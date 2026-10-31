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کد خبر: ۳۴۱۱۰۸
تاریخ انتشار : ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹
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برگزیدگان مسابقه فیلمنامه‌نویسی با موضوع شهدای مدرسه میناب

چهار فیلمنامه برتر مسابقه «مدرسه‌ای که می‌رفتم» با موضوع شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب معرفی شدند.
با پایان مراحل نگارش، ارزیابی و داوری نهائی مسابقه فیلمنامه‌نویسی «مدرسه‌ای که می‌رفتم»، چهار اثر برتر این مسابقه معرفی شدند. طرح‌های منتخب با همراهی فرهاد توحیدی، کمال تبریزی، حجت قاسم‌زاده اصل و ‌هادی مقدم‌دوست به‌عنوان منتورهای مسابقه، مراحل توسعه، تکمیل طرح تفصیلی و نگارش فیلمنامه بلند سینمایی را پشت سر گذاشتند و پس از پایان فرآیند نگارش، برای ارزیابی و داوری نهائی ارائه شدند.
بر اساس نتایج نهائی داوری، فیلمنامه «مین + آب» نوشته محمدرضا مسعودی رتبه نخست، فیلمنامه «جامدادی» نوشته مهدی سجاده‌چی رتبه دوم، فیلمنامه «حاضر» نوشته داود نجف‌زاده رتبه سوم و فیلمنامه «شنبه نکبتی» نوشته ‌هانیه بابانژاد و امین پاک فطرت رتبه چهارم این مسابقه را کسب کردند. مسابقه فیلمنامه‌نویسی «مدرسه‌ای که می‌رفتم» با هدف گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و روایت سینمایی زندگی و سرگذشت کودکان شهید ایران، از سوی بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد. در این مسابقه ۴۲۳ طرح و ایده به دبیرخانه رسید که پس از بررسی‌های تخصصی با مشارکت کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران، ابتدا ۴۳ طرح و در مرحله بعد ۱۳ طرح انتخاب شدند و در نهایت چهار طرح برای نگارش فیلمنامه بلند سینمایی برگزیده شدند.
در آغاز مرحله نگارش فیلمنامه‌ها، چهار نویسنده منتخب و منتورهای مسابقه در نشستی با حضور خانواده‌های تعدادی از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، از نزدیک با روایت‌ها و خاطرات آنان آشنا شدند.

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