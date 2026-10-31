رویترز گزارش داد همزمان با آتش گرفتن و انفجار چند نفتکش در تنگه هرمز، بهای نفت در پایان معاملات جمعه بیش از دو درصد جهش کرد و برنت به بالاترین سطح شش ماه گذشته رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ بازار جهانی نفت در پایان ماه اکتبر (دیروز شنبه 31 اکتبر) شاهد جهشی چشمگیر بود. جایی که بالا گرفتن ناامنی‌ها در پیرامون تنگه هرمز و افزایش نگرانی‌ها درباره ازسرگیری درگیری میان ایران و آمریکا، بهای نفت را به بالاترین سطح خود در شش ماه گذشته رساند.

در پایان معاملات روز جمعه، بهای نفت برنت با رشد دو و چهار دهم درصدی به ۱۱۷ دلار و ۶۴ سنت در هر بشکه رسید. بهای این نفت شاخص در جریان دادوستدها حتی از مرز ۱۱۸ دلار هم گذشت. نفت وست‌تگزاس آمریکا نیز دو درصد بالا رفت و در سطح ۱۰۴ دلار و ۱۲ سنت ایستاد.

به این ترتیب، برنت در ماه اکتبر 13 و شش دهم درصد و نفت آمریکا 15 و دو دهم درصد گران‌تر شد. رشدی که نشان می‌دهد بازار نفت بیش از هر چیز چشم به رخدادهای امنیتی خلیج‌فارس و آینده صادرات نفت منطقه دوخته است.

به گزارش رویترز،‌ در روزهای پایانی ماه اکتبر، خبرهای پیاپی از رخدادهای دریایی در تنگه هرمز بار دیگر این آبراه راهبردی را در کانون توجه بازار انرژی جهان قرار داد.

برآوردها نشان می‌دهد تنها در ماه اکتبر دست‌کم ۳۵ رخداد و حمله علیه کشتی‌ها در آب‌های خلیج‌فارس و تنگه هرمز روی داده است. رفت‌وآمد کشتی‌ها نیز همچنان نزدیک به ۷۰ درصد پایین‌تر از اندازه پیش از جنگ بوده، هرچند در هفته‌های گذشته نشانه‌هایی از بهبود رفت‌وآمد دیده شده است.

هشدار فارن پالیسی

درباره امنیت انرژی در خلیج ‌فارس

از سوی دیگر یک گزارش تحلیلی در نشریه فارن پالیسی هشدار می‌دهد که حملات به تاسیسات نفتی و گازی و مسیرهای انتقال انرژی در منطقه خلیج‌فارس، اعتبار این منطقه به عنوان تامین‌کننده‌ای قابل اتکا را به شدت تضعیف کرده و ازسرگیری درگیری‌ها می‌تواند خسارت‌هایی بلندمدت به بازار جهانی انرژی وارد کند.

فارن پالیسی نوشت: از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه (نهم اسفندماه ۱۴۰۴)، به پالایشگاه‌ها، واحدهای تولید گاز طبیعی مایع‌شده و پایانه‌های صادراتی در سراسر منطقه خلیج‌فارس آسیب گسترده‌ای رسیده است. بازسازی بخش زیادی از زیرساخت‌های آسیب‌دیده سال‌ها زمان خواهد برد. هزینه این خسارت‌ها عمدتا بر دوش واردکنندگان انرژی در آسیا، اروپا و کشورهای در حال توسعه خواهد بود که نظام انرژی خود را بر پایه دسترسی مطمئن به منابع خلیج‌فارس بنا کرده‌اند.

این نشریه ادامه داد: تولیدکنندگان نفت و گاز منطقه خلیج‌فارس پنج دهه تلاش کردند جهان را متقاعد کنند که عرضه انرژی آنها حتی در شرایط جنگ‌های منطقه‌ای نیز قابل اتکاست. هشت ماه درگیری در دو جبهه، این اعتبار را به شدت تضعیف کرده است.