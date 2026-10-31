این خط و این نشون!(گفت و شنود)

گفت: ترامپ در اطراف کاخ سفید و زمین گُلف و هتل‌ها و مزارعی که در آن تردد می‌کند، پدافند هوایی کار گذاشته است!

گفتم: چرا؟! واسه چی؟!

گفت: حیوونکی هرجا سخنرانی می‌کند، مردم او را هو می‌کنند و با سوت و سرو‌صدا جلسه سخنرانی را به هم می‌ریزند. خُب با این همه نفرتی که مردم آمریکا از او دارند، باید هم مراقب جان ناقابل خود

باشد!

گفتم: پدافند برای مقابله با موشک و پهپاد است. مردم عادی که موشک و پهپاد ندارند. البته برخی از رسانه‌ها حدس زده‌اند که نصب پدافند از ترس حمله ایران است.

گفت: بُرد موشک‌ها و پهپادهای ما اگرچه در حال افزایش است ولی هنوز چند ماه دیگر زمان لازم است تا برد آنها به کاخ سفید برسد.

گفتم: ‌ای عوام! حضور هواداران جان برکف ایران در جای‌جای آمریکا را دست‌کم گرفته‌ای؟ ساخت مخفیانه چند پهپاد انتحاری و شلیک آنها به کاخ سفید از چند نقطه متفاوت که کار سختی نیست. این خط و این نشان! منتظر باش تا خبر آن را بشنوی.

گفت: چرا خبرش را همین حالا نمی‌دهی؟

گفتم: صبر داشته باش. خبر آنقدر داغه که اگر الان بشنوی گوشت می‌سوزه ولی به وقتش که بشنوی، دلت خُنک میشه.