پوچی ادعاهای وزارت اقتصاد درباره FATF برملا شد

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه جدید خود نه‌تنها پیشرفت ادعایی وزارت اقتصاد را تأیید نکرده، بلکه ایران را در لیست سیاه خود نگه داشت و همچنان خواستار جدی اصلاح قوانین داخلی و رفع نواقص مبارزه با تأمین مالی تروریسم از ایران است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز گذشته در پایان نشست خود در پاریس بیانیه جدیدی درباره وضعیت ایران منتشر کرد.

بررسی این بیانیه نشان می‌دهد که برخلاف برخی روایت‌ها در نهادهای رسمی کشور، تغییری در وضعیت ایران ایجاد نشده بلکه حاوی مطالبات صریح‌تری درباره اصلاح قوانین و تکمیل برنامه اقدام کشور است.

این در حالی است که مرکز اطلاعات مالی ذیل وزارت اقتصاد، به‌عنوان متولی پیگیری پرونده ایران در FATF بعد از گذشته بیش از یک سال از طرح دوباره FATF در کشور و تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در کشور به دنبال دستاوردسازی از این نشست بوده و در اطلاعیه‌ای درباره نتایج این نشست اعلام کرد: «پیشرفت اقدامات کشور در ۱۰ بند از بندهای برنامه اقدام مورد اجماع اعضای FATF قرار گرفت.»

گره FATF با تصویب پالرمو و CFT باز نشد

بیانیه FATF نشان می‌دهد این نهاد همچنان نواقص اساسی در نظام مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم کشور را پابرجا می‌داند و خواستار اصلاح قوانین اصلی ایران شده است.

به بیان دیگر آنچه در بیانیه جدید FATF دیده می‌شود نه تغییر در وضعیت ایران و نه کاهش محدودیت‌های مالی بلکه تکرار مطالبات قبلی و اضافه شدن تأکید صریح بر اصلاح چارچوب قانونی کشور است.

این نهاد به‌طور مشخص اعلام کرده که چارچوب قانونی ایران جرم تأمین مالی تروریسم را به اندازه کافی جرم‌انگاری نمی‌کند و ایران در ایجاد نظام تحریم‌های مالی هدفمند مطابق استانداردهای FATF ناکام مانده است.

این در حالی است که ایران سال گذشته دو کنوانسیون پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد و مرکز اطلاعات مالی نیز بارها اعلام کرد با تصویب این دو کنوانسیون می‌توان وضعیت ایران را در لیست سیاه FATF تغییر داد.

چرا کسی برکنار نمی‌شود؟

مسعود براتی، کارشناس اقتصادی در واکنش به بیانیه اخیر این نهاد وابسته به آمریکا یادآور شد: سال پیش دولت با ادعای خارج کردن ایران از فهرست سیاه FATF مجمع تشخیص را وادار به تصویب دو معاهده پالرمو و CFT کرد. الان بعد از یک‌سال و نیم و عدم تغییر در وضعیت ایران اشتباه محاسباتی دولت اثبات شده است. تاسف بار این است که کسی بابت این وعده‌های پوچ بازخواست یا برکنار نمی‌شود.

وی افزود: علی‌رغم گذشت هشت ماه از تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران FATF کوچک‌ترین موضع‌گیری در این باره نداشته است، در حالی‌که در همان ماه‌های اول جنگ روسیه و اوکراین نسبت به محکوم کردن روسیه و اعمال محدودیت بر این کشور فعال شد.

خط قرمز حمایت از گروه‌های مقاومت در مطالبات FATF

نکته قابل توجه مطالبه جدید FATF در این بیانیه است. این نهاد صراحتاً از ایران خواسته چارچوب کلی قوانین خود از جمله قوانین اصلی را اصلاح کند تا هرگونه استثنا یا محدودیت مغایر با استانداردهای FATF در زمینه جرم تأمین مالی تروریسم و تحریم‌های مالی هدفمند برطرف شود.

برای مثال ایران باید استثنای مربوط به تأمین مالی گروه‌هایی را حذف کند که با هدف پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی فعالیت می‌کنند. موضوعی که با نگاه ایران به حمایت مالی از برخی گروه‌های مقاومت و مبارزه با اشغالگری محل اختلاف است.

روایت مرکز اطلاعات مالی در برابر متن رسمی FATF

این نهاد در ادامه شش محور را برای تکمیل برنامه اقدام ایران مطرح کرده است که از جمله آن‌ها اطمینان از درج اطلاعات کامل فرستنده و ذی‌نفع در حواله‌های بانکی و شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان فاقد مجوز خدمات انتقال پول است.

علاوه‌بر این در موضوع کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نیز ارزیابی قبلی خود را تکرار کرده و همچنان حق‌شرط‌های ایران را بیش از حد گسترده و انطباق داخلی با این کنوانسیون‌ها را مغایر استانداردهای خود دانسته است.

با این حال مشخص نیست مرکز اطلاعات مالی با چه هدفی بخش‌هایی از بیانیه‌های رسمی FATF را نادیده می‌گیرد و با ارائه روایتی ناقص و یک‌طرفه تلاش می‌کند از نتایج این نشست تصویری از پیروزی و دستاوردسازی ارائه دهد.