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کد خبر: ۳۴۱۰۹۱
تاریخ انتشار : ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸
سرویس کیهان » اخبار
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این خط و این نشون!(گفت و شنود)

گفت: ترامپ در اطراف کاخ سفید و زمین گُلف و هتل‌ها و مزارعی که در آن تردد می‌کند، پدافند هوایی کار گذاشته است!
گفتم: چرا؟! واسه چی؟!
گفت: حیوونکی هرجا سخنرانی می‌کند، مردم او را هو می‌کنند و با سوت و سرو‌صدا جلسه سخنرانی را به هم می‌ریزند. خُب با این همه نفرتی که مردم آمریکا از او دارند، باید هم مراقب جان ناقابل خود 
باشد! 
گفتم: پدافند برای مقابله با موشک و پهپاد است. مردم عادی که موشک و پهپاد ندارند. البته برخی از رسانه‌ها حدس زده‌اند که نصب پدافند از ترس حمله ایران است.
گفت: بُرد موشک‌ها و پهپادهای ما اگرچه در حال افزایش است ولی هنوز چند ماه دیگر زمان لازم است تا برد آنها به کاخ سفید برسد.
گفتم: ‌ای عوام! حضور هواداران جان برکف ایران در جای‌جای آمریکا را دست‌کم گرفته‌ای؟ ساخت مخفیانه چند پهپاد انتحاری و شلیک آنها به کاخ سفید از چند نقطه متفاوت که کار سختی نیست. این خط و این نشان! منتظر باش تا خبر آن را بشنوی.
گفت: چرا خبرش را همین حالا نمی‌دهی؟
گفتم: صبر داشته باش. خبر آنقدر داغه که اگر الان بشنوی گوشت می‌سوزه ولی به وقتش که بشنوی، دلت خُنک میشه.

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