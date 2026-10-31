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کد خبر: ۳۴۱۰۹۴
تاریخ انتشار : ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸
سرویس کیهان » اخبار
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هشدار سخنگوی ارتش به آمریکا:

اگر ترامپ دست به ماجراجویی بزند پایان جنگ دست او نخواهد بود

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: اگر رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر با تهدید و تطمیع صهیونیست‌ها دست به ماجراجویی دیگری در منطقه بزند، بی‌تردید آتش جنگ جغرافیای گسترده‌تری را دربر خواهد گرفت و پایان جنگ به دست او نخواهد 
بود.
امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی در فضای مجازی نوشت: اگر رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر با تهدید و تطمیع صهیونیست‌ها دست به ماجراجویی دیگری در منطقه بزند، بی‌تردید آتش جنگ جغرافیای گسترده‌تری را دربر خواهد گرفت و پایان جنگ به دست او نخواهد بود. 
به گزارش فارس، وی در ادامه تاکید کرده است: با توجه به سابقه سیاه رئیس‌جمهور آمریکا در خیانت به دیپلماسی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، بی‌اعتماد و بی‌اعتنا به اقدامات دشمن، بی‌وقفه در حال ارتقای آمادگی‌های رزمی خود است. با دقت، تحرکات آمریکا در منطقه را زیر نظر داریم.

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