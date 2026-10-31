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کد خبر: ۳۴۱۱۰۷
تاریخ انتشار : ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹
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جایگاه صدا و سیما در سامانه پدافند گفتمانی کجاست؟

سازوکارهای لازم گفتمان پدافند غیرعامل در صداوسيما در نشست تخصصی پدافند غیرعامل و رسانه که صبح روز شنبه ۹ آبان در مرکز تحقیقات سازمان صداوسيما برگزار شد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. 
به گزارش خبرنگار کیهان، به‌مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، نشست تخصصی پدافند غیرعامل و رسانه صبح روز شنبه نهم آبان ماه با حضور دکتر تینا چهارسوقی امین از مدرسین دانشگاه و همچنین قائم‌مقام‌، تنی چند از مدیران و کارشناسان و پژوهشگران مرکز تحقیقات سازمان صداوسيما برگزار شد. 
در این نشست چهار سوقی امین‌، با اشاره به جایگاه رسانه ملی در بین رسانه‌های کشور گفت: صداوسيما در مسیر پدافند گفتمانی به‌ویژه در جنگ‌های تحمیلی اخیر بخوبی عمل کرده است و در واقع توانست به واژه تآب‌آوری که یکی از سازوکارهای پدافند گفتمانی و رسانه است جامه‌ عمل بپوشاند. وی با بیان اینکه رسانه ملی یکی از اهرم‌ها و ابزارهای پدافند رسانه‌ای بود که توانست تبلیغات دروغین رسانه‌های معاند را در بحران‌های اخیر و به‌ویژه جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان خنثی کند افزود: امروز رسانه ملی در جایگاه برتر از لحاظ پدافند غیرعامل رسانه‌ای قرار دارد و بایستی در همه مراحل گفتمان پدافندی هم حضور گسترده‌تری داشته باشد. 
گفتنی است که در ادامه این نشست هم هر یک از پژوهشگران و مدیران بخش‌های مختلف مرکز تحقیقات سازمان صداوسيما نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود را درخصوص پدافند غیرعامل و نحوه ارتباط آن با رسانه را بیان کردند.

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