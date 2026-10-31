حمله دشمن آمریکایی به ۲ قایق صیادی در تنگه هرمز

صبح شنبه دو قایق صیادی در جنوب قشم مورد حمله پهپادی دشمن آمریکایی قرار گرفتند.

دو قایق صیادی از اهالی جنوب قشم صبح شنبه مورد حمله پهپادی دشمن آمریکایی قرار گرفت.

این حادثه در ۱۴ مایلی جنوب جزیره قشم رخ داده است و زخمی‌ها به جزیره قشم منتقل

شده‌اند.

به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام استانداری هرمزگان، پس از انجام عملیات جست‌وجو و نجات در محدوده محل اصابت پهپاد، دو صیاد مفقودشده پیدا شدند و با موفقیت نجات یافتند.