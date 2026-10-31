فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۰۹۳
تاریخ انتشار : ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
سرلشکر رضایی خطاب به کشورهای اروپایی:

جنگ و ترور تاوان دارد حالا نوبت شماست که تاوان پس بدهید

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی خطاب به کشورهای اروپایی تاکید کرد که جنگ و ترور تاوان دارد؛ حالا نوبت شماست که تاوان پس بدهید.
سرلشکر رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی روز جمعه (8 آبان ماه) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همین دیروز، اروپا به کثیف‌کاری‌های رژیم صهیونیستی افتخار می‌کرد، اما امروز از میلیاردها دلاری که جنگ با ایران برایش هزینه تراشیده، به فغان آمده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: وقتی برای جنایات جنگی هورا می‌کشیدید، فکرش را هم نمی‌کردید که تبعاتش دامن شما را هم بگیرد؟ جنگ و ترور تاوان دارد؛ حالا نوبت شماست که تاوان پس
بدهید.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

سایه تهدید و تمنای مذاکره ترامپ در مقابل اصلاح‌طلبان

کشتی اسرائیلی با 421 کانتینر در دریای سیاه منهدم و غرق شد

۷۰ درصد آمریکایی‌ها برای پایان جنگ ایران‌ التماس می‌کنند

جمع‌آوری اطلاعات شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور توسط فرقه تروریستی سلطنت‌طلبان

چرا باتوم فرانسه برای اینترنشنال درد ندارد؟!

مخبر: اروپا در همکاری با آمریکا باد کاشت و امروز طوفان درو می‌کند

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

رویکرد «چماق و هویج» هیچ تأثیری بر ایران ندارد

تجلیل سرلشکر وحیدی و سردار موسوی از اردوی جهادی درمانی «خدمت فاطمی»

مشکل مسلمین، حکومت‌های مسلمین است(درمکتب امام)