شرکت‌های بین‌المللی که سال‌ها پیش عربستان را بهشت سرمایه‌گذاری می‌دانستند، حالا یکی پس از دیگری اعلام می‌کنند که از این کشور می‌روند. بازار مسکن دبی هم در هشت ماه اخیر حدود نصف ارزش معاملات خود را از دست داده است.

به گزارش کیهان، در شرایطی که برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در این توهم که با حمایت از آمریکا و اسرائیل در حمله طوفانی به ایران، نسخه همسایه شمالی خود را خواهند پیچید، اما حالا در باتلاقی که خود ایجاد کردند، گیر افتاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ حملات یمن، عربستان را از یک مقصد امن به جایی تبدیل کرده که سرمایه‌ها از آن فرار می‌کنند. نتیجه هم این است که همه بلندپروازی‌های محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، در هوا آب شده است. حال آنکه محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۶ طرحی به نام «رؤیای ۲۰۳۰» رونمایی کرد. هدف این طرح این بود که عربستان دیگر فقط به نفت وابسته نباشد و با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برگزاری رویدادهای بین‌المللی، توسعه گردشگری و ساختن شهرهای مدرن، اقتصادش را متنوع کند. اما از زمانی که یمنی‌ها در پاسخ به حملات ائتلاف سعودی، عملیات تلافی‌جویانه را شروع کردند و تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان را هدف گرفتند، همه چیز به هم ریخت.

جدیدترین مورد، شرکت انگلیسی «اینفورما» است که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های برگزارکننده نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری در عربستان است. خبرگزاری رویترز به نقل از این شرکت نوشت که پیش‌بینی می‌کند رشد درآمد جهانی‌اش از شش درصد به سه درصد کاهش پیدا کند چون حملات یمنی، رویدادهایی که این شرکت در عربستان برگزار می‌کرد را مختل کرده است.

اینفورما حتی پیش‌بینی کرده که درآمدش از برگزاری رویدادها در عربستان تا پایان سال ۲۰۲۶ صفر بماند و گفته ممکن است برنامه‌های سرمایه‌گذاری‌اش در عربستان را هم به کل پس بگیرد.

خبرگزاری بلومبرگ آمریکا هم در گزارشی نوشت که بالا گرفتن حملات یمن به عربستان، نگرانی‌های اقتصادی را از بخش نفت به بخش‌های غیرنفتی منتقل کرده است؛ همان بخش‌هایی که ستون اصلی «رؤیای ۲۰۳۰» هستند به عبارت ساده‌تر، دیگر فقط نفت عربستان نیست که در خطر است؛ سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های غیرنفتی هم به خطر

افتاده‌اند.

مرکز مالی ریاض عملاً تعطیل شد

بلومبرگ در ادامه، با اشاره به محاصره هوائی یمن علیه عربستان، نوشت: حملات یمن باعث محدود شدن پروازها در ریاض، به تعویق افتادن رویدادهای مهم و تعطیلی عملی مرکز مالی پایتخت شده است.

بلومبرگ از کارشناسان اقتصادی نقل کرد: حتی اگر درآمدهای نفتی عربستان بالا برود، این افزایش نمی‌تواند پیامدهای گسترده اقتصادی جنگ بر بخش‌های غیرنفتی را جبران کند. در پایان گزارش، بلومبرگ اشاره کرد: شاخص سهام عربستان پس از خسارات پیوسته در دو ماه گذشته، به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۱ نزدیک می‌شود.

با این داده‌ها، همه چیز روشن می‌شود. رؤیای ۲۰۳۰ که محمد بن سلمان می‌خواست با آن عربستان را به یک قدرت اقتصادی تبدیل کند که به نفت وابسته نباشد و روی سرمایه‌گذاری‌ها تکیه کند، حالا بر باد رفته است.

بازار مسکن دبی با جنگ به خاک نشست

از سوی دیگر هشت ماه پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بازار مسکن امارات هم هنوز از تبعات نااطمینانی منطقه‌ای خارج نشده است.

تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد فشار اصلی در دبی دیده می‌شود. جایی که ارزش و تعداد معاملات کاهش یافته، قیمت برخی خانه‌ها پایین آمده و سازندگان نیز سرعت عرضه پروژه‌های جدید را کم کرده‌اند.

همزمان، نگرانی از بازگشت درگیری‌ها به بازار سهام امارات هم سرایت کرده و سهام برخی شرکت‌های بزرگ ساختمانی و ملکی را تحت فشار گذاشته است.

بر اساس گزارش نشنال امارات، ارزش معاملات مسکونی دبی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ به 72 میلیارد درهم رسید که ۴۷ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. تعداد معاملات نیز با کاهش ۳۸ درصدی به حدود ۳۴ هزار مورد رسید.

این کاهش در حالی رخ داده که بازار دبی پیش از جنگ یکی از دوره‌های پررونق خود را پشت سر می‌گذاشت.

شرکت کاوندیش مکسول هم اعلام کرده خریداران پس از آغاز درگیری‌ها محتاط‌تر شده‌اند. در ۹ ماه نخست سال نیز تعداد معاملات مسکونی دبی ۲۳ درصد کاهش یافت و به ۱۱۲ هزار معامله رسید و ارزش آنها با افت ۲۷ درصدی به حدود ۲۹۲ میلیارد درهم رسید.

گزارش اس‌اندپی گلوبال نیز تصویر مشابهی ارائه می‌کند. میانگین معاملات ماهانه املاک دبی از مارس تا سپتامبر به حدود ۱۲ هزار مورد رسید که ۲۶ درصد کمتر از میانگین ماه‌های قبل از جنگ بود.

قیمت املاک نیز تا سپتامبر (شهریور ماه) حدود ۱۵ درصد از پایان سال ۲۰۲۵ پایین‌تر آمده است.

افت بازار فقط به خرید و فروش محدود نشده است. گزارش تازه شرکت کاشمن‌اند ویکفیلد کور نشان می‌دهد بازار مسکونی دبی در سه‌ماهه سوم همچنان در است و قیمت فروش نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

گفتنی است شنیده می‌شود با وجود افت تا ۳۰ درصدی قیمت املاک در دبی، خریداران یهودی در رفتاری قابل تامل و با بودجه دولتی در حجم وسیعی خرید ساختمان‌های بزرگ با قیمت‌های گزاف را برای حفظ بازار املاک امارات آغاز کرده‌اند. این در حالی است که حجم فعالیت فروشندگان ایرانی در این بازار قابل توجه است.