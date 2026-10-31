یک استودیو در ‌هالیوود: برهنگی و فحاشی ممنوع!

استودیوی آنجل مجموعه‌ای از مقررات محتوایی جدید را معرفی کرده است که بر اساس آن، نمایش صحنه‌های جنسی، برهنگی، استفاده از الفاظ رکیک و به‌کار بردن نام خدا به شکلی نامناسب در آثار تولیدی این استودیو ممنوع خواهد بود.

جف‌هارمون، یکی از بنیان‌گذاران و مدیر ارشد محتوای آنجل، روز پنجشنبه در گفت‌وگویی با شبکه فاکس‌نیوز از سیاست جدید این استودیو با عنوان «تعهد آنجل» رونمایی کرد و درباره دلایل اتخاذ این رویکرد توضیح داد.

او گفت: سیاست جدید آنجل شامل سه تعهد اصلی درباره تأیید محتوای آثار از سوی مخاطبان، تعیین استانداردهای سخت‌گیرانه برای نمایش مسائل جنسی و استفاده از زبان نامناسب و گسترش امکانات نظارت والدین بر محتوای قابل دسترس کودکان است.

هارمون در توضیح این سیاست گفت: قول می‌دهیم که هرگز برهنگی و هیچ‌گونه رابطه جنسی روی پرده نمایش داده نشود. او آنجل را استودیویی «سازگار با ارزش‌های دینی» توصیف کرد.

در متن این تعهد که در وب‌سایت رسمی آنجل منتشر شده، آمده است: هیچ‌گونه عمل جنسی روی پرده نمایش داده نخواهد شد؛ هرگز. استفاده از الفاظ رکیک ممنوع است و در عنوان آثاری که برای کودکان ۱۲ ساله و کوچک‌تر عرضه می‌شوند، نباید از الفاظ رکیک استفاده شود. آنجل هیچ فیلم یا سریال تولیدی‌ای را که در آن از نام خدا به شکلی نامناسب استفاده شده باشد، منتشر نخواهد کرد.