همایش ملی «زنگ بیداری؛ از ایران تا فلسطین» در آستانه روز مبارزه با استکبار جهانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار کیهان، مجید خسروآبادی، دبیر همایش «زنگ بیداری» در نشست خبری این همایش ضمن اعلام اینکه این رویداد روز سه‌شنبه، ۱۲ آبان‌ماه، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در تالار خلیج‌فارس موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود، هدف اصلی آن را تبیین و شفاف‌سازی آمار جان‌باختگان و آوارگان جنگ غزه و بررسی مستندات مربوط به جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه عنوان کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین میثم امرودی، دبیرکل مجمع فعالان و سازمان‌های مردم‌نهاد حامی آزادی قدس، نیز در این نشست با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت تأکید کرد که در آستانه ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، موج تنفر جهانی از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کودکان، زنان و غیرنظامیان، این مناسبت را برجسته‌تر از سال‌های گذشته کرده است. وی عملیات ۷ اکتبر را «لیلةالقدر مقاومت» خواند که پرده از چهره جهان‌خواران و حامیان جنایتکار آن‌ها برداشته است. امرودی با استناد به آمارهای سازمان ملل، به شهادت و مجروح شدن حدود ۵۰ هزار نفر از فلسطینیان در غزه- که ۳۸ هزار نفر آنان زنان و کودکان هستند- و آوارگی نزدیک به یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر اشاره کرد و از مردم خواست برای کمک به آوارگان در آستانه فصل سرما مشارکت کنند.

در ادامه، حجت‌الاسلام سیدهاشم حسینی‌المدنی، سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به نقض آشکار کنوانسیون‌های ژنو و حقوق بشردوستانه در حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز درمانی، مدارس و امدادگران، از آمادگی چشمگیر مردمی خبر داد و افزود که با ثبت‌نام حدود ۶ میلیون نفر در سامانه داوطلبان، ایران رتبه نخست را در میان جوامع ملی هلال‌احمر و صلیب سرخ جهان داراست. همچنین اشاره شد که چهار تن از امدادگران هلال‌احمر در جریان جنگ ۴۰ روزه به درجه شهادت نائل آمده‌اند.