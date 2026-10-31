طحان نظیف: حقوق زنان از مباحث بنیادین در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب است

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: مسئله‌ حقوق زنان و جایگاه تقنینی آنان در نظام حقوقی، از مباحث بنیادین و راهبردی در منظومه فکری شهید آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای(ره)است.

هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در کرسی ترویجی «بایسته‌های تقنینی حوزه زنان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» که در پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، با گرامیداشت ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره (س)

و یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اظهار داشت: اگرچه هشت ماه از شهادت ایشان می‌گذرد، اما همچنان در فراق ایشان در سوز و گداز هستیم.

وی در این نشست که در راستای همایش ملی «قانون و قانون‌گذاری در منظومه فکری شهید آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (ره)» برپا شد، عنوان کرد: برخی انسان‌ها در زمان حیات‌شان، آنگونه که باید شناخته نمی‌شوند؛ امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای یکی از آنهاست. باید با برگزاری این‌گونه کرسی‌ها و نشست‌ها به تبیین اندیشه‌های عمیق ایشان پرداخت.

طحان نظیف با اشاره به آخرین دیداری که رهبر شهید در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۴ مصادف با روز قانون اساسی با بانوان داشتند، گفت: ایشان به صورت مستمر دیدارها و سخنرانی‌هایی در جمع بانوان داشتند. بیانات ایشان در این جمع‌ها که بیشتر آنها درباره نقش و جایگاه زنان بوده است، می‌تواند برای پژوهشگران و محققان راهنما باشد.

عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان به سیاست‌های کلی «خانواده» و «جمعیت» که از سوی رهبر شهید انقلاب ابلاغ شده نیز اشاره کرد و اظهار داشت: بخش‌هایی از این سیاست‌ها نیز درباره نقش و جایگاه زنان است که در کنار آن بیانات می‌توان به منظومه فکری امام شهید درباره عنوان همایش و موضوع این نشست دست یافت.

به گزارش مهر، وی نخستین محور منظومه فکری امام شهید را نقد مبنایی حقوق زن در غرب با تاکید بر انحراف از عدالت و کرامت دانست و بیان کرد: نخستین گام در تبیین بایسته‌های تقنینی، شناخت دقیق آسیب‌های الگوی غربی است. ایشان با استناد به شواهد تاریخی و ادبی، نگاه غرب به زن را نگاهی ابزاری و مبتنی بر «عدم تعادل» معرفی می‌کنند.

طحان نظیف در همین رابطه به بازخوانی بخشی از بیانات رهبر شهید انقلاب در اجتماع بانوان استان تهران در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۷۶ پرداخت مبنی بر اینکه «غربی‌ها در زمینه‌ شناخت طبیعت زن و چگونگی برخورد با جنس زن دچار افراط و تفریط بوده‌اند... اساساً نگرش غربی نسبت به زن یک نگرش مبنی بر عدم برابری و بر عدم تعادل است... زن در چشم فرهنگ اروپایی... موجود درجه‌ دوم است».

سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: همچنین ایشان تأکید دارند که ادعاهای امروزی غرب درباره حقوق زن، پوششی برای منافع اقتصادی و ارضای شهوات مردانه بوده است. رهبر شهید انقلاب در دیدار جمعی از زنان در ۲۵ آذر ۱۳۷۱ فرمودند: «از روزی که اروپایی‌ها صنایع جدید را به وجود آوردند... زمزمه‌ آزادی زن را بلند کردند برای این که زن را از داخل خانواده‌ها به درون کارخانه‌ها بکشانند به عنوان یک کارگزار ارزان از او استفاده کنند... زن را به عنوان وسیله‌ التذاذ مردان معرفی کردند و اسمش را آزادی زن گذاشتند».

عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: ایشان حتی بیان می‌کنند که در حقوق مالکیت و سیاسی نیز غرب سابقه‌ای تاریک دارد. در بیاناتشان در مراسم هشتمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره) و دیدار جمعی از بانوان پزشک به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در سال ۱۳۶۸ اظهار داشتند که «تا اوایل این سده... در کشورهای غربی زنان مالکیت به معنای حقیقی نداشتند... تا دهه‌های دوم این قرن در هیچ جای اروپا هیچ زنی حق رأی دادن نداشت حق صرف کردن مال خودش را نداشت.»

وی در همین رابطه گفت: یکی از مهم‌ترین خلأ‌ها یا نیازهای تقنینی، حمایت از زن در برابر زورگویی و خشونت در محیط امن خانه است. رهبر شهید انقلاب در شهریور سال ۱۳۷۵ در جمع زنان شهر ارومیه فرمودند: «قانون در حمایت از بانوانی که خانواده تشکیل داده‌اند و درون محیط خانوادگی خودشان هستند وظایف بسیار سنگینی دارد... حمایت اخلاقی و قانونی از زن است تا مرد در محیط خانواده نتواند زورگویی کند... اگر ما در جامعه‌مان کمبودی در این زمینه داریم باید مرتفع شود و حمایت قانونی از زن با کمال قوت و شدت انجام گیرد».

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ایشان البته در همان دیدار تصریح می‌کنند که اصلاحات انجام شده کافی نیست و نیاز به پیگیری مجدانه دارد. صحبت‌های ایشان به این شرح است: «گرچه پس از انقلاب اصلاحات زیادی در قوانین ازدواج و حمایت از خانواده شده است، اما کافی به نظر نمی‌رسد لذا توصیه ما به همه دست‌اندرکاران... این است که چنین مطلبی را مجدانه دنبال کنند». دومین محور که مورد اشاره طحان‌نظیف قرار گرفت، «پرهیز از انفعال و تقلید در قانون‌گذاری» بود. وی اظهار داشت: قانون‌گذار نباید تحت تأثیر تبلیغات یا فشارهای غربی، قوانینی مغایر با فطرت و مصلحت جامعه وضع کند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در همین رابطه به بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب پرداخت مبنی بر اینکه «اگر ما با این قصد، وارد این میدان دفاع از زن شویم که از غربی‌ها عقب نمانیم، اشتباه خواهیم کرد... ما باید ببینیم حقایقی که در عالم وجود دارد که بیشترینِ این حقایق هم در تعالیم اسلامی نهفته است، چیست؟».

طحان نظیف سومین محور را «تأمین عدالت در حقوق اجتماعی و اقتصادی» دانست و با بیان اینکه قانون باید تضمین‌کننده‌ برابری در عین تفاوت‌های تکوینی باشد، گفت: رهبر شهید انقلاب در اجتماع بانوان استان تهران در سال ۱۳۷۶ فرمودند که «در اسلام آنچه مطرح است عبارت است از تعادل یعنی رعایت عدالت محض میان افراد بشر... برابری در حقوق مطرح است، اما یک جایی ممکن است احکام زن با احکام مرد متفاوت باشد همچنان که طبیعت زن با طبیعت مرد... متفاوت است.» همچنین ایشان در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران در آخرین دیدارشان با بانوان فرمودند که «امروز در بسیاری از کشورهای غربی دستمزد زنان از مردان در یک کار واحد کمتر است... این بی‌عدالتی محض است... امتیازات حکومتی با مردان مثل حق بیمه برای زنان شاغل... باید رعایت بشود».

«قانون‌مندی به مثابه ضامن امنیت و کرامت» چهارمین محوری بود که مورد اشاره این استاد دانشگاه قرار گرفت و بیان داشت: قانون باید به گونه‌ای باشد که زن در جامعه و خانواده احساس امنیت و کرامت کند و هویت او خدشه‌دار نشود. وی خاطرنشان کرد: مسئله‌ حقوق زنان و جایگاه تقنینی آنان در نظام حقوقی، از مباحث بنیادین و راهبردی در منظومه فکری شهید آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای(ره)است.

طحان نظیف در جمع‌بندی صحبت‌هایش گفت: از منظر امام شهید، بایسته‌های تقنینی در حوزه زنان عبارت است از تقویت ضمانت‌های اجرائی حمایت از زن در خانواده در برابر خشونت و زورگویی، رعایت عدالت محض در حقوق اجتماعی و اقتصادی بدون تقلید کورکورانه از الگوهای غربی، پرهیز از ورود به مباحث انحرافی که ناشی از تقابل‌های غیرضروری یا تقلید از فمینیسم است، تأمین کرامت و امنیت روانی و اجتماعی زن به عنوان محور اصلی قانون‌گذاری و مستندسازی قوانین به فطرت و احکام اسلام به جای فشارهای بین‌المللی.