی از محمد بنا ندارد. رنگرز ستاره‌ای تابناک در آسمان مربیگری کشور بوده و در حال حاضر بهترین مربی کشتی جهان است. او قدرت تشخیص، آنالیز و قضاوت دارد و از همه مهم‌تر، از توانایی مدیریت برخوردار است؛ چرا که سرمربیگری به معنای مدیریت است و رنگرز می‌تواند همه را با یکدیگر هماهنگ کند.