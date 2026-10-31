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کد خبر: ۳۴۱۱۱۲
تاریخ انتشار : ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹
سرویس کیهان » اخبار
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وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد

ظرفیت بالای ایران و آفریقا برای همکاری‌‌های کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران و آفریقا می‌توانند در تأمین نیازهای کشاورزی مکمل یکدیگر باشند و ظرفیت بالایی برای همکاری دارند.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا نوری در حاشیه نخستین نشست ملی همکاری‌‌های کشاورزی ایران و آفریقا در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌‌های اقلیمی ایران و کشورهای آفریقایی اظهار داشت: با توجه به تفاوت شرایط اقلیمی دو منطقه ‌ایران و آفریقا می‌توانند در تأمین نیازهای کشاورزی مکمل یکدیگر باشند.
او افزود: در ایران محصولات سردسیری به‌ وفور تولید می‌شود و در مقابل کشورهای آفریقایی ظرفیت بالایی در تولید محصولات گرمسیری دارند که این موضوع می‌تواند یکی از زمینه‌‌های مهم توسعه مبادلات تجاری باشد.
سازوکار توسعه همکاری‌ها
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: علاوه‌بر مبادله محصولات کشاورزی، در حوزه‌هایی همچون مدیریت آب و خاک، ماشین ‌آلات و فناوری‌‌های نوین کشاورزی، دامپروری، به‌ ویژه اصلاح نژاد دام و همچنین شیلات، زمینه‌‌های گسترده‌‌ای برای همکاری با کشورهای آفریقایی وجود دارد. این ظرفیت‌‌ها تاکنون آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته‌ است. بنابراین، معاون اول رئیس‌جمهور به‌ عنوان مسئول عالی ستاد آفریقا در دولت موضوع توسعه همکاری‌‌ها با کشورهای این قاره را پیگیری می‌کند.
نوری با اشاره به ساز و کارهای موجود برای توسعه همکاری‌‌های دوجانبه گفت: در حال حاضر مسئولیت کمیسیون‌‌های مشترک همکاری با شش کشور آفریقایی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و با 10 کشور آفریقایی نیز کمیته مشترک کشاورزی داریم.
وی افزود: این کمیسیون‌‌ها و کمیته‌‌ها فعال هستند و حضور نمایندگان و سفرای بیش از 15 کشور آفریقایی در نشست دیروز نشان‌دهنده علاقه و اراده دو طرف برای توسعه و تعمیق روابط اقتصادی و کشاورزی است. گسترش این همکاری‌‌ها می‌تواند منافع متقابلی برای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آفریقایی به همراه داشته باشد.
اهمیت کریدور شمال- جنوب
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران گفت: با تکمیل کریدورهای حمل‌ و نقلی، به‌ ویژه کریدور شمال- جنوب امکان استفاده از ظرفیت ترانزیتی ایران برای تامین بخشی از نیازهای کشورهای آفریقایی فراهم می‌شود.
گفتنی است؛ در حالی‌که 40 روز از آغاز سال زراعی جدید می‌گذرد؛ وزیر جهاد کشاورزی وعده داد؛ تسویه مطالبات گندمکاران تا پس فردا سه‌شنبه به‌صورت کامل انجام می‌شود. نوری ابراز امیدواری کرد که نرخ نهائی خرید تضمینی گندم بزودی مشخص و ابلاغ شود.

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