چهار وزن متفاوت و یازده مدال جهانی و المپیک؛ حسن یزدانی در آستانه ۳۲ سالگی، رکوردی را به نام خود ثبت کرده که در تاریخ کشتی جهان بی‌نظیر است.

حسن یزدانی با کسب مدال برنز مسابقات جهانی ۲۰۲۶ آستانه، به رکوردی تاریخی رسید که حتی بزرگ‌ترین اسطوره‌های کشتی جهان هم در کارنامه ندارند. نابغه جویباری کشتی ایران حالا تنها کشتی‌گیر تاریخ است که در چهار وزن مختلف مدال جهانی و المپیک گرفته؛ رکوردی که با یازدهمین مدال دوران حرفه‌ای او تکمیل شد. از وزن ۷۰ کیلوگرم در لاس‌وگاس تا ۹۷ کیلوگرم در آستانه، یزدانی مسیری را طی کرده که در تاریخ این رشته نظیری برای آن پیدا نمی‌شود.

داستان این رکورد از سال ۲۰۱۵ آغاز شد؛ زمانی که حسن یزدانی برای نخستین بار در رقابت‌های بزرگسالان جهان روی تشک رفت. او در مسابقات جهانی لاس‌وگاس، در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال نقره رسید تا اولین قدم را در مسیری بردارد که حالا به یکی از استثنایی‌ترین کارنامه‌های تاریخ کشتی جهان ختم شده است. یک سال بعد، یزدانی در المپیک ریو وزن خود را به ۷۴ کیلوگرم رساند و با کسب مدال طلا، نخستین قهرمانی المپیکش را جشن گرفت. او در ادامه، راهی وزن ۸۶ کیلوگرم شد؛ وزنی که سال‌ها خانه اصلی این ستاره ایرانی بود و بخش بزرگی از افتخارات جهانی و المپیکی‌اش در آن به دست آمد.

یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم به مدال‌های رنگارنگی رسید و تا المپیک ۲۰۲۴ پاریس در همین وزن به میدان رفت. چهار سال پس از طلای ریو، او در المپیک توکیو به مدال نقره رسید و در پاریس نیز بار دیگر روی سکوی دوم ایستاد. در فاصله این دو المپیک، مدال‌های جهانی متعدد، جایگاه او را به‌عنوان یکی از چهره‌های ماندگار کشتی جهان تثبیت کرد. اما ادامه مسیر برای یزدانی بدون تغییر وزن ممکن نبود. جراحی کتف و توصیه پزشکان، او را به سمت وزنی بالاتر سوق داد؛ تصمیمی که در نهایت به انتخاب وزن ۹۷ کیلوگرم انجامید. این تغییر، برای کشتی‌گیری که سال‌ها در وزن ۸۶ کیلوگرم رقابت کرده بود، چالشی بزرگ به شمار می‌رفت.

یزدانی در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ آستانه برای نخستین بار در وزن ۹۷ کیلوگرم روی تشک رفت. او در این رقابت‌ها مقابل آرش یوشیدا شکست خورد، اما توانست به مدال برنز برسد؛ مدالی که شاید از نظر رنگ با طلای ریو یا قهرمانی‌های جهانی‌اش قابل مقایسه نباشد، اما از نظر تاریخی جایگاهی ویژه دارد. این برنز، یازدهمین مدال جهانی و المپیکی حسن یزدانی بود؛ مدالی که رکورد چهار وزن متفاوت را برای او کامل کرد. یزدانی حالا در وزن‌های ۷۰، ۷۴، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم سابقه کسب مدال جهانی یا المپیک دارد؛ دستاوردی کم‌نظیر که حاصل سال‌ها رقابت در بالاترین سطح و عبور از محدودیت‌های معمول یک دوران ورزشی است. شاید ارزش واقعی این رکورد زمانی روشن‌تر شود که بدانیم یزدانی برای رسیدن به آن، تنها به تغییر یک یا دو وزن بسنده نکرده است.

او از وزن ۷۰ کیلوگرم به ۷۴ رسید، سال‌ها در ۸۶ کیلوگرم جنگید و سرانجام در ۹۷ کیلوگرم نیز روی سکوی جهانی ایستاد. چنین مسیری، در ورزشی که اختلاف چند کیلوگرم می‌تواند معادلات قدرت و سبک کشتی را تغییر دهد، به‌خودی‌خود یک اتفاق استثنایی است.

یازده مدال در یازده سال؛ از برنز لاس‌وگاس تا برنز آستانه. حسن یزدانی در این مسیر هم قهرمانی المپیک را تجربه کرده، هم چهار بار طلای جهانی و المپیک را به دست آورده و هم در سه وزن مختلف دیگر به مدال رسیده است.