پیروزی باارزش پرسپولیس در مازندران برای بازگشت به صدر جدول

تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی خارج از خانه مقابل نساجی بار دیگر به صدر جدول لیگ برتر بازگشت.

در ادامه مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال عصر دیروز دو بازی در شهرهای مازندران و کرمان برگزار شد. در مازندران تیم‌های نساجی و پرسپولیس از ساعت 16:30 در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف هم رفتند که این مسابقه با پیروزی یک بر صفر پرسپولیس به پایان رسید. مهدی تارتار در این بازی پرسپولیس را با ترکیب پیام نیازمند، مهدی زارع، دانیال ایری، مهدی تیکدری، مجید عیدی، پویا پورعلی، پویا لطیفی‌فر (72-یاسین سلمانی)، محمد عمری (79-امیرحسین محمودی)، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما (72-اوستون ارونوف) و علی علیپور(کاپیتان) (2+90- پوریا شهرآبادی) به میدان فرستاد. محمدمهدی محبی در دقیقه 58 تک‌گل بازی را برای پرسپولیس به ثمر رساند تا سرخپوشان پایتخت بعد از شکست خانگی هفته گذشته، سه امتیاز حساس و مهم را در این بازی خارج از خانه به دست بیاورند. پرسپولیس با این برد، 23 امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به سپاهان، دوباره به صدر جدول بازگشت. نساجی در این بازی با وجود شکست، بازی پایاپایی را مقابل حریف بالای جدولی خود انجام داد و چندین موقعیت خطرناک نیز روی دروازه پرسپولیس خلق کرد اما نیازمند و مدافعان پرسپولیس در کنترل بازی موفق بودند.

در دیگر بازی دیروز دو تیم مس شهر بابک و پیکان در ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک برابر هم صف‌آرایی کردند که این بازی با نتیجه 3 بر یک به سود پیکان به پایان رسید. پیکان در دقیقه 18 توسط فرید امیری و در دقایق 42 و 64 توسط حجت احمدی به گل رسید و تک‌گل مس شهر بابک را فریبرز گرامی در دقیقه 1+90 به ثمر رساند. شاگردان ساکت الهامی با کسب این سه امتیاز و با توجه به باخت نساجی برابر پرسپولیس با 13 امتیاز در رتبه یازدهم جدول ایستادند و شهر بابکی‌ها هم با 5 امتیاز از 11 بازی در رتبه هجدهم جدول ماندند. این نتیجه در شرایطی رقم خورد که قاسم شهبا هفته پیش از جمع مسی‌ها جدا شد و مسعود ابراهیمی که در دوران سرمربیگری قاسم شهبا نیز در کادر فنی مس شهر بابک حضور داشت، مسئولیت طراحی تمرینات و امور فنی را بر عهده گرفته است.