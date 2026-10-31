دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی خطاب به کشورهای اروپایی تاکید کرد که جنگ و ترور تاوان دارد؛ حالا نوبت شماست که تاوان پس بدهید.

سرلشکر رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی روز جمعه (8 آبان ماه) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همین دیروز، اروپا به کثیف‌کاری‌های رژیم صهیونیستی افتخار می‌کرد، اما امروز از میلیاردها دلاری که جنگ با ایران برایش هزینه تراشیده، به فغان آمده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: وقتی برای جنایات جنگی هورا می‌کشیدید، فکرش را هم نمی‌کردید که تبعاتش دامن شما را هم بگیرد؟ جنگ و ترور تاوان دارد؛ حالا نوبت شماست که تاوان پس

بدهید.