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کد خبر: ۳۴۱۱۰۶
تاریخ انتشار : ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹
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«پاورقی» رادیویی شد

برنامه تلویزیونی «پاورقی» از روز شنبه ۹ آبان‌ماه، پخش نسخه رادیویی خود را از شبکه رادیویی صبا آغاز می‌کند. 
این برنامه که پیش‌تر از شبکه دو سیما پخش می‌شد، در نسخه شنیداری نیز همان رویکرد طنزآمیز خود را در مرور رویدادهای روز و موضوعات مطرح‌شده در فضای مجازی دنبال خواهد کرد.
نسخه رادیویی «پاورقی» با مرور اخبار و اتفاقات روز، برخی رویدادها و موضوعات روز جامعه را با زبانی طنز بررسی می‌کند. سازندگان برنامه در این نسخه از ظرفیت‌های رسانه شنیداری برای ارائه قالبی متفاوت از برنامه تلویزیونی استفاده کرده‌اند.
«پاورقی» از دیروز، شنبه ۹ آبان‌ماه، هر روز ساعت ۱۶ از رادیو صبا پخش می‌شود.

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